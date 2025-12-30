Pirkkalan kasarmin peruskorjaus valmistui – kaikki Ilmavoimien kasarmit on nyt uudistettu

Puolustuskiinteistöt kuuluu kokonaisuuteen

Puolustuskiinteistöt on peruskorjannut kattavasti Satakunnan lennoston 1980-luvulla rakennetun kasarmin vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. Tammikuun 2026 saapumiserän myötä käyttöön otettu kasarmi täydentää Pirkkalan tukikohtaan aiemmin valmistunutta laajennusosaa. Kaikki Ilmavoimien käytössä olevat varusmiesten majoituskasarmit on nyt uudistettu.

Satakunnan lennoston kasarmin laajennusosa valmistui vuonna 2024. Vanhan kasarmin rakennustekninen peruskorjaus sekä sisätilojen uudistaminen saatiin valmiiksi viime vuoden lopussa. Kaksiosaisen rakennushankkeen pääurakoitsijana toimi rakennusliike J. Malm Oy, ja sen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat noin 16,3 miljoonaa euroa.

Uudistus vahvistaa tukikohdan toimintakykyä 

Peruskorjauksen valmistuminen kasvattaa Pirkkalan tukikohdan majoituskapasiteettia 350 varusmieheen ja vahvistaa tukikohdan toimintamahdollisuuksia. 

”Peruskorjauksen valmistumisen myötä kasarmikokonaisuus on nyt valmis. Vuoden 2026 ensimmäisen saapumiserän alokkaat ovat vastaanottaneet uudet tuvat ja luokkatilat sekä varusteiden säilytys- ja kuivaustilat. Kouluttajat ovat vihdoin palanneet rakentamisen aikaisesta väistötilasta pysyviin uusiin toimitiloihin. Saimme myös virtuaalisen koulutusympäristön luokan ja sisäampumasimulaattorit täysimääräisesti koulutuskäyttöön. Kyseessä on onnistunut kasarmikokonaisuus, joka mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen koulutuksen,” sanoo Satakunnan lennoston komentaja eversti Markus Leivo.

Kasarmirakennus peruskorjattiin kokonaan ja riskirakenteet poistettiin. Rakennuksen julkisivut ja vesikatto uusittiin sekä talotekninen järjestelmä mitoitettiin vastaamaan nykyistä varusmiesten määrää. Modernisoidut tilat on suunniteltu Puolustusvoimien työ- ja oppimisympäristökonseptin mukaisesti. Uudistus parantaa tilojen toimivuutta ja viihtyisyyttä sekä rakennuksen energiatehokkuutta. 

Kasarmissa on majoitustupia, varusmiesten vapaa-ajan tiloja, koulutus- ja simulaattoritiloja sekä henkilöstön työskentelytiloja. Varusmiesten varusteiden kuivaushuoneet on sijoitettu erilleen majoitustiloista, mikä parantaa sisäilman laatua ja lisää varusmiesten asumismukavuutta.

Kasarmien korjausohjelma etenee vaiheittain

Pirkkalan kasarmihanke on osa laajempaa Puolustusvoimien kasarmien korjausohjelmaa. Ensimmäisenä kokonaisuutena on saatu valmiiksi Ilmavoimien kasarmien uudistukset. 

”On hienoa nähdä, että koko Ilmavoimien kasarmiverkosto on pitkäjänteisellä työllä uudistettu nykyaikaiseksi ja Ilmavoimien toimintaa palvelevaksi. Kasarmihankkeet ovat merkittävä investointi varusmiesten ja niissä työskentelevän kantahenkilöstön hyvinvointiin ja turvallisuuteen,” sanoo Puolustuskiinteistöjen toimitusjohtaja Matias Warsta. 

Noin 70 prosenttia Puolustusvoimien kasarmeista on joko peruskorjattu tai toteutettu uudisrakennuksina. Puolustuskiinteistöjen tavoite on, että valtakunnan kaikki kasarmit on uudistettu 2030-luvun puoliväliin mennessä.

