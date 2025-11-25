Wuohi Digital Oy

5 yleistä syytä hakukonemarkkinoinnin epäonnistumiseen

15.1.2026 16:44:28 EET | Wuohi Digital Oy | Tiedote

Hakukonemarkkinointi on yksi digimarkkinoinnin kulmakivistä, mutta silti moni yritys ei saa siitä toivottuja tuloksia.

Hakukonemarkkinoinnissa onnistumiseen tarvitaan paljon enemmän kuin pari kampanjaa tai avainsanaa. Ilman selkeää strategiaa ja jatkuvaa seurantaa markkinointiponnistelut voivat jäädä tehottomiksi.

Tässä viisi yleisintä syytä, joiden vuoksi hakukonemarkkinointi epäonnistuu:

  1. Hakukonemarkkinoinnilla ei ole selkeää strategiaa.

  2. Hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta tehdään erillään.

  3. Avainsana-analyysissa ei huomioida hakutarkoitusta.

  4. Käyttäjälle tarjotaan väärää sisältöä väärään aikaan.

  5. Hakukonemarkkinoinnin tuloksia ei seurata säännöllisesti

