Lotossa lauantaina jaossa ennätykselliset 16 miljoonaa euroa – kolmonen on lottokoneen suosikki

16.1.2026 09:17:56 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Lotto on tuottanut jännittäviä hetkiä suomalaisille jo 55 vuoden ajan. Vuoden 1971 tammikuusta lähtien tv-ruutujen äärellä on jännitetty, mitkä numerot putkahtavat ulos lottokoneen rummusta. Suomalaisten eniten pelaamat rivit ovat kuitenkin pysyneet varsin muuttumattomina vuosikymmenten ajan.

Punainen kynä lepää täytetyn lottokupongin päällä.
Loton suosituimmat rivit ovat pysyneet varsin muuttumattomina jo vuosikymmenten ajan Veikkaus / Mari Lehtisalo

Lottonumeroiden arvonta on täysin sattumanvaraista ja kaikilla numeroilla on sama todennäköisyys päätyä lottokoneen arpomaksi. Tilastot kuitenkin paljastavat, mitkä numerot lottokoneesta ovat useimmiten tulleet ulos.

- Kaikkien aikojen eniten päänumerona esiintynyt numero on kolme. Kolmonen on esiintynyt oikean rivin päänumerona 568 kertaa. Kisa on kuitenkin varsin tiukka, sillä numero ykkönen on esiintynyt 567 kertaa, kertoo Loton numeroiden syövereihin paneutunut Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Kolmosen ja ykkösen lisäksi Loton historian yleisimmät päänumeroa ovat 16, 6, 14, 7, 26, 17, 27, 9 ja 25.

  1. 3 (568 esiintymistä oikean rivin päänumeroissa)
  2. 1 (567)
  3. 16 (554)
  4. 6 (549)
  5. 14 (538)
  6. 7 (534)
  7. 26 (530)
  8. 17 (526) ja 27 (526)
  9. 9 (525)
  10. 25 (522)

- Mikäli juuri näillä numeroilla lähtee lauantaina 16 miljoonan euron ennätyspotin metsästykseen, pitää kuitenkin muistaa, että nämä ovat tilastojen tuottamaa dataa, mutta eivät ennuste tulevasta. Jokaisella numerolla on täysin sama todennäköisyys päätyä oikeaan riviin, muistuttaa Sundholm.

Harvinaisimmat lottonumerot ovat 38, 39 ja 40. Tähän löytyy kuitenkin selkeä syy.

Loton historiassa eri pelimuodoissa nämä numerot eivät ole olleet aina mukana arvottavien numeroiden joukossa. Mikäli näitä kolmea numeroa ei oteta huomioon, on kolme harvinaisinta numeroa 11 (478 esiintymiskertaa), 29 (479) ja 23 (480).

- Loton kaikkien aikojen suurin voitto on vuodelta 2015, jolloin tuolloinen ennätyspotti 13,9 miljoonaa euroa osui kahdelle kymmenen hengen porukalle. Kierroksen päävoitto nousi yhteensä 27,8 miljoonaan euroon, sillä tuplausnumeroksi arvottu 36 osui riviin. Tuolloin oikea rivi oli kokonaisuudessaan varsin suurinumeroinen eli 6, 10, 20, 21, 24, 27 ja 36, muistelee Sundholm.

Loton kaikkien aikojen suurin yhdelle voittajalle mennyt voitto löytyy vuodelta 2022, jolloin siilinjärveläläinen mies sai rivillään 15,8 miljoonaa. Tuolloin maagiset seitsemän oikeaa numeroa olivat myös varsin isoja. Oikea rivi oli tuolloin 1,16, 24, 27, 28, 36 ja 40.

- Siilinjärveläinen voittaja kertoi pian voittonsa jälkeen, että hän oli jo pitkään pitänyt yllä tilastoa siitä, miten usein kukin lottonumero on osunut arvottuun riviin. Monenlaisia konsteja todellakin löytyy, sanoo Minna Sundholm.

Lottoajat luottavat tuttuihin riveihin

Suomalaiset eniten pelaamat rivit ovat pysyneet vuodesta toiseen melko muuttumattomina.

Suosituimpien rivien lista näyttää seuraavalta.

  • 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39 (kupongin kolmas pystyrivi)
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (seitsemän ensimmäistä numeroa)
  • 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 (viiden kertotaulu)
  • 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37 (kupongin ensimmäinen pystyrivi)
  • 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38 (kupongin toinen pystyrivi)

- Yksittäisistä numeroista suomalaiset pelaavat eniten numeroita 9, 3 ja 7. Vähiten pelataan numeroa 40. Numeroiden valinnalla on monenlaisia perusteita aina syntymäpäivistä suosikkipelaajien pelinumeroihin ja muihin onnennumeroihin. Vaikka numeroiden valitseminen on pelaajille tärkeää, yhä useampi lottoaja luottaa onnennumeronsa koneen päätettäväksi, kertoo Sundholm.

Loton pelimuotojen kehitys vuosien varrelta

•    01/1971, Arvottiin 6 varsinaista ja 3 lisänumeroa 40:stä, 3 voittoluokkaa

•    01/1972, Arvottiin 6 varsinaista ja 2 lisänumeroa 40:stä, 4 voittoluokkaa

•    40/1980, Arvottiin 7 varsinaista ja 4 lisänumeroa 37:stä, 5 voittoluokkaa

•    02/1986, Arvottiin 7 varsinaista ja 0 lisänumeroa 39:stä, 4 voittoluokkaa

•    17/1986, Arvottiin 7 varsinaista ja 3 lisänumeroa 39:stä, 5 voittoluokkaa

•    41/2011, Arvottiin 7 varsinaista ja 2 lisänumeroa 39:stä, 11 voittoluokkaa

•    23/2014, Vapaaehtoinen 0,25 € hintainen Tuplaus-ominaisuus pelattavaksi, 5 voittoluokkaa

•    48/2016, Arvotaan 7 varsinaista ja 1 lisänumero 40:stä, 6 voittoluokkaa (lisäksi 3 oikein -voittoluokka tuplaajille)

•    3/2018 Tuplaus poistuu ja sen tilalle tulee 0,50 € hintainen Plus-ominaisuus.

Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.

Avainsanat

Veikkauslotto

Punainen kynä lepää täytetyn lottokupongin päällä.
Loton suosituimmat rivit ovat pysyneet varsin muuttumattomina jo vuosikymmenten ajan
Veikkaus / Mari Lehtisalo
