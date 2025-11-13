Snellman aloittaa uuden aikakauden leikkeleissä – uutuustuotteet tehdään ilman lisättyä nitriittiä

Uusien leikkeleiden lihapitoisuus on erittäin korkea, 85-91 %, niissä on runsaasti proteiinia, 19 g/100 g ja tyydyttynyttä rasvaa vain 0,4 g/100 g. Kaikilla tuotteilla on Sydänmerkki.

Nitriitin tilalle luontainen sitrusuute

Snellman tunnetaan pitkästä työstään lisäaineiden vähentämiseksi. Kokolihaleikkeleiden valmistaminen ilman lisättyä nitriittiä on todellinen innovaatio, jota on tavoiteltu erittäin pitkään.

Nitriitin poistamisen mahdollistaa sen tilalla käytettävä sitrusuute, joka on täysin luontainen, sitrushedelmien kuorista ja yrteistä valmistettu ainesosa. Uutteen valmistuksessa hyödynnetään eteläeurooppalaisen mehutuotannon sivuvirtoja. Snellmanilla on ainesosan käyttöön tuotekehityksen myötä pitkä yksinoikeus Suomessa. Kyseessä ovat ensimmäiset tällä tavoin valmistetut leikkeleet Suomessa.

– Sitrusuutteen polyfenolit ja antioksidantit ehkäisevät lihan hapettumista ja säilyttävät sen alkuperäisen kauniin punertavan värin sekä herkullisen maun. Sitrusuute myös parantaa säilyvyyttä, sanoo ravitsemusasiantuntija Suvi Myllymäki Snellmanilta.

Ilman nitriittiä valmistetut leikkeleuutuudet on helppo tunnistaa erittäin näkyvästä ”Hyvä maku ilman lisättyä nitriittiä” -merkinnästä pakkauksen alalaidassa.

Leikkeleitä tämän ajan vaatimuksiin

Leikkeleet kuuluvat olennaisena osana suomalaiseen ruokapöytään, mutta Inspirans Oy:n kanssa tammikuussa 2025 tehdyn leikkeletutkimuksen mukaan niiden käyttöön liittyy osalla myös kysymysmerkkejä.

– Kuluttajatutkimusten mukaan erityisesti lisäaineet ja nitriitti ovat olleet yksi keskeisimmistä syistä harkita leikkeleiden käytön vähentämistä. Halusimme poistaa tämän esteen ja tarjota kuluttajille uuden vaihtoehdon. Tutkimuksessa paljon kokolihaleikkeleitä käyttävät kuluttajat pitivät leikkeleitä nitriitin poistamisen jälkeen parempana valintana, sopien koko perheelle, Snellmanin leikkeleistä vastaava tuoteryhmäpäällikkö Johanna Salo kertoo.

Snellman on leikkelemarkkinan suosituin tuotemerkki ja tämä tuotelanseeraus on avaus kohti leikkeleiden uutta tulevaisuutta. Vastaavan ainesosan käyttökokemukset Euroopasta usean vuoden ajalta näyttävät suuntaa: Ranskassa jo yli 60 % leikkeleistä tehdään tällä valmistusmenetelmällä.

Uutuudet tulevat kauppoihin valtakunnallisesti 20.1.2026.