Pirkanmaan pelastuslaitos

Palomiehet ja poliisit ottavat toisistaan mittaa jääkiekossa Tampereella – tule mukaan!

19.1.2026 12:00:00 EET | Pirkanmaan pelastuslaitos | Tiedote

Jaa

Hyväntekeväisyysteemainen ottelu pelataan Nokia Arenalla 24.1.2026 kello 13.30 alkaen. Koko perheen tapahtumaan on vapaa pääsy.

Nokia Arenan tuloskuutiolla käynnissä jääkiekko-ottelu. Kuva on vuodelta 2025 vastaavasta tapahtumasta.
Edellinen viranomaisottelu päättyi lukemiin 2-8, jolloin voiton vei palomiehet. Ottelu käytiin viime vuoden helmikuussa ensimmäistä kertaa Nokia Arenalla. Pirkanmaan pelastuslaitos / Kirsi Kaivonen

Lauantaina 24.tammikuuta kannattaa suunnata Nokia Arenalle katsomaan palomiesten ja poliisien välistä jääkiekko-ottelua. Areenan ovet aukeavat kello 13, ja varsinainen ottelu alkaa kello 13.30. Ottelussa pelataan kaksi 20 minuutin erää. Peliin on vapaa pääsy. Pelin jälkeen voit vierailla pelastuslaitoksen ja poliisin pisteellä areenan aulassa, kuulla pelastajien ja poliisien koulutuksesta sekä tutustua pelastuslaitoksen ja poliisin kalustoon ulkona areenan edessä. Mukana ovat myös Poliisiammattikorkeakoulu, Kuopion Pelastusopisto ja Helsingin Pelastuskoulu. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Tapparan kanssa.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa Nokia Arenalla käyty ottelu toteutettiin liigajoukkue Ilveksen kanssa, ja se keräsi lehtereille yli 3000 katsojaa. Palomiehet veivät edellisen kohtaamisen kirkkaasti nimiinsä, ja voittoa on pelastuslaitoksen porukka lähdössä hakemaan myös tulevana lauantaina!

Jääkiekko-ottelussa on hyväntekeväisyysteema

Ottelun aikana käytössä on QR-koodi, jonka kautta voi halutessaan tukea SOS-Lapsikylän toimintaa. Kerätyt varat luovutetaan lyhentämättömänä SOS-Lapsikylälle saman päivän Tappara–TPS-pelin alussa.

Avainsanat

pelastustoimipelastuslaitospalomiespoliisisisä-suomen poliisilaitostamperejääkiekkohyväntekeväisyys

Yhteyshenkilöt

Ari AroYlikomisarioSisä-Suomen poliisilaitos

Puh:0295 445 828

Kuvat

Nokia Arenan tuloskuutiolla käynnissä jääkiekko-ottelu. Kuva on vuodelta 2025 vastaavasta tapahtumasta.
Edellinen viranomaisottelu päättyi lukemiin 2-8, jolloin voiton vei palomiehet. Ottelu käytiin viime vuoden helmikuussa ensimmäistä kertaa Nokia Arenalla.
Pirkanmaan pelastuslaitos / Kirsi Kaivonen
Lataa

Tietoa julkaisijasta

Vastaamme pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden järjestämisestä Pirkanmaalla. Osana Suomen suurinta hyvinvointialuetta työllistämme pelastuspalveluiden palvelulinjalla yli 700 vakituista henkilöä. Lisäksi pelastustoimen hälytystehtäville osallistuu sopimuspalokuntalaisia ja sivutoimista henkilöstöämme, joita on yhteensä noin 950 henkilöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan pelastuslaitos

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye