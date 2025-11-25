Verkkokäyttäytyminen jättää jälkiä, joita hyödynnetään sisällön kohdentamisessa
Verkkokäyttäytyminen jättää jälkiä – ja tätä dataa hyödynnetään yhä useammin sekä verkkosivujen toiminnan ymmärtämisessä että tarkassa mainonnan kohdentamisessa.
Evästeiden hyväksyminen ei ole vain tekninen muotoseikka, vaan se vaikuttaa suoraan siihen, mitä tietoja sivusto kerää sinusta ja miten niitä voidaan käyttää analytiikkaan ja mainonnan optimointiin. Kun sallit evästeet, sivusto tallentaa tietoja esimerkiksi siitä, mistä tulit, mitä sivuja katselit ja miten käytit palvelua, mikä puolestaan mahdollistaa merkittävästi tehokkaamman mainonnan ja dataohjatun markkinointipäätöksen tekemisen.
Samankaltaisesti toimivat myös sosiaalisen median alustat, kuten Facebook, Instagram ja TikTok. Ne keräävät jatkuvasti tietoa käyttäjistä mutta tekevät sen käyttäjän omien signaalien kautta. Jokainen tykkäys, haku ja klikkaus kertoo algoritmeille, mistä aiheista olet kiinnostunut.
Useiden pienten vihjeiden summana syntyy profiili, jonka perusteella somealustat pystyvät tarjoamaan sisältöä ja mainoksia, jotka vastaavat juuri sinun kiinnostustasi. Tämä selittää, miksi näet usein täsmälleen sinua kiinnostavia mainoksia ja sisältöjä omassa syötteessäsi.
Ymmärtämällä, miten sekä evästeet että some-algoritmit keräävät ja hyödyntävät dataa, yritykset voivat suunnitella markkinointiaan entistä kohdennetummin ja tehokkaammin. Digitaalisen käyttäytymisen seuranta ei ole vain teknologiaa vaan avain menestyksellisiin kampanjoihin ja sisältöstrategioihin.
Yhteyshenkilöt
Erik BackToimitusjohtaja, perustajaWuohi DigitalPuh:+358 40 7323322erik@wuohi.fiwuohi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Wuohi Digital Oy
Selvitys: Tätä artistia ja yhtyettä suomalaiset googlaavat eniten25.11.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Digitoimisto Wuohi Digital analysoi aktiivisista kotimaisista artisteista ja yhtyeistä tehtyjä Google-hakuja Semrush-työkalulla*. Kattavan selvityksen voit lukea kokonaisuudessaan Wuohen blogista.
Selvitys: Suomen googlatuimmat huippu-urheilijat 202531.10.2025 09:50:00 EET | Tiedote
Digitoimisto Wuohi Digital analysoi aktiivisista suomalaisurheilijoista tehtyjä Google-hakuja Semrush-työkalulla*. Kattavan selvityksen voit lukea kokonaisuudessaan Wuohen blogista.
Tommi Peräkorpi aloittaa Wuohella Senior Digital Marketing Specialistina7.4.2025 16:05:05 EEST | Tiedote
Wuohi Digitalin tiimi vahvistuu, kun markkinoinnin asiantuntija Tommi Peräkorpi liittyy joukkoon Senior Digital Marketing Specialistin roolissa. Tommi tuo mukanaan vankan osaamisen erityisesti some-mainonnasta sekä kokemusta Suomen suurimpien brändien parissa.
Wuohi Digital vakiinnuttaa asemaansa nopealla kasvulla26.3.2025 14:06:25 EET | Tiedote
Vuonna 2023 perustettu Wuohi Digital on alallaan vielä verrattain uusi tulokas. Kehitystä ja kasvua se ei kuitenkaan ole hidastanut, sillä edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihdon kasvu on tuplaantunut. Odotettavissa on, että kasvu jatkuu ja kysyntään tullaan vastaamaan rekrytoinneilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme