Palomiehet ja poliisit ottavat toisistaan mittaa jääkiekossa Tampereella – tule mukaan!

Lauantaina 24.tammikuuta kannattaa suunnata Nokia Arenalle katsomaan palomiesten ja poliisien välistä jääkiekko-ottelua. Areenan ovet aukeavat kello 13, ja varsinainen ottelu alkaa kello 13.30. Ottelussa pelataan kaksi 20 minuutin erää. Peliin on vapaa pääsy. Pelin jälkeen voit vierailla pelastuslaitoksen ja poliisin pisteellä areenan aulassa, kuulla pelastajien ja poliisien koulutuksesta sekä tutustua pelastuslaitoksen ja poliisin kalustoon ulkona areenan edessä. Mukana ovat myös Poliisiammattikorkeakoulu, Kuopion Pelastusopisto ja Helsingin Pelastuskoulu. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Tapparan kanssa.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa Nokia Arenalla käyty ottelu toteutettiin liigajoukkue Ilveksen kanssa, ja se keräsi lehtereille yli 3000 katsojaa. Palomiehet veivät edellisen kohtaamisen kirkkaasti nimiinsä, ja voittoa on pelastuslaitoksen porukka lähdössä hakemaan myös tulevana lauantaina!

Jääkiekko-ottelussa on hyväntekeväisyysteema

Ottelun aikana käytössä on QR-koodi, jonka kautta voi halutessaan tukea SOS-Lapsikylän toimintaa. Kerätyt varat luovutetaan lyhentämättömänä SOS-Lapsikylälle saman päivän Tappara–TPS-pelin alussa.