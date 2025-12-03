Fyysinen kirja saa näkyvän paikan Helsingin päärautatieasemalla – Suomalainen Kirjakauppa avaa kirjakioskin
Helmikuussa Helsingin päärautatieasemalla voi tarttua kirjaan ennen junaan nousua. Suomalaisen Kirjakaupan uusi kioskimyymälä tarjoaa kiireisille matkustajille helposti mukaan napattavaa luettavaa keskellä Suomen vilkkainta matkakeskusta.
Helsingin päärautatieasemalle avautuu helmikuussa Suomalaisen Kirjakaupan kirjakioski, joka tuo fyysisen lukemisen osaksi Suomen vilkkaimman rakennuksen palveluvalikoimaa. Avaus tapahtuu aikana, jolloin asemien palvelut painottuvat yhä enemmän ruoka- ja juomakonsepteihin ja matkustajien ajankäyttö siirtyy entistä vahvemmin ruuduille.
Kompakti myymälä sijoittuu aseman kioskihalliin. Valikoima on kuratoitu erityisesti kiireisiä matkustajia varten ja painottuu kevyisiin pokkareihin sekä muuhun junamatkalle sopivaan lukemiseen ja tekemiseen. Kyseessä on Suomalaisen Kirjakaupan ainoa rautatieasemalle sijoittuva kioskimyymälä.
Rautatieasemien kirjallisuus- ja lehtikaupan perinne ulottuu Suomessa yli sadan vuoden taakse. Ensimmäiset rautatieasemien kirjakioskit avattiin jo vuonna 1910 palvelemaan junamatkustajia. Suomalainen Kirjakauppa jatkaa tätä pitkää asemapalvelun historiaa uudella, modernilla kirjakioskilla.
Suomalainen Kirjakauppan toimitusjohtajan Minna Kokan mukaan kirjakioskin sijainti on ollut pitkään etsitty.
“Olemme vuosia etsineet Helsingin päärautatieasemalta hyvää kirjakioskin paikkaa ja nyt sellainen lopultakin löytyi. Ajatuksenamme on herätellä kiireisiä matkalaisia lukemisen pariin puhelimen tuijottelun sijaan, ja silloin kirjakioskin on oltava asiakasvirtojen keskiössä maan vilkkaimmassa rakennuksessa. Myymälämme avautuu siis sopivasti helmikuussa hiihtolomasesonkiin kioskihallin keskelle.”
VR:n hankepäällikkö Jani Jääskeläinen sanoo kirjakioskin täydentävän aseman tarjontaa.
”Päärautatieasemalle on viime vuosina avattu runsaasti ruoka- ja juomakonsepteja, ja rinnalle on selvästi toivottu myös jotakin muuta. Suomalainen Kirjakauppa sopii asemalle erittäin hyvin ja kuuluu luontevasti sen palveluvalikoimaan. Asemilla on pitkä historia matkalukemisen ja tuliaisten hankkimisen paikkoina.”
Ari HokkanenLiikepaikkapäällikköPuh:040 595 0481ari.hokkanen@suomalainen.com
Minna KokkaToimitusjohtajaPuh:040 145 4111minna.kokka@suomalainen.com
