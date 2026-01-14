Kymenlaakson käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi

Käräjäoikeuden laamanni on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.

Päällikkötuomari johtaa käräjäoikeutta ja asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet sekä huolehtii niiden toteutumisesta. Hän huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja kehittämisestä.

Kymenlaakson käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita. Käräjäoikeus käsittelee lisäksi summaarisia riita-asioita ja sotilasrikosasioita.

Kymenlaakson käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Kouvolassa. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä ja Virolahti. Summaarisissa riita-asioissa Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomiopiiri kattaa Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnat, lukuun ottamatta Pyhtään kuntaa.

Kymenlaakson käräjäoikeudessa työskentelee 85 henkilöä.

Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.

Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on 18370.