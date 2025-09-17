Järvi-Suomen Energia investoi 1,6 miljoonaa euroa sähkön toimitusvarmuuteen Ristiinassa

Ristiinassa, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu valmiiksi jo aiempina vuosina. Nyt työt keskittyvät haja-asutusalueille sähköä syöttäviin keskijänniterunkoverkkoihin. Verkkoa maakaapeloidaan ja metsiä halkoneita ilmajohtolinjoja siirretään teiden varsille.

Järvi-Suomen Energia investoi Ristiinan alueen sähköverkkoon noin 1,6 miljoonaa euroa.

Ristiinan taajaman länsipuolella sijaitsevalla verkostotyömaalla kaivuut ovat hyvässä vauhdissa. Ne alkoivat jo syksyllä 2025 Hietasentien, Sattilantien ja Laurikkalantien varrella, ja puolet suunnitellusta kaivuutavoitteesta on jo saatu valmiiksi. Toimitusvarmuutta parannetaan hankealueella pääosin maakaapeloinnilla: maakaapeliojaa kaivetaan 27 kilometriä ja uutta ilmajohtoa rakennetaan yksi kilometri. Vanhaa ilmajohtolinjaa puretaan 26 kilometriä, eli yhteensä noin 500 käyttöikänsä päähän tullutta sähkötolppaa poistuu maastosta. 1960-luvulla pystytetyn verkon purku vapauttaa metsä- ja peltopinta-alaa hyötykäyttöön.

Ristiinan verkostotyömaan alueella on 133 sähkön käyttöpaikkaa eli kiinteistöä, joista osa on loma-ajan asuntoja. Toimitusvarmuusinvestointien vaikutukset ulottuvat huomattavasti laajemmalle alueelle.

– Sähköverkon parannushanke Ristiinassa vaikuttaa merkittävästi alueen sähkön jakeluun ja laatuun. Tavoitteenamme on, että uusi sähköverkko on käytössä tämän vuoden syksyllä, kertoo Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Henri Savander.

Hankkeen urakoitsijana toimii Elvera Oy. Ristiinan hankkeeseen osallistuu myös Järvi-Suomen Valokuitu, joka rakentaa alueelle nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavaa valokuituverkkoa. Yhteishankkeilla minimoidaan kaivuutöistä asukkaille syntyvä haitta ja parannetaan kustannustehokkuutta.

Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2026 loppuun mennessä. Ilmajohtolinjan purku toteutetaan talven 2027 aikana, ja viimeistelytyöt valmistuvat kesään 2027 mennessä.



Toimitusvarmuutta rakennetaan taloudellisesti ja turvallisesti

Sähköverkon rakentaminen vaihtelevissa maasto-olosuhteissa on haastavaa. Haja-asutusalueilla verkkoa rakennetaan tarkkaan harkiten ja eri tekniikoita hyödyntäen. Maakaapeloinnin lisäksi metsien keskelle aikoinaan rakennettuja ilmajohtoja siirretään teiden varsille, missä niiden huolto on helpompaa ja vikojen korjaaminen nopeampaa.

Työmaa-alueella liikkuvilta toivotaan varovaisuutta ja nopeusrajoitusten huomioimista. Järvi-Suomen Energia huolehtii, että työmaa-alueet on merkitty asianmukaisesti ja toteutettu turvallisuus edellä.

Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Yhtiö investoi vuoden 2026 aikana sähköverkkoon noin 40 miljoonaa euroa. Uutta toimitusvarmaa sähköverkkoa rakennetaan noin 750 kilometriä. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.