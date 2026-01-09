Lasse Kukkonen lähtee mukaan Wulff Worksiin: uusi henkilöstöpalveluyhtiö haastaa alaa Oulussa
Pitkäaikaisena Leijonakapteenina tunnettu jääkiekkoasiantuntija ja yritysvalmentaja Lasse Kukkonen on liittynyt mukaan uuden oululaisen henkilöstöpalveluyhtiön, Wulff Works Oulun joukkueeseen. Kukkonen kertoo päätöksensä taustalla olevan ennen kaikkea ihmiset, arvot ja tahto rakentaa työelämää, jossa ihminen on ykkönen.
”Minulle ratkaisevaa oli se, keiden kanssa pääsen tekemään tätä. Tunnen Wulffin porukkaa entuudestaan ja arvostan tapaa, jolla he hoitavat asioita. Oulussa aloittava tiimi; Jani Hukkanen ja Mikko Tuohimaa, vakuutti minut innostuksellaan ja osaamisellaan. Tässä on hyvä tekemisen meininki”, Kukkonen sanoo.
Paikallinen ja reagoiva pelinavaus Ouluun
Tammikuussa 2026 toiminnan starttaava Wulff Works Oulu tähtää heti tuntuvaan jalansijaan alueen yrityskentässä. Yhtiössä koetaan, että Oulu on kasvava ja kehittyvä työmarkkina-alue, jossa tarvitaan ripeää reagointia, osaavia tekijöitä ja paikallista tuntemusta. Wulff Works toimii siltana osaajien ja yritysten välillä, inhimillisesti ja tuloksellisesti.
Kukkonen muistuttaa, että henkilöstöpalveluala on bisneksenä vahvasti inhimillinen kenttä: ”Työllistyminen voi olla ratkaiseva käännekohta ihmisen elämässä. Kun se hoidetaan arvostavasti ja ihmislähtöisesti, sillä on valtava merkitys.”
Ihminen edellä myös bisneksessä
Lasse Kukkonen on tuttu paitsi kiekkokaukaloista myös urheilun jälkeisestä urastaan asiantuntijana, keynote-puhujana ja yritysvalmentajana. Henkilöstöpalveluala on hänelle uusi pelikenttä, ja into ottaa se haltuun on suuri: ”En tule alalta, ja näen sen selkeänä vahvuutena. Voin tuoda toimintaan mukaan ajattelua boksin ulkopuolelta ja rakentaa yhdessä ihmisten kanssa parempaa työelämää. Olen utelias ja tiedän, että kun arvoissa ollaan samoilla linjoilla, voidaan saavuttaa isoja voittoja, nopeastikin.”
”Uskon siihen, että työn pitää sopia ihmisen elämään, ei toisinpäin. Henkilöstövuokraus tuo joustavuutta myös tekijöidensä elämään, kun osaajia kuullaan ja heidän elämäntilanteitaan ymmärretään. Ihminen edellä -ajattelun ansiosta Wulff Worksissa vaikuttaminen tuntuu oikealta jutulta. Omat arvoni ovat osa myös bisnesajatteluani. Olen kiitollinen, että saan tehdä töitä, joihin koen intohimoa. Ensisijaistan aina kuitenkin aikaa perheelle, sillä perheen ja läheisten kanssa myös palaudun parhaiten”, sanoo tällä hetkellä muun muassa MTV:n kanssa yhdessä tuotetussa Hockey Night -podcastissa vaikuttava Kukkonen.
Luottopelaajat Oulun markkinoilla
Oulun Wulff Worksin Jani Hukkanen on Oulun alueen yritysmaailmassa tuttu nimi – ja monelle jo valmiiksi se luottopelaaja, kun osaajia ja työpaikkoja yhdistetään. Hän on erityisen tyytyväinen siihen, että voi tarjota verkostolleen jatkossa juuri Wulff Worksin palveluja.
”Ydinlupauksemme on simppeli: tunnemme tekijät, tunnemme työvaiheet ja ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintaa. Siksi pystymme yhdistämään työn ja tekijän niin, että molemmat osapuolet voivat hyvin”, kiteyttää Hukkanen Wulff Worksin Oulun toiminta-ajatusta.
”Uskon, että olemme oikeaan aikaan liikkeellä, sillä Oulussa on paljon potentiaalia ja kasvunvaraa. Kulttuurivuosi 2026 tuo alueelle lisää liikettä ja rakennusalakin on elpymässä. Me olemme valmiina, kun markkina lähtee nousuun, ja osaltamme vaikuttamassa siihen, että markkina varmasti nousee”, Hukkanen jatkaa.
Wulff Works Oy:n toimitusjohtaja ja Wulff-konsernin henkilöstöpalvelujen vetäjä Sami Asikainen on tyytyväinen Oulun avaukseen ja tiimin kokoonpanoon: ”Hukkanen ja Tuohimaa tuntevat paikallisen yrityskentän, ja Lasse tuo mukanaan arvomaailmaa ja johtajuutta, joka sopii täydellisesti siihen, miten haluamme tätä liiketoimintaa rakentaa. Kun tähän lisää kolmikon kontaktit ja verkostot, Oulussa on nyt poikkeuksellisen vahva tiimi rakentamassa alueen parhaita työn ja tekijän kohtaamisia.”
**********************************************
WULFF WORKS – FAKTAT
- Palvelee erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen henkilöstövuokrauksesssa ja rekrytoinneissa
- Aloitti toimintansa 2024 ja kasvanut nopeasti alan haastajaksi
- Nyt aloittava Oulu on Wulff Worksin 13. toimipaikka Suomessa
- Omia henkilöstövuokrausammattilaisia on yli 50 ympäri Suomen
- Wulff Works työllisti lähes 700 henkilötyövuotta 2025 aikana
- Viimeisen vuoden aikana yli 3 100 ihmistä sai palkkaa Wulff Worksilta
- Toimintansa aikana Wulff Works on työllistänyt jo yli 1 000 henkilötyövuotta ja maksanut palkkaa yli 4 200 henkilölle
- Osa pörssilistattua Wulff-konsernia, joka on perustettu vuonna 1890
Wulff Worksin kaikki alueelliset toimipaikat ja yhteystiedot löydät täältä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lasse KukkonenWulff Works Oululasse.kukkonen@wulff.fiwulffworks.fi
Sami AsikainentoimitusjohtajaWulff Works OyPuh:040 700 9915sami.asikainen@wulff.fiwulffworks.fi
Jani HukkanenWulff Works OuluPuh:0407166343jani.hukkanen@wulff.fiwulffworks.fi
Mikko TuohimaaPuh:0400350160mikko.tuohimaa@wulff.fiwulffworks.fi
Kuvat
Mikä Wulff?
Työelämän palvelut henkilöstövuokrauksesta konsultointiin ja tilitoimistopalveluihin, tuotteet työympäristöön työpaikalle, etätyöpisteelle ja liikkuvaan työhön sekä messu- ja tapahtumapalvelut ja kaupallisten tilojen suunnittelu. Meiltä saat myös Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluita. Vuonna 1890 perustettu Wulff toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Vuodesta 2000 alkaen pörssissä olleen yhtiön vuoden liikevaihto 2024 oli 102,8 miljoonaa euroa. Kestäviin tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan panostavan Wulffin tavoitteena on kannattava kasvu ja 230 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2030.
Wulffista luet lisää: www.wulff.fi
