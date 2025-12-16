Ninni Issakainen Eurooppalaisen Suomen erityisasiantuntijan sijaiseksi
Eurooppalaisen Suomen erityisasiantuntijan sijaisena on 15.1.2026 aloittanut Ninni Issakainen. Hän sijaistaa toiminnanjohtajan sijaiseksi siirtynyttä Samuel Tammekannia toiminnanjohtaja Sivosen varusmiespalveluksen keston ajan.
Eurooppalaisen Suomen erityisasiantuntijan sijaisena on 15.1.2026 aloittanut Ninni Issakainen. Issakainen vastaa järjestön digitaalisesta ja audiovisuaalisesta kansalaisviestinnästä sekä tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. Aiemmin hän on työskennellyt European Youth Parliament Finlandin pääsihteerinä ja projektikoordinaattorina sekä viestintäharjoittelijana Euroopan parlamentissa ja Eurooppanuorilla.
“On loistojuttu saada Ninni toimistollemme työparikseni tänä jännittävänä vuonna. Erityisesti odotan innolla, millaista uudenlaista otetta ja energiaa hän tuo kansalaisviestintäämme, jotta siitä tulisi vielä entistä vaikuttavampaa”, kertoo toiminnanjohtajan sijainen Samuel Tammekann.
Erityisasiantuntijan sijaisena Issakainen myös avustaa toiminnanjohtajaa hallinnollisissa tehtävissä, hankkeiden toimeenpanossa ja keskeisten tapahtumien kuten Eurooppa-päivän toteutuksessa.
“Tuntuu innostavalta päästä osaksi Eurooppalaisen Suomen tiimiä tässä epävarmassa maailmanajassa. Tarvitsemme enemmän avointa, rakentavaa ja rohkeaa keskustelua Euroopasta ja on ilo olla edistämässä sitä erityisasintuntijan roolissa”, toteaa Issakainen.
Issakainen toimii erityisasiantuntijan sijaisena Samuel Tammekannin siirryttyä vuoden alussa toiminnanjohtajan sijaiseksi. Sijaisuuden pituuden määrittää toiminnanjohtaja Totti Sivosen varusmiespalveluksen kesto.
Samuel Tammekann
toiminnanjohtajan sijainen
Eurooppalainen Suomi
Eurooppalainen Suomi toimii kansainvälisen Eurooppaliikkeen kattojärjestönä Suomessa ja siihen kuuluu noin 3 500 henkilöjäsentä sekä lähes kolmekymmentä järjestöä, mukaan lukien työmarkkinakeskusjärjestöt, sitoutumattomat opiskelijajärjestöt, MTK ja useat muut kansalaisjärjestöt. Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö pyrkii toiminnallaan lisäämään kansalaisten aktiivisuutta, keskustelua EU:sta ja eurooppalaisista teemoista sekä lisäämään ja parantamaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia Euroopassa.
