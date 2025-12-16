Ninni Issakainen Eurooppalaisen Suomen erityisasiantuntijan sijaiseksi

Eurooppalaisen Suomen erityisasiantuntijan sijaisena on 15.1.2026 aloittanut Ninni Issakainen. Issakainen vastaa järjestön digitaalisesta ja audiovisuaalisesta kansalaisviestinnästä sekä tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. Aiemmin hän on työskennellyt European Youth Parliament Finlandin pääsihteerinä ja projektikoordinaattorina sekä viestintäharjoittelijana Euroopan parlamentissa ja Eurooppanuorilla.

“On loistojuttu saada Ninni toimistollemme työparikseni tänä jännittävänä vuonna. Erityisesti odotan innolla, millaista uudenlaista otetta ja energiaa hän tuo kansalaisviestintäämme, jotta siitä tulisi vielä entistä vaikuttavampaa”, kertoo toiminnanjohtajan sijainen Samuel Tammekann.

Erityisasiantuntijan sijaisena Issakainen myös avustaa toiminnanjohtajaa hallinnollisissa tehtävissä, hankkeiden toimeenpanossa ja keskeisten tapahtumien kuten Eurooppa-päivän toteutuksessa.

“Tuntuu innostavalta päästä osaksi Eurooppalaisen Suomen tiimiä tässä epävarmassa maailmanajassa. Tarvitsemme enemmän avointa, rakentavaa ja rohkeaa keskustelua Euroopasta ja on ilo olla edistämässä sitä erityisasintuntijan roolissa”, toteaa Issakainen.

Issakainen toimii erityisasiantuntijan sijaisena Samuel Tammekannin siirryttyä vuoden alussa toiminnanjohtajan sijaiseksi. Sijaisuuden pituuden määrittää toiminnanjohtaja Totti Sivosen varusmiespalveluksen kesto.