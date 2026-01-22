Jyväskylän yliopisto

Valmennustieteen maisteriopinnot laajenevat pääkaupunkiseudulle – haku keväällä 2026

23.1.2026

Jyväskylän yliopisto käynnistää valmennustieteen maisteriopinnot Helsingissä yhteistyössä Kolmen kampuksen urheiluopisto oy:n ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean kanssa. Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa 10.–24.3.2026.

Valmennustieteen opinnot pääkaupunkiseudulla on uusi avaus ja laajentaa merkittävästi valmennustieteen koulutustarjontaa. Koulutuksen painopisteenä tulee olemaan aiempaa vahvemmin nuorten ja lasten valmennus. Lisäksi huomiota kiinnitetään maahanmuuttajataustaisten nuorten ja lasten integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan urheilun ja liikunnan keinoin.  

Liikuntatieteellinen tiedekunta vastaa koulutuksen kokonaisuudesta ja opetuksesta Jyväskylässä (n. 2–3 päivää/kuukausi). Kolmen kampuksen ja Urhean yhteinen TKI-yksikkö vastaa muilta osin opetuksen järjestelyistä Urhean kampuksella Mäkelänrinteellä. 

Koulutuksen toteuttamisesta on sovittu vuosille 2026–2031. Vuosittainen sisäänotto on 12 opiskelijaa. Maisterivaiheen opintojen kesto on kaksi vuotta. Koulutukseen hakevilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa. Tutkinnon suorittaneet valmistuvat liikuntatieteen maistereiksi (LitM). 

Koulutuksen rahoittajina toimivat Jyväskylän yliopisto, Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit, Urheiluopisto-, ja Kisakalliosäätiöt, sekä Kolme kampusta ja Urhea.  

"Yhteistyöllä lisäämme tiedepohjaista asiantuntemusta valmennustoiminnassa ja tuemme laadukasta valmennusta lasten ja nuorten valmennuksesta huippu-urheiluun", Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Vesa Linnamo sanoo. 

Helsingille, Vantaalle ja Espoolle liikunnallisen elämäntavan edistäminen sekä segregaation ehkäiseminen ovat tärkeitä kehitystehtäviä. 

"Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen ja liikunnallisen elämäntavan kehittäminen on meille tärkeää. Koulutuksessa tuotettu tieto ja osaaminen voivat auttaa myös kehittämään koulujen toimintaa segregaation ehkäisemisessä”, Helsingin kaupungin lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Harri Korhonen sanoo. 

Kolmen kampuksen Urheiluopiston toimitusjohtaja Petri Tarkkanen korostaa akateemisen osaamisen yhdistymistä urheilun päivittäiseen arkeen: 

"Valmennustieteen maisteriohjelman tuominen pääkaupunkiseudulle yhdessä kumppaniemme kanssa on luonteva jatkumo työllemme luoda urheiluopistotoimintaa Helsingin sydämeen.” 

Urhean toimitusjohtaja Simo Tarvonen näkee koulutuksen merkittävänä askeleena suomalaiselle urheilulle: 

"Akateemisten opintojen suorittaminen ympäristössä, jossa eri lajien urheilijat harjoittelevat kärkivalmentajien johdolla tuo opiskeluun mielenkiintoa ja rikkautta opintojen sisältöihin. Opintokokonaisuus tulee olemaan myös kansainvälisesti vetovoimainen.” 

Hakuohje 

  • Haku: 10.–24.3.2026, kevään toinen yhteishaku 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa yliopistotasoinen liikunta-alan koulutusyksikkö, joka tarjoaa laajan valikoiman liikunta- ja terveystieteiden opintoja. Tiedekunta on kansainvälisesti arvostettu ja sijoittuu maailman 25 parhaan joukkoon yhdessä maailman tunnustetuimmassa tiedeyliopistojen vertailussa, Shanghai Ranking-listauksessa. Listalla on 300 liikuntatieteiden alan yksikköä yliopistoista ympäri maailman.

Lisätietoja: 

Vesa Linnamo, dekaani 
Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta 
vesa.linnamo@jyu.fi, +358405044800 

