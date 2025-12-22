Tutkimus: joka neljäs suomalainen on luopunut suoratoistopalveluista säästöjen vuoksi
POP Pankin Iro Researchillä teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat suoratoistopalveluihin aiempaa kriittisemmin. 24 prosenttia suomalaisista on jättänyt viime vuonna ainakin yhden suoratoistopalvelun pois. Tutkimuksen mukaan 42 prosenttia suomalaisista ei käytä suoratoistopalveluihin rahaa lainkaan. Suoratoistopalvelut ovat esimerkki kohteista, joiden käyttöä harkitaan osana oman talouden tasapainottamista.
Niistä, jotka palveluihin käyttävät rahaa, valtaosan kuukausittaiset menot ovat maltillisia. Suoratoistopalveluihin käytetty keskimääräinen rahamäärä jakautuu vastaajien mukaan seuraavasti:
- Alle 10 € kuukaudessa: 13 %
- 10–19 €: 17 %
- 20–29 €: 10 %
- 30–49 €: 8 %
- 50–69 €: 4 %
- 70 € tai yli: 2 %
Kolmenkymmenen euron ylittäviä summia käyttää selvä vähemmistö.
Nuoret luopuvat herkimmin, mutta myös keskituloiset tarkkailevat kulutustaan
Ikäryhmittäin katsottuna nuoret käyttävät suoratoistopalveluihin enemmän kuin vanhemmat ikäluokat. Esimerkiksi 18–24-vuotiaista vain 39 % on kokonaan ilman palveluja, kun taas 65 vuotta täyttäneistä jo 59 % ei käytä suoratoistoon rahaa.
Luopuminen suoratoistopalveluista on yleisintä nuorilla aikuisilla. 18–24-vuotiaista 37 % kertoo lopettaneensa jonkin palvelun. Sama luku toistuu 25–34-vuotiaissa (37 %) ja 35–44-vuotiaissa (32 %). Kyseessä on osittain elinkustannusten nousu, mutta myös palvelutarjonnan pirstaloituminen.
”Oman talouden hallinnan ydin on juuri tulojen ja menojen harkitseminen ja tasapainottaminen. Suoratoistopalvelut ovat yksi esimerkki palveluista, joiden käyttöä mietitään niin talouden kuin ajankäytönkin osalta”, kommentoi POP Pankin säästämisen ja sijoittamisen tiimipäällikkö Ilkka Kauppinen.
Suoratoisto kytkeytyy laajempaan talouden sopeuttamiseen
Pandemiavuosien ja suoratoistobuumin jälkeen markkina on näyttänyt siirtyvän uuteen vaiheeseen. Kuluttajat ovat valmiita vaihtamaan palveluja, he pitävät todennäköisesti myös taukoja ja arvioivat, mitä todella katsovat. Kulutusta karsitaan sieltä yleisesti sieltä, missä se on helpointa:
- 58 % seuraa aiempaa tarkemmin, mitä ostoskoriin päätyy.
- 26 % käy aiempaa harvemmin ulkona.
- 21 % tekee vähemmän matkoja.
Avoimissa vastauksissa mainittiin usein: “Vähensin suoratoistopalveluja ja lehtitilauksia.”
Alueellisesti palveluista luopuminen on yleistä erityisesti kaupunkiseuduilla, joilla valinnanvaraa on eniten. Mitä suurempi talous, sitä useampi käyttää palveluja, mutta myös luopuminen on yhtä yleistä kaikissa tuloluokissa.
Suomalaisten suoratoistopalvelujen käyttö 2025; tiivistelmä
- 42 % ei käytä suoratoistopalveluihin rahaa.
- Suurin käyttäjäryhmä maksaa 10–19 euroa kuukaudessa (17 %). 6 % vastaajista käytti yli 50 euroa suoratoistopalveluihin.
- 24 % on luopunut vähintään yhdestä suoratoistopalvelusta.
