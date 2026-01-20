Maailman ensimmäinen aktiivisen pelaamisen elämyskeskus avautuu Helsinkiin
Maailman ensimmäinen aktiivisen pelaamisen elämys Activate Helsinki, avaa ovensa perjantaina 30. tammikuuta 2026 Itiksen kauppakeskuksessa. Kansainvälinen menestyskonsepti on kerännyt suosiota pelaajien keskuudessa jo yli 20 maassa ja nyt ainutlaatuinen pelielämys saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen.
Activate tuo Helsinkiin aivan uuden tavan pelata. Elämyksessä yhdistyvät liikkuminen, tiimityö ja digitaaliset haasteet immersiivisessä ympäristössä. Pelaajat hyppivät, kiipeävät, piiloutuvat ja ratkovat pulmia vauhdikkaissa pelihuoneissa, joissa nopea reagointi ja yhteistyö ovat avain voittoon.
Activate Helsingin avajaisia juhlitaan perjantaina 30.1.2026 klo 14 alkaen Itiksen kauppakeskuksessa (Itäkatu 1–7, Helsinki, 2. kerros). Avajaisviikonlopun ajan kaikki pelit ovat –50 %, ja ensimmäiset 50 pelaajaa saavat Activate-lahjakassin.
Maailmanlaajuinen ilmiö saapuu Suomeen
Winnipegistä lähtöisin oleva Activate on kasvanut nopeasti kansainväliseksi menestykseksi ja innostanut pelaajia jo yli 20 maassa ja 90 kaupungissa. Helsingin yksikkö tuo tämän suositun konseptin ensimmäistä kertaa Suomeen ja tarjoaa täysin uudenlaisen aktiivisen pelielämyksen.
– On hienoa tuoda Helsinkiin energinen pelielämys, jossa pelaaja astuu kirjaimellisesti ruudun takaa itse pelikentälle. Activaten kansainvälinen menestys ja Suomen vahva pelikulttuuri sopivat täydellisesti yhteen, sanoo Susanna Kolu, Activate Games Helsinki Oy:n toimitusjohtaja.
Activate Helsinki sopii ystäväporukoille, perheille ja yrityksille – kaikille, jotka etsivät hauskaa ja aktiivista tapaa viettää aikaa yhdessä!
Activate Games sai alkunsa Kanadassa vuonna 2019 ja sen kansainvälinen menestys on levinnyt yli 20 maahan. Activate Games Scandinavia on tuonut konseptin Pohjoismaihin ja vuonna 2026 ensimmäinen suomalainen elämyskeskus avataan Helsingin Itikseen Activate Games Helsinki Oy:n toimesta. Activate yhdistää fyysisen liikkumisen, tiimityön ja digitaaliset pelit, tarjoten hauskoja ja saavutettavia pelikokemuksia ystäville, perheille ja työryhmille.
