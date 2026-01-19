Kiuruveden Lapinsalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt

Lupa- ja valvontavirasto (yhteysviranomainen) on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Valorem Energies Finland Oy:n Kiuruveden Lapinsalon tuulivoimahankkeesta. Päätelmässä tarkastellaan arviointien riittävyyttä sekä hankkeen merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Hankkeen sijainti ja laajuus

Lapinsalon tuulivoimahankealue sijaitsee noin 15 kilometriä Kiuruveden keskustasta pohjoiseen. Hankealueen pohjoisreuna rajautuu Pyhännän kuntaan ja koillisreuna Vieremän kuntaan. Hankealueen itäpuolella sijaitsee Lapinsalon kylä ja länsipuolella Näläntöjärvi.

Alueen laajuus on noin 8 690 hehtaaria. Hankealueelle suunnitellaan enintään 44 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi 7–10 MW ja kokonaiskorkeus noin 300 metriä.

Lapinsalon tuulivoimahankkeen keskeisimmät vaikutukset

Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus on pääosin laadittu arviointiohjelman ja olennaisilta osiltaan yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. Yhteysviranomainen pitää erityisen hyvänä, että hankekehityksessä huomioidaan yhteisvaikutukset ja sähkönsiirtoa suunnitellaan yhdessä läheisten Pilpankankaan ja Konnunsuon hankkeiden kanssa.

Hankkeen merkittävimmät vaikutukset liittyvät erilaisiin luontovaikutuksiin, lähialueen maisemaan sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen (muun muassa melu- ja välkevaikutukset).

Yhteysviranomaisen näkemys vaikutusten merkittävyyden suuruudesta poikkeaa joiltakin osin arviointiselostuksessa esitetyistä arvioista. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeen vaikutukset muun muassa maakotkaan, lepakkoon, merikotkaan ja metsäkanalintuihin ovat arviointiselostuksessa esitettyä merkittävämmät.

Joissakin arvioinneissa – kuten vaikutuksissa liito-oravaan, sääkseen, melu- sekä vesistövaikutuksiin - jää edelleen epävarmuuksia, eikä arvioitua merkittävämpiä vaikutuksia voida poissulkea.

Yhteysviranomainen tuo perustellussa päätelmässään esiin myös ympäristövaikutuksia, joita se pitää merkittävinä, mutta joita arviointiselostuksessa on joko tunnistettu tai arvioitu puutteellisesti (kuten vaikutukset pintavesiin ja maakotkaan) tai jätetty kokonaan arvioimatta (kuten vaikutukset kalastoon). Lisäksi yhteysviranomaisen mukaan hankkeen yhteisvaikutukset ovat Lapinsalon hankkeessa olennaisia huomioitavia tekijöitä, vaikka niihin liittyy epävarmuutta, koska suurin osa lähialueen hankkeista on vielä suunnitteluvaiheessa

Asiakirjat nähtävillä verkossa

Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä, kooste annetuista lausunnoista sekä muut YVA-menettelyyn liittyvät asiakirjat ovat saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/kiuruvesilapinsalotuulivoimaYVA