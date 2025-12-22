Tutkimus: joka neljäs suomalainen on luopunut suoratoistopalveluista säästöjen vuoksi

Niistä, jotka palveluihin käyttävät rahaa, valtaosan kuukausittaiset menot ovat maltillisia. Suoratoistopalveluihin käytetty keskimääräinen rahamäärä jakautuu vastaajien mukaan seuraavasti:

Alle 10 € kuukaudessa: 13 %

13 % 10–19 €: 17 %

17 % 20–29 €: 10 %

10 % 30–49 €: 8 %

8 % 50–69 €: 4 %

4 % 70 € tai yli: 2 %





Kolmenkymmenen euron ylittäviä summia käyttää selvä vähemmistö.

Nuoret luopuvat herkimmin, mutta myös keskituloiset tarkkailevat kulutustaan

Ikäryhmittäin katsottuna nuoret käyttävät suoratoistopalveluihin enemmän kuin vanhemmat ikäluokat. Esimerkiksi 18–24-vuotiaista vain 39 % on kokonaan ilman palveluja, kun taas 65 vuotta täyttäneistä jo 59 % ei käytä suoratoistoon rahaa.



Luopuminen suoratoistopalveluista on yleisintä nuorilla aikuisilla. 18–24-vuotiaista 37 % kertoo lopettaneensa jonkin palvelun. Sama luku toistuu 25–34-vuotiaissa (37 %) ja 35–44-vuotiaissa (32 %). Kyseessä on osittain elinkustannusten nousu, mutta myös palvelutarjonnan pirstaloituminen.

”Oman talouden hallinnan ydin on juuri tulojen ja menojen harkitseminen ja tasapainottaminen. Suoratoistopalvelut ovat yksi esimerkki palveluista, joiden käyttöä mietitään niin talouden kuin ajankäytönkin osalta”, kommentoi POP Pankin säästämisen ja sijoittamisen tiimipäällikkö Ilkka Kauppinen.

Suoratoisto kytkeytyy laajempaan talouden sopeuttamiseen

Pandemiavuosien ja suoratoistobuumin jälkeen markkina on näyttänyt siirtyvän uuteen vaiheeseen. Kuluttajat ovat valmiita vaihtamaan palveluja, he pitävät todennäköisesti myös taukoja ja arvioivat, mitä todella katsovat. Kulutusta karsitaan sieltä yleisesti sieltä, missä se on helpointa:

58 % seuraa aiempaa tarkemmin, mitä ostoskoriin päätyy.

26 % käy aiempaa harvemmin ulkona.

21 % tekee vähemmän matkoja.

Avoimissa vastauksissa mainittiin usein: “Vähensin suoratoistopalveluja ja lehtitilauksia.”





Alueellisesti palveluista luopuminen on yleistä erityisesti kaupunkiseuduilla, joilla valinnanvaraa on eniten. Mitä suurempi talous, sitä useampi käyttää palveluja, mutta myös luopuminen on yhtä yleistä kaikissa tuloluokissa.

Suomalaisten suoratoistopalvelujen käyttö 2025; tiivistelmä

42 % ei käytä suoratoistopalveluihin rahaa.

Suurin käyttäjäryhmä maksaa 10–19 euroa kuukaudessa (17 %). 6 % vastaajista käytti yli 50 euroa suoratoistopalveluihin.

24 % on luopunut vähintään yhdestä suoratoistopalvelusta.

Nuoret aikuiset karsivat palveluja eniten.

Talouden sopeuttaminen näkyy kaikissa ikä- ja tuloluokissa.





Tutkimuksen POP Pankille teki Iro Research ajalla 16.-24.9.2025. Suoratoistoja koskevat kysymykset olivat: Paljonko käytät keskimäärin suoratoistopalveluihin kuussa? Oletko luopunut jostain suoratoistopalvelusta viimeisen 6 kuukauden aikana? Tutkimukseen osallistui 1000 suomalaista. Otos on painotettu vastaamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinpaikan ja maakunnan mukaan. Virhemarginaali on enintään ±3,2 prosenttiyksikköä.