- Nuoret aikuiset karsivat palveluja eniten.
- Talouden sopeuttaminen näkyy kaikissa ikä- ja tuloluokissa.
Tutkimuksen POP Pankille teki Iro Research ajalla 16.-24.9.2025. Suoratoistoja koskevat kysymykset olivat: Paljonko käytät keskimäärin suoratoistopalveluihin kuussa? Oletko luopunut jostain suoratoistopalvelusta viimeisen 6 kuukauden aikana? Tutkimukseen osallistui 1000 suomalaista. Otos on painotettu vastaamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinpaikan ja maakunnan mukaan. Virhemarginaali on enintään ±3,2 prosenttiyksikköä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maija HyötyläinenViestintäpäällikköPOP Pankki, POP Pankkikeskus oskPuh:0505729679maija.hyotylainen@poppankki.fi
Tietoja julkaisijasta
POP Pankki -ryhmä on yli 700 asiantuntijaa työllistävä suomalainen pankkiryhmä, johon kuuluu 18 POP Pankkia, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj, POP Asuntoluottopankki Oyj ja POP Pankkikeskus osk. POP Pankki -ryhmän visiona on olla pankki, joka parhaiten yhdistää henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun, parhaan asiakastyytyväisyyden sekä nopean päätöksenteon. POP Pankilla on EPSI Ratingin Pankki ja rahoitus -tutkimuksen mukaan Suomen tyytyväisimmät henkilö- ja yritysasiakkaat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta POP Pankkikeskus osk
POP Pankki -ryhmän kansalaissuhdanne-ennuste 2025–2026: talous kääntyy varovaiseen kasvuun22.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Suomen bruttokansantuotteen kasvu jää tänä vuonna supistuvan yksityisen kulutuksen painamana hyvin vaatimattomaksi, vain 0,1 prosenttiin. Ensi vuoden puolen välin tienoilla talousnäkymät alkavat kirkastua Euroopan kiihtyvän talouskasvun vanavedessä. Yksityinen kulutus kääntyy kasvuun ja investointikysyntä vahvistuu, erityisesti puolustussektorin panostusten myötä. Vuonna 2026 talouden ennakoidaan kasvavan 1,1 prosenttia. POP Pankin ennuste vuodelle 2026: BKT:n kasvu kiihtyy 1,1 prosenttiin 12 kuukauden Euriborin ennakoidaan olevan keskimäärin 2,3 prosenttia vienti kasvaa 2,7 prosenttia tuonti vauhdittuu 4,2 prosenttiin investoinnit siivittyvät 7,1 prosentin kasvuun; yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan 0,6 prosenttia. inflaatio nousee 1,8 prosenttiin palkansaajien ostovoima paranee ensi vuonna 2,1 prosenttia työttömyysaste on vuonna 2026 keskimäärin 9,9 prosenttia ja 15–64-vuotiaiden työllisyysaste 71,6 prosenttia.
Tuore tutkimus: ”Työmyyräkulttuuri” on vahvoilla; suomalaiset palkitsevat itseään ruokaan panostamalla, matkustamalla ja liikkumalla – shoppailulla itseään hemmottelee vain joka neljäs17.10.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
POP Pankin teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat palkinneet itseään viimeisen puolen vuoden aikana panostamalla ruokaan (42 %), matkustamalla (33 %) tai liikkumalla (30 %). Shoppailemalla itseään on palkinnut noin 25 prosenttia vastaajista. Miehistä ja 45 –54-vuotiaista noin joka neljäs ei ole palkinnut itseään. Aktiivisemmin itseään hemmottelevat naiset sekä 18– 34-vuotiaat (ei ole palkinnut itseään 13 %, 10 %). Pääkaupunkiseudulla itsensä palkitseminen on pienempiä kuntia yleisempää (ei ole palkinnut itseään 18 % vrs. 25 %). ”Säästäminen on hyvin rationaalinen reaktio talouden viimeaikaisiin liikkeisiin, mutta itseensä satsaamisesta kannattaa pitää kiinni. Itsensä palkitseminen heijastuu omaan jaksamiseen, joka heijastuu taas työhyvinvointiin ja laajemmin taas yleiseen hyvinvointiin”, toteaa johtaja Timo Hulkko POP Pankista.
