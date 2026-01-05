Elenia tuo energiatietoutta alakouluille ”Tukee opetussuunnitelmaa todella hyvin”
Elenia järjestää verkkoalueellaan erityisesti alakoulujen viidesluokkalaisille suunnattuja energisiä oppitunteja. Tunnin tavoitteena on lisätä tietoa energiansäästöstä, sähkön käytöstä ja sähköturvallisuudesta. Energiset oppitunnit ovat osa Elenian paikallista sidosryhmäyhteistyötä.
”Energisellä oppitunnilla opitaan sähköstä, sähkön säästämisestä, sähköverkosta ja turvallisuudesta kivalla vuorovaikutteisella tavalla”, Elenian sidosryhmäkoordinaattori Tiina Sandell kertoo.
Energisiä oppitunteja on järjestetty säännöllisesti vuodesta 2023 lähtien. ”Olemme juuri uudistaneet energisen oppitunnin sisällöt yhdessä Motivan kanssa”, Sandell sanoo. ”Kokonaisuus on hauska ja opettavainen, ja tukee erilaisia oppimisen tapoja.”
Suunniteltu tukemaan alakoululaisten oppimista
Oppitunnit on suunnattu erityisesti viidennen luokan oppilaille