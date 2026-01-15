VAS Mepit: EU:n tuki Syyrialle ei saa valua ääri-islamistisen politiikan tukemiseen

Yhteenotot Pohjois-Syyriassa ovat kiihtyneet alkuvuodesta 2026 Syyrian siirtymäkauden hallituksen joukkojen ja kurdien johtamien Syyrian demokraattisten joukkojen (SDF) välillä, hallituksen joukkojen hyökätessä kurdien hallitsemille alueille. Iskuissa on kuollut siviilejä, kymmeniä tuhansia ihmisiä on joutunut pakenemaan kodeistaan ja pääsy ruokaan, terveydenhuoltoon sekä humanitaariseen apuun on paikoin estetty.

– Syyrian siirtymäkauden hallituksella on juurensa ääri-islamistisissa liikkeissä, ja sen lupaukset demokraattisesta siirtymästä vaikuttavat yhä epäuskottavammilta. Euroopan unioni tukee Syyrian hallintoa sekä taloudellisesti että poliittisesti. Nyt on välttämätöntä varmistaa, ettei EU:n tuki mahdollista ihmisoikeusloukkauksia tai vähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa, Andersson sanoo.

Osapuolet sopivat sunnuntaina välittömästä tulitauosta, jonka myötä SDF liitetään osaksi Syyrian valtion rakenteita. Samalla Damaskos ottaa kurdialueet hallinnolliseen ja sotilaalliseen kontrolliin, öljy- ja rajainfrastruktuuri mukaan luettuna.

– Kyseessä on merkittävä vallan siirto, joka voi merkitä kurdien itsehallinnon päättymistä Pohjois-Syyrian Rojavaksi kutsutulla alueella. Rojavassa on pyritty keskellä vaikeita olosuhteita rakentamaan tasa-arvoista yhteiskuntamallia ja kurdijoukoilla on ollut elintärkeä rooli Isisin vastaisessa taistelussa, Saramo sanoo.

Syyrian entisen diktaattorin Bashar al-Assadin hallinnon kaatuminen viime keväänä toivotettiin laajasti tervetulleeksi, myös Rojavassa. Väliaikaisen hallinnon harjoittama väkivalta vähemmistöjä kohtaan on kuitenkin sen jälkeen asettanut kyseenalaiseksi sen lupaukset sisällyttää kaikki syyrialaiset uuden yhteiskunnan rakentamiseen.

– Syyrialaiset ovat eläneet pitkään suuren epävarmuuden ja ihmisoikeusloukkausten keskellä. Hirmuhallinnon kaatuminen toi monille toivoa paremman huomisen ja yhteiskunnan luomisesta kurdien vaikeasta asemasta huolimatta, mutta kehitys vaikuttaa menevän toiseen suuntaan. EU:n tulee olla toiminnassaan rauhan, vakauden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolella, Kyllönen korostaa.

/////////

Alla kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

Since early January, clashes between the Syrian transitional government’s army and the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) in northern Syria have escalated, with government troops advancing into traditionally Kurdish-held areas. The Syrian army has killed civilians, tens of thousands of people have been forced to flee, and access to food, healthcare, and humanitarian aid has been blocked.

On 18 January 2026 the two sides agreed to an immediate ceasefire and a broad integration deal under which the SDF will be absorbed into Syrian state structures, while Damascus assumes administrative and military control of the Kurdish areas.

The transitional government has its roots in extremist Islamist movements, and its promises of a democratic transition are looking increasingly implausible. The EU provides financial and political support to the transitional government. It is therefore essential to ensure that EU’s support does not enable human rights violations or violence against minorities.

1) How does the European Commission intend to ensure that EU’s financial assistance is strictly conditional on compliance with international law, human rights, and the protection of minorities?

2) Does the Commission intend to require independent international monitoring, unhindered humanitarian access, and genuine representation of minorities in Syria’s political transition process?

Li Andersson

Merja Kyllönen

Jussi Saramo

Per Claussen

Jonas Sjöstedt

Hanna Gedin





