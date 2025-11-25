Lyhytvideo: tehokas tapa kasvattaa brändin näkyvyyttä

Moni yritys kuitenkin epäonnistuu lyhytvideoissa siksi, että sisältö tehdään kanavan ehdoilla mutta ilman selkeää brändinäkökulmaa. Pelkkä näkyvyys ei vielä riitä – videon täytyy tukea tunnistettavuutta, luottamusta ja pitkän aikavälin markkinointitavoitteita.

Hyvä lyhytvideosisältö pohjautuu selkeään viestiin, kohderyhmän ymmärtämiseen ja johdonmukaiseen tekemiseen. Kun sisältö on suunniteltu osaksi kokonaismarkkinointia, lyhytvideot voivat tuoda jatkuvaa näkyvyyttä ilman massiivisia mainosbudjetteja.