POP Pankki jatkaa menestymistä valtakunnallisessa pankkivertailussa15.9.2025 06:03:50 EEST | Tiedote
POP Pankilla on EPSI Ratingin pankkivertailussa tyytyväisimmät yritysasiakkaat. Henkilöasiakkaiden pankkivertailussa POP Pankki sijoittui toiseksi niukalla erolla. Yritysasiakasmittauksessa POP Pankki sai 77,4 indeksipistettä toimialan keskiarvon ollessa 70,9. Henkilöasiakasmittauksessa toimialan keskiarvo oli 73,6 indeksipistettä, POP Pankki ylitti tämän reilusti ansaiten 81 indeksipistettä. Petosten ennaltaehkäisyn osalta POP Pankki sai henkilö- ja yritysasiakkailta parhaat arviot. POP Pankki menestyi myös pankkien vastuullisuusmielikuvaa luotaavassa kestävyysindeksimittauksessa.
POP Pankki -ryhmän liiketoiminta kasvussa, alkuvuoden tulos hyvällä tasolla markkinakorkojen laskusta huolimatta13.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja oli 35,9 miljoonaa euroa. Tulos heikkeni odotetusti markkinakorkojen laskun seurauksena vertailukauden 46,5 miljoonasta eurosta. Ryhmän luottokanta kasvoi 1,3 prosenttia, talletuskanta 2,1 prosenttia ja nettopalkkiotuotot kehittyivät positiivisesti. Myös sijoitusten nettotuotot kasvoivat vertailukaudesta. Laskevien markkinakorkojen myötä ryhmän korkokate supistui 12,3 prosenttia 84,2 miljoonaan euroon. Liiketoimintavolyymien kasvusta huolimatta entisestään vahva ydinvakavaraisuus nousi 25,3 prosenttiin.
POP Pankin kansalaissuhdanne-ennuste: kuluttajien ostohousuihin kaivataan kiristysvyön sijaan henkseleitä – palkansaajien ostovoima kasvaa tänä vuonna 2,3 prosenttia17.6.2025 08:14:45 EEST | Tiedote
POP Pankin ennusteen avainluvut: BKT kasvaa tänä vuonna prosentin nousten ensi vuonna 1,4 prosenttiin yksityisen kulutuksen ja investointien vetämänä. Vuonna 2025 investointien ennakoidaan kasvavan 2 prosenttia, ja ensi vuonna 5,9 prosenttia. Inflaatio on tänä vuonna prosentin luokkaa sen kiihtyessä ensi vuonna 1,5 prosenttiin, kun talouskasvu elpyy ja korkojen lasku tasaantuu. Tuonnin kasvu kääntyy pitkän laskukauden jälkeen hivenen plussalle 0,3 prosenttiin ja ensi vuonna ollaan jo 4 prosentin kasvussa. Vienti puolestaan kasvaa tänä vuonna 1,7 prosenttia kiihtyen ensi vuonna kolmeen prosenttiin. 12 kuukauden Euriborin asettunee tänä vuonna keskimäärin 2,2 prosenttiin ja ensi vuonna 2,4 prosenttiin. Bensan hinta on keskimäärin tänä vuonna noin 1,70 euroa/litra nousten ensi vuonna maltilliset viitisen senttiä. Yksityisen kulutuksen ennakoidaan piristyvän tänä vuonna 0,8 prosentin kasvuun ja vuonna 2026 kasvun vauhdittuvan 1,3 prosenttiin. Luottamuksen vahvistuessa kulutus voi elpyä nop
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme