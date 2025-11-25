5 yleistä syytä hakukonemarkkinoinnin epäonnistumiseen

Hakukonemarkkinoinnissa onnistumiseen tarvitaan paljon enemmän kuin pari kampanjaa tai avainsanaa. Ilman selkeää strategiaa ja jatkuvaa seurantaa markkinointiponnistelut voivat jäädä tehottomiksi.

Tässä viisi yleisintä syytä, joiden vuoksi hakukonemarkkinointi epäonnistuu: