Tilastokeskus

Konkurssien määrä jatkoi joulukuussa kasvuaan – vuosi 2025 synkin sitten 90-luvun lamavuosien

16.1.2026 08:01:29 EET | Tilastokeskus | Tiedote

Jaa

Joulukuussa pantiin vireille 360 konkurssia, mikä on 34 % enemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli noin 1 200, eli noin 18 % edellisvuotista suurempi.

Koko viime vuonna konkurssiin haettiin 3 906 yritystä. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilastosta.

”Viime vuoden konkurssiluku oli suurin sitten vuoden 1996. Edeltävään vuoteen verrattuna konkurssihakemusten määrä kasvoi 12 prosentilla”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Mira Kuussaari sanoo. 

Henkilökunnan määrä konkurssiin viime vuonna haetuissa yrityksissä oli noin 14 300.  

”Tämä luku on ollut suurempi kolme kertaa aiemmin 2000-luvulla: vuonna 2009 eli globaalin finanssikriisin aikoihin, vuonna 2013 sekä vuonna 2023, jolloin edelleen käynnissä olevan konkurssiaallon voi katsoa alkaneen”, Kuussaari toteaa. 

Yritykset aiempaa pienempiä 

Edellisen kolmen vuoden aikana konkurssiin on haettu keskimäärin 3 600 yritystä vuodessa. 2010-luvulla konkurssien vuosikeskiarvo oli noin 2 700. 

”Kasvu on huomattava, suhteellisesti tarkastellen lähes kolmannes. Henkilökunnan määrällä mitattuna muutos on ollut kuitenkin selvästi maltillisempi, noin yhdeksän prosentin luokkaa. Tämä kertoo siitä, että viime vuosina konkurssiin on haettu keskimäärin pienempiä yrityksiä kuin 2010-luvulla.” 

Vuonna 2025 konkurssiin haetuista yrityksistä noin 16 % oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä. Osuus oli vajaat neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin edeltävänä vuonna. 

”Yhden hengen yritysten konkurssit eivät kuitenkaan selitä konkurssien määrän viimeaikaista kasvua, sillä näiden yritysten osuus ei ole ollut viime vuosina merkittävästi suurempi kuin esimerkiksi 2010-luvulla keskimäärin”, Kuussaari kertoo. 

Viime vuonna eniten konkurssiin haettiin rakennusalan yrityksiä, yhteensä 768. 

”Rakentamisen alalla konkurssien määrä on kuitenkin jo laskenut vuonna 2023 nähdystä huipustaan. Käytännössä kaikilla muilla aloilla suunta on ollut ylöspäin.” 

Avainsanat

konkurssikonkurssihakemuksetyrityksetyritystilastokeskustilastottalous

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI

Vaihde 029 551 1000

https://www.tilastokeskus.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye