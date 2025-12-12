Vuonna 2026 Amos Rex kutsuu kuvittelemaan mahdollisia tulevaisuuksia eri näkökulmista
28.1.2026 15:59:57 EET | Amos Rex | Tiedote
Tänä vuonna Amos Rexin maanalaisissa näyttelytiloissa museon lippulaivanäyttely Generation tuo esiin nuoren taiteilijasukupolven ääniä, ja The Other Side of the Mountain tutkii etäisyyksiä ja yhteenkuuluvuutta Afrikan mantereella ja afro-pohjoismaisessa diasporassa työskentelevien nykytaiteilijoiden kautta. Maanpinnalla Dansbana! muuttaa Lasipalatsin aukion eläväksi liikkeen, esityksen ja tanssin keskukseksi.
GENERATION 2026 | 13.5.–6.9.2026
Neljättä kertaa toteutettava Generation-triennaali on Amos Rexin lippulaivahanke, joka nostaa esiin uuden sukupolven nuoret taiteilijat.
Generation 2026 kokoaa yhteen 50 taiteilijaa ja työryhmää, jotka ovat iältään 15–23-vuotiaita, ja tarjoaa suodattamattoman näkymän nuoren sukupolven huoliin, unelmiin ja ajatteluun. Näyttely on keskeinen osa Amos Rexin ohjelmaa ja museon laajempaa tehtävää nuorten taiteilijoiden tukijana ja nuoren yleisön kohtaamispaikkana, heidän omien ääniensä ja näkökulmiensa kautta.
Juryn valitsemat teokset edustavat laajaa kirjoa ilmaisumuotoja, kuten videopelejä, maalauksia, interaktiivista projisointia, erilaisia digitaalisia teoksia ja Youtube-videoita, sekä esittävän taiteen ohjelmaa kahdeksalta eri taiteilijalta.
Rohkeiden, monialaisten teosten kautta taiteilijat tarkastelevat identiteettiä, yhteisöjä, kuuluvuutta ja valtarakenteita sekä kyseenalaistavat maailmaa muokkaavia normeja.
Näyttelyn kuraattori on Inna Schwanck, avustava kuraattori Elsa Hessle.
Generation 2026 -taiteilijat ovat:
Snowdrop Áine-Fae Belmont | Duc Anh (Ducky) Cong & Nguyet Minh Hoang | Erial Dolores | Tara Haikka | Aarne Heikura | Rosa Helenius | Rauha Helin | Eeli Hilme | Eino Intosalmi | Eevi Kaila | Elli Kavén | Tekla Kokkonen | Paavo Kärki | Konsta Laaksosaari | Emilia Lehikoinen | Hafsa Mahamed | Stanislava Ovchinnikova | Sofia Parland & Erix Aboltins | Lena Patta | Veera Pelkonen | Arvi Penttilä | Aarni Pieski, Eeva Airavaara, Lilja Kervinen & Lucian Lovén | Gabriella Presnal | Esteri Punin, Elsa Kerava, Aaro Uusitalo, Iiris Itäkannas & Joanna Linnapuomi | Ly Rahtu | Rafael Rainti | Viola Rauta | Tapio Rokkonen | Elli Roth | Lari Rouvinen | Oiva Rytkönen | Iida Viio | Melissa Sende | Nóra Somos | Taika Sorjonen | Alva Strang & Rafael Denisov | Leo Terävä & Aliina Kemppainen | tibs | Vilma Tietäväinen | Aura Tiira | Veikka “pvp” Toivari | Sani Tolonen | Victoria Torboli | Siiri Torvinen | Siiri Turpeinen | Johan Urrutia | Sofia Vuorenmaa | Helmi Westerlund | xyny | Mira Özdemir
DANSBANA! | 12.6.–4.10.2026
Osana Amos Rexin kesäohjelmaa, Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta avautuva Dansbana! muuttaa Lasipalatsin aukion tanssin ja musiikin näyttämöksi ja tuo esiin Amos Rexin aktiivisen roolin julkisessa tilassa.
Installaatio on ruotsalaisten arkkitehtien Anna Fridolinin, Anna Pangin ja Teres Selbergin projekti, joka on suunniteltu ainutlaatuiseksi eläväksi julkiseksi tanssitilaksi nuorille aikuisille. Se ammentaa suomalaisesta lavatanssiperinteestä ja päivittää sen keskelle Helsinkiä. Dansbana! mahdollistaa monenlaisten tanssijoiden osallistumisen ja korostaa samalla nuorten tyttöjen näkyvyyden merkitystä julkisissa tiloissa.
Se on tanssilattia, jota kaikki voivat käyttää vapaasti yhdistämällä oman laitteensa äänentoistojärjestelmään bluetoothin kautta. Kävijät voivat myös varata ajan etukäteen. Lisäksi Dansbana! toimii kesän aikana kymmenen tapahtuman näyttämönä, mukaan lukien tanssia, liikettä ja työpajoja.
THE OTHER SIDE OF THE MOUNTAIN | 14.10.2026–21.3.2027
Syksyllä 2026 Amos Rexiin saapuu The Other Side of the Mountain, merkittävä kansainvälinen ryhmänäyttely, joka esittelee arvostettuja, Afrikan mantereella ja afro-pohjoismaisessa diasporassa työskenteleviä taiteilijoita. Näyttely tarkastelee urbaanien muutosten luomia etäisyyksiä ja läheisyyksiä Mustien, afrotaustaisten yhteisöjen näkökulmien kautta, lähestyen kaupunkeja elävinä organismeina ja maisemia suunniteltuina ympäristöinä.
Näyttelyn lähes 60 teosta – tekstiiliteokset, installaatiot, videot, valokuvat, ääniteokset, veistokset ja maalaukset, mukaan lukien kolme uutta tilausteosta – toimivat aikamatkustusvälineinä. Ne kuljettavat katsojan päällekkäisten, historiallisten kerrostumien ja limittäisten todellisuuksien läpi, joita muovaavat muisti, siirtymät ja muuttoliikkeet.
Näyttelyn kuraattoreina toimivat Katariina Timonen (Amos Rex) ja Marcia Harvey Isaksson (Southnord). Näyttely on osa Southnord Artfest 2026 -tapahtumaa. Näyttelyn arkkitehtina toimii muotoilija ja kaupunkitutkija Kunlé Adeyemi, NLÉ-muotoilutoimiston perustaja ja graafinen suunnittelija on Lontoossa toimiva studio Alexander Boxill.
Näyttelyn taiteilijat ovat:
Adji Dieye | Akinbode Akinbiyi | Emeka Ogboh | Ibrahim Mahama | Igshaan Adams | Jeannette Ehlers | Karl Ohiri | Liisa-Irmelen Liwata | Loulou Cherinet | Lungiswa Gqunta | Sandra Mujinga
Vuonna 2026 nähdään myös Amos Rexin ensimmäinen kansainvälinen näyttely: Natasha Tonteyn (Indonesia) tilausteos The Phantom Combatants and the Metabolism of Disobedient Organs, esitetään Venetsian biennaalissa toukokuussa yhteistyössä johtavan saksalaisen taide- ja teknologiainstituution LAS Foundationin (Berliini) kanssa.
Natasha Tonteyn näyttely saapuu Amos Rexiin vuonna 2027.
Generation-taiteilijoita sekä Southnord Artfest 2026 -tapahtumaa tukee Amos Andersonin rahasto (entinen Konstsamfundet), Amos Rexin perustaja ja omistaja.
Yhteyshenkilöt
Iiris MattssonViestinnän asiantuntijaAmos RexPuh:+358 (0)50 302 2260iiris.mattsson@amosrex.fi
Amos Rex
Amos Rex on tulevaisuuteen suuntautuva, itsenäinen museo Helsingin sydämessä, joka on omistautunut monimuotoisille kohtaamisille taiteen parissa. Lasipalatsin aukion ikonisten kumpujen alla, maanalaiset tilat esittelevät mielikuvituksellisia, elämyksellisiä ja usein teknologisesti kokeellisia näyttelyitä nykytaiteilijoilta ja muilta eri taiteenalojen tekijöiltä. Museo tutkii kulttuurin ja julkisen tilan tulevaisuutta, yhdistää Helsingin globaaleihin keskusteluihin ja jatkaa perustajansa Amos Andersonin perintöä elinvoimaisena, kaikille avoimen kulttuurielämän näyttämönä.
Muut kielet
