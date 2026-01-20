Kelan kehittää uutta kuntoutuspalvelua kuntoutustukea saaville nuorille

Kela kehittää uutta ammatillista kuntoutuspalvelua 18–29-vuotiaille nuorille, jotka saavat kuntoutustukea ainoastaan Kelasta. Palvelun tavoitteena on, että nuoret pääsisivät etenemään kuntoutustuelta kohti opintoja, työelämää tai muita kuntoutuspalveluja nykyistä henkilökohtaisemman ohjauksen ja tuen avulla. Kuntoutuspalvelun kehittäminen ja kokeilu toteutetaan osana Kuntoutustukea saavien kuntoutuksen kehittämisprojektia (2025–2028). Palvelun kokeilu pyritään aloittamaan keväällä 2027.

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke, jonka yleisimmät syyt liittyvät mielenterveydenhäiriöihin. Kelan ja Eläketurvakeskuksen rekisteriselvitys osoittaa, että kuntoutus voi vähentää siirtymistä pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle ja edistää työhön paluuta, vaikka kuntoutustuki olisi jo alkanut.

– Kuntoutustuki on harmillisen passivoiva etuus. Nuorten toimeentuloon vaikuttaa ratkaisevasti se, pääsevätkö he polulle, joka johtaa työelämään, vai jatkavatko pitkittyneellä kuntoutustuella, projektipäällikkö Laura Jokiranta sanoo.

Kuntoutus katkaisee pitkittyneen tuen ja edistää työhön paluuta

Kelan selvityksen mukaan nuorilla, jotka osallistuivat kuntoutukseen, kuntoutustuen jatkuminen oli selvästi harvinaisempaa kuin niillä, jotka eivät osallistuneet kuntoutukseen. Kuntoutukseen osallistuneet siirtyivät harvemmin työkyvyttömyyseläkkeelle ja palasivat useammin työhön. Nykyisistä kuntoutuspalveluista on ollut vaikea löytää sopivia vaihtoehtoja kuntoutustukea saaville asiakkaille.

– Tähän tarpeeseen pyrimme vastaamaan kehittämällä palvelun, joka tarjoaa nykyistä henkilökohtaisempaa tukea, ohjausta ja neuvontaa, Jokiranta lisää.

Projektin tavoitteena on

luoda yksilöllinen ammatillinen kuntoutuspalvelu, joka

aktivoi asiakkaan siirtymistä kuntoutustuelta opintoihin, työelämään tai muihin kuntoutuspalveluihin tukee asiakkaan toimintakykyä



ehkäistä kuntoutustuen pitkittymistä ja kuntoutustuelta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä

tarjota tietoa kuntoutustukea saavien kuntoutuksesta.

Näin projekti etenee

Projekti toteutetaan vuosina 2025–2028. Alkuvaiheessa tehdään selvitys- ja verkostotyötä sekä palvelumuotoilua. Uuden kuntoutuspalvelun kokeilu pyritään aloittamaan keväällä 2027. Kokeilun aikana kerätään kokemuksia ja tietoa arviointitutkimuksella, jonka perusteella palvelua voidaan projektin päätyttyä ehdottaa osaksi Kelan kuntoutuksen palveluvalikoimaa.

Lisätietoa

Kelan ja Eläketurvakeskuksen rekisteriselvitys kuntoutustuelta työelämään palaamisesta 2021 (tietotarjotin.fi)

Kuntoutustukea saavien kuntoutuksen kehittämisprojekti | Kumppanit | Kela

Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke | Henkilöasiakkaat | Kela