Kelan kehittää uutta kuntoutuspalvelua kuntoutustukea saaville nuorille
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kela kehittää uutta kuntoutuspalvelua nuorille, jotka saavat kuntoutustukea. Tavoitteena on katkaista kuntoutustuen pitkittyminen ja tukea nuoren siirtymistä opintoihin tai työelämään.
Kela kehittää uutta ammatillista kuntoutuspalvelua 18–29-vuotiaille nuorille, jotka saavat kuntoutustukea ainoastaan Kelasta. Palvelun tavoitteena on, että nuoret pääsisivät etenemään kuntoutustuelta kohti opintoja, työelämää tai muita kuntoutuspalveluja nykyistä henkilökohtaisemman ohjauksen ja tuen avulla. Kuntoutuspalvelun kehittäminen ja kokeilu toteutetaan osana Kuntoutustukea saavien kuntoutuksen kehittämisprojektia (2025–2028). Palvelun kokeilu pyritään aloittamaan keväällä 2027.
Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke, jonka yleisimmät syyt liittyvät mielenterveydenhäiriöihin. Kelan ja Eläketurvakeskuksen rekisteriselvitys osoittaa, että kuntoutus voi vähentää siirtymistä pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle ja edistää työhön paluuta, vaikka kuntoutustuki olisi jo alkanut.
– Kuntoutustuki on harmillisen passivoiva etuus. Nuorten toimeentuloon vaikuttaa ratkaisevasti se, pääsevätkö he polulle, joka johtaa työelämään, vai jatkavatko pitkittyneellä kuntoutustuella, projektipäällikkö Laura Jokiranta sanoo.
Kuntoutus katkaisee pitkittyneen tuen ja edistää työhön paluuta
Kelan selvityksen mukaan nuorilla, jotka osallistuivat kuntoutukseen, kuntoutustuen jatkuminen oli selvästi harvinaisempaa kuin niillä, jotka eivät osallistuneet kuntoutukseen. Kuntoutukseen osallistuneet siirtyivät harvemmin työkyvyttömyyseläkkeelle ja palasivat useammin työhön. Nykyisistä kuntoutuspalveluista on ollut vaikea löytää sopivia vaihtoehtoja kuntoutustukea saaville asiakkaille.
– Tähän tarpeeseen pyrimme vastaamaan kehittämällä palvelun, joka tarjoaa nykyistä henkilökohtaisempaa tukea, ohjausta ja neuvontaa, Jokiranta lisää.
Projektin tavoitteena on
- luoda yksilöllinen ammatillinen kuntoutuspalvelu, joka
-
- aktivoi asiakkaan siirtymistä kuntoutustuelta opintoihin, työelämään tai muihin kuntoutuspalveluihin
- tukee asiakkaan toimintakykyä
- ehkäistä kuntoutustuen pitkittymistä ja kuntoutustuelta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä
- tarjota tietoa kuntoutustukea saavien kuntoutuksesta.
Näin projekti etenee
Projekti toteutetaan vuosina 2025–2028. Alkuvaiheessa tehdään selvitys- ja verkostotyötä sekä palvelumuotoilua. Uuden kuntoutuspalvelun kokeilu pyritään aloittamaan keväällä 2027. Kokeilun aikana kerätään kokemuksia ja tietoa arviointitutkimuksella, jonka perusteella palvelua voidaan projektin päätyttyä ehdottaa osaksi Kelan kuntoutuksen palveluvalikoimaa.
Lisätietoa
Kelan ja Eläketurvakeskuksen rekisteriselvitys kuntoutustuelta työelämään palaamisesta 2021 (tietotarjotin.fi)
Kuntoutustukea saavien kuntoutuksen kehittämisprojekti | Kumppanit | Kela
Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke | Henkilöasiakkaat | Kela
Yhteyshenkilöt
Laura JokirantaProjektipäällikköKelaPuh:050 348 1451etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Tilaa Kelan uutiskirjeitä
Tilaa Kelan uutiskirjeitä ja saat ajankohtaiset uutiset Kelan tukiin ja palveluihin tulevista muutoksista sekä koulutuksista ja tapahtumista. Tilaa uutiskirjeitä!
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Svara på enkäten om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning senast i slutet av februari20.1.2026 10:16:46 EET | Pressmeddelande
Vi samlar in kundernas tankar kring ett nytt beställningssystem inom tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Enkäten är öppen till den 28 februari 2026.
Vastaa vammaisten tulkkauspalvelun asiakaskyselyyn helmikuun loppuun mennessä20.1.2026 10:16:46 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Keräämme asiakkaiden ajatuksia vammaisten tulkkauspalveluun tulevasta uudesta tilausjärjestelmästä. Kysely on avoinna 28.2.2026 asti.
Drygt 3 procent av dem som fyllt 65 år besökte en privat allmänläkare inom valfrihetsförsöket hösten 202520.1.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande
Under 2025 betalade FPA ut ersättningar för sammanlagt 44 500 kunders läkarbesök och undersökningar inom ramen för valfrihetsförsöket. År 2026 kostar ett läkarbesök inom ramen för valfrihetsförsöket högst 30,20 euro för kunden, och under året kan tre läkarbesök göras.
Reilut 3 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä kävi yksityisellä yleislääkärillä osana valinnanvapauskokeilua syksyllä 202520.1.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Syksyllä 2025 Kela maksoi korvauksia yhteensä 44 500 asiakkaan lääkärikäyntien ja tutkimusten kustannuksista osana valinnanvapauskokeilua. Vuonna 2026 valinnanvapauskäynti maksaa asiakkaalle enintään 30,20 euroa ja vastaanotolla voi käydä kolme kertaa.
Korrigerat meddelande "Handikappbidrag för personer under 16 år: Anvisningen gällande matallergier förnyas i februari"19.1.2026 12:38:18 EET | Pressmeddelande
FPA uppdaterar förmånsanvisningen om handikappbidrag för barn i februari (förmånsanvisningen finns endast på finska). Anvisningen gällande matallergier förnyas så att den stämmer överens med rekommendationerna om god medicinsk praxis. Det här medför en precisering av den prövning som görs i samband med förmånen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme