Kansanedustaja Savola: Nato on vahvimmillaan yhtenäisenä
Arktinen alue on yhä tärkeämpi Euro-Atlanttisen alueen turvallisuudelle.
Arktisen alueen turvallisuushuolia, jotka Yhdysvallat on oikeutetusti nostanut esiin, jakavat kaikki Pohjoisen alueen ja arktiset valtiot sekä Nato kokonaisuudessaan. Tästä syystä Grönlannin puolustusta on vahvistettava. Tämä voidaan saavuttaa vain liittolaisten tiiviillä yhteistyöllä.
NatoPA:n ALD-ryhmä (liberaalien ja demokraattien liitto) toivottaa tervetulleiksi pyrkimykset vahvistaa Naton läsnäoloa arktisella alueella ja tekee yhteistyötä kollegoidensa kanssa koko yleiskokouksessa edistääkseen tätä prosessia. Uskomme vakaasti, että Naton:n parlamentaarisella yleiskokouksella on sekä legitimiteetti että vastuu toimia merkittävässä roolissa näiden pyrkimysten tukemisessa ja että arktisen alueen turvallisuuden tulisi olla keskeinen aihe, kun yleiskokous kokoontuu seuraavan kerran.
Samalla pidämme hyvin valitettavana, että Grönlannin turvallisuus on sekoitettu alueen suvereniteettikysymyksiin. ALD-ryhmän jäsenet ovat tehneet rakentavaa työtä omien maidensa hallitusten kanssa ja kansallisen tason vastaukset eri puolilla Eurooppaa sekä Kanadassa ovat selvästi osoittaneet, että Grönlannin miehitys tai sen aseman muuttaminen on täysin mahdotonta hyväksyä. Grönlannin turvallisuus ja sen demokraattiset valinnat ovat erottamaton osa toisiaan.
Nato on vahvimmillaan yhtenäisenä. Yhtenäisyys on kaikkien liittolaisten etu, myös Yhdysvaltojen. Kaikki, mikä horjuttaa luottamusta liittokunnan sisällä, heikentää paitsi yhteistä turvallisuuttamme arktisella alueella ja sen ulkopuolella, myös kykyämme vastata kiireelliseen haasteeseen Ukrainan puolustamisessa ja suojella demokraattisia arvoja, jotka yhdistävät meitä.
Siksi katsomme, että Naton parlamentaarisen yleiskokouksen tulisi käyttää kaikkia käytettävissään olevia keinoja erimielisyyksien lieventämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhtenäisenä liittokuntana jatkamme meille rakkaiden arvojen ja periaatteiden puolustamista.
16.1.2026
Mikko Savola
Kansanedustaja
Puheenjohtaja, ALD-ryhmä, Naton parlamentaarinen yleiskokous
Varapuheenjohtaja, Naton parlamentaarinen yleiskokous
Suomi
Julie Dzerowicz
Parlamentin jäsen
Varapuheenjohtaja, ALD-ryhmä, Naton:n parlamentaarinen yleiskokous
Varapuheenjohtaja, Naton parlamentaarinen yleiskokous
Kanada
Chris Fox
Ylähuoneen jäsen
Varapuheenjohtaja, ALD-ryhmä, Naton parlamentaarinen yleiskokous
Yhdistynyt kuningaskunta
Lisätietoja kansanedustaja Mikko Savola, 040 575 8498
