Lidl tekee rajun toimen muovikassien kulutuksen vähentämiseksi – kassin hinta nousee 59 senttiin
Suomalaiset ostavat muovikasseja edelleen liikaa, mikä on luonnon kannalta huono uutinen – muovi on yksi yleisimmin luonnosta löytyvä roska. Muovikassien ostaminen on vähentynyt, mutta muutos tapahtuu liian verkkaisesti. Lidl pyrkii uudella hinnankorotuksella ohjaamaan muiden kassivaihtoehtojen pariin ja näin vauhdittaa muovikassien käytön vähentämistä nostamalla kassin hinnan 59 senttiin tiistaina 20.1.
Lidl nosti maaliskuussa 2025 muovikassin hinnan 30 sentistä 39 senttiin. Lidlille epätyypillisellä hinnanmuutoksella oli hyvä tarkoitusperä, sillä sen tavoitteena oli hillitä muovikassien kulutusta ja ohjata yhä useampi kuluttaja valitsemaan muovikassin sijaan joku muu vaihtoehto.
Toimen myötä muovikasseja onkin jo ostettu vähemmän: muovikassittomien ostokertojen määrä kasvoi hinnannoston jälkeen muutamassa kuukaudessa 3,7 prosenttiyksikköä ja on asettunut reilun 77 prosentin tuntumaan. EU-lainsäädännön asettamasta 40 kassin vuosittaisesta tavoitteesta henkilöä kohden ollaan kuitenkin vielä kaukana.
Kulutusmuutoksen vauhdittamiseksi Lidl nostaa kassin hintaa uudemman kerran: tiistaina 20.1.2026 muovikassin hinta nousee Lidlissä 39 sentistä 59 senttiin.
– Haluamme omalta osaltamme tehdä voitavamme siinä, että muovikassien käyttö vähenee. Viime vuonna päivittäistavarakaupan tekemillä toimilla on ollut vaikutusta, Nyt haluamme laittaa uuden vaihteen silmään, jotta muovikassien määrää saataisiin vähennettyä entistä nopeammin. Uskomme, että korkeampi hinta kannustaa aidosti pohtimaan, tarvitseeko uutta muovikassia, sanoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Annu Puurula.
Muovikassien käyttöä pitää vähentää, koska muovikasseja ja muuta muovia päätyy luontoon liian usein. Siellä ne ovat haitaksi eläimille ja saattavat päätyä vesistöihin. Lidl jatkaa kannustamista oman kassin käyttöön uuden muovikassin ostamisen sijaan – kaupan ovella ja kassoilla muistutetaan oman kassin käytöstä.
– Paras kassi on se kassi, joka sinulla jo on – oli se sitten kestokassi, kangaskassi tai vaikka jo ennestään käytössä ollut muovikassi. Näin säästyy eniten sekä luonnonvaroja että rahaa. Kaupan muovikassiakaan ei siis kannata ajatella kertakäyttöisenä, vaan kestävä kierrätysmuovista tehty kassi on hyvä käyttää useaan kertaan ennen sen hävittämistä, Puurula toteaa.
Paperikassi maksaa Lidlissä 25 senttiä ja kestokassin hinta on 1,49 euroa. Kestokassin ja paperikassin hinnat pysyvät ennallaan.
