Palomiehet ja poliisit ottavat toisistaan mittaa jääkiekossa Tampereella – tule mukaan!
Hyväntekeväisyysteemainen ottelu pelataan Nokia Arenalla 24.1.2026 kello 13.30 alkaen. Koko perheen tapahtumaan on vapaa pääsy.
Lauantaina 24.tammikuuta kannattaa suunnata Nokia Arenalle katsomaan palomiesten ja poliisien välistä jääkiekko-ottelua. Areenan ovet aukeavat kello 13, ja varsinainen ottelu alkaa kello 13.30. Ottelussa pelataan kaksi 20 minuutin erää. Peliin on vapaa pääsy. Pelin jälkeen voit vierailla pelastuslaitoksen ja poliisin pisteellä areenan aulassa, kuulla pelastajien ja poliisien koulutuksesta sekä tutustua pelastuslaitoksen ja poliisin kalustoon ulkona areenan edessä. Mukana ovat myös Poliisiammattikorkeakoulu, Kuopion Pelastusopisto ja Helsingin Pelastuskoulu. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Tapparan kanssa.
Viime vuonna ensimmäistä kertaa Nokia Arenalla käyty ottelu toteutettiin liigajoukkue Ilveksen kanssa, ja se keräsi lehtereille yli 3000 katsojaa. Palomiehet veivät edellisen kohtaamisen kirkkaasti nimiinsä, ja voittoa on pelastuslaitoksen porukka lähdössä hakemaan myös tulevana lauantaina!
Jääkiekko-ottelussa on hyväntekeväisyysteema
Ottelun aikana käytössä on QR-koodi, jonka kautta voi halutessaan tukea SOS-Lapsikylän toimintaa. Kerätyt varat luovutetaan lyhentämättömänä SOS-Lapsikylälle saman päivän Tappara–TPS-pelin alussa.
Yhteyshenkilöt
Kari AlankoPelastuspäällikköPirkanmaan pelastuslaitosPuh:03 384 5900kari.alanko@pirha.fi
Ari AroYlikomisarioSisä-Suomen poliisilaitosPuh:0295 445 828
Tietoa julkaisijasta
Vastaamme pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden järjestämisestä Pirkanmaalla. Osana Suomen suurinta hyvinvointialuetta työllistämme pelastuspalveluiden palvelulinjalla yli 700 vakituista henkilöä. Lisäksi pelastustoimen hälytystehtäville osallistuu sopimuspalokuntalaisia ja sivutoimista henkilöstöämme, joita on yhteensä noin 950 henkilöä.
