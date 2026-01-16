Kansanedustaja Savola: Nato on vahvimmillaan yhtenäisenä

Arktisen alueen turvallisuushuolia, jotka Yhdysvallat on oikeutetusti nostanut esiin, jakavat kaikki Pohjoisen alueen ja arktiset valtiot sekä Nato kokonaisuudessaan. Tästä syystä Grönlannin puolustusta on vahvistettava. Tämä voidaan saavuttaa vain liittolaisten tiiviillä yhteistyöllä.

NatoPA:n ALD-ryhmä (liberaalien ja demokraattien liitto) toivottaa tervetulleiksi pyrkimykset vahvistaa Naton läsnäoloa arktisella alueella ja tekee yhteistyötä kollegoidensa kanssa koko yleiskokouksessa edistääkseen tätä prosessia. Uskomme vakaasti, että Naton:n parlamentaarisella yleiskokouksella on sekä legitimiteetti että vastuu toimia merkittävässä roolissa näiden pyrkimysten tukemisessa ja että arktisen alueen turvallisuuden tulisi olla keskeinen aihe, kun yleiskokous kokoontuu seuraavan kerran.

Samalla pidämme hyvin valitettavana, että Grönlannin turvallisuus on sekoitettu alueen suvereniteettikysymyksiin. ALD-ryhmän jäsenet ovat tehneet rakentavaa työtä omien maidensa hallitusten kanssa ja kansallisen tason vastaukset eri puolilla Eurooppaa sekä Kanadassa ovat selvästi osoittaneet, että Grönlannin miehitys tai sen aseman muuttaminen on täysin mahdotonta hyväksyä. Grönlannin turvallisuus ja sen demokraattiset valinnat ovat erottamaton osa toisiaan.

Nato on vahvimmillaan yhtenäisenä. Yhtenäisyys on kaikkien liittolaisten etu, myös Yhdysvaltojen. Kaikki, mikä horjuttaa luottamusta liittokunnan sisällä, heikentää paitsi yhteistä turvallisuuttamme arktisella alueella ja sen ulkopuolella, myös kykyämme vastata kiireelliseen haasteeseen Ukrainan puolustamisessa ja suojella demokraattisia arvoja, jotka yhdistävät meitä.

Siksi katsomme, että Naton parlamentaarisen yleiskokouksen tulisi käyttää kaikkia käytettävissään olevia keinoja erimielisyyksien lieventämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhtenäisenä liittokuntana jatkamme meille rakkaiden arvojen ja periaatteiden puolustamista.

16.1.2026

Mikko Savola

Kansanedustaja

Puheenjohtaja, ALD-ryhmä, Naton parlamentaarinen yleiskokous

Varapuheenjohtaja, Naton parlamentaarinen yleiskokous

Suomi

Julie Dzerowicz

Parlamentin jäsen

Varapuheenjohtaja, ALD-ryhmä, Naton:n parlamentaarinen yleiskokous

Varapuheenjohtaja, Naton parlamentaarinen yleiskokous

Kanada

Chris Fox

Ylähuoneen jäsen

Varapuheenjohtaja, ALD-ryhmä, Naton parlamentaarinen yleiskokous

Yhdistynyt kuningaskunta

Lisätietoja kansanedustaja Mikko Savola, 040 575 8498