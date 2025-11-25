Wuohi Digital Oy

Verkkokäyttäytyminen jättää jälkiä, joita hyödynnetään sisällön kohdentamisessa

15.1.2026 16:50:16 EET | Wuohi Digital Oy | Artikkeli

Jaa

Verkkokäyttäytyminen jättää jälkiä – ja tätä dataa hyödynnetään yhä useammin sekä verkkosivujen toiminnan ymmärtämisessä että tarkassa mainonnan kohdentamisessa.

Evästeiden hyväksyminen ei ole vain tekninen muotoseikka, vaan se vaikuttaa suoraan siihen, mitä tietoja sivusto kerää sinusta ja miten niitä voidaan käyttää analytiikkaan ja mainonnan optimointiin. Kun sallit evästeet, sivusto tallentaa tietoja esimerkiksi siitä, mistä tulit, mitä sivuja katselit ja miten käytit palvelua, mikä puolestaan mahdollistaa merkittävästi tehokkaamman mainonnan ja dataohjatun markkinointipäätöksen tekemisen.

Samankaltaisesti toimivat myös sosiaalisen median alustat, kuten Facebook, Instagram ja TikTok. Ne keräävät jatkuvasti tietoa käyttäjistä mutta tekevät sen käyttäjän omien signaalien kautta. Jokainen tykkäys, haku ja klikkaus kertoo algo­ritmeille, mistä aiheista olet kiinnostunut.

Useiden pienten vihjeiden summana syntyy profiili, jonka perusteella somealustat pystyvät tarjoamaan sisältöä ja mainoksia, jotka vastaavat juuri sinun kiinnostustasi. Tämä selittää, miksi näet usein täsmälleen sinua kiinnostavia mainoksia ja sisältöjä omassa syötteessäsi.

Ymmärtämällä, miten sekä evästeet että some-algoritmit keräävät ja hyödyntävät dataa, yritykset voivat suunnitella markkinointiaan entistä kohdennetummin ja tehokkaammin. Digitaalisen käyttäytymisen seuranta ei ole vain teknologiaa vaan avain menestyksellisiin kampanjoihin ja sisältöstrategioihin.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Wuohi Digital Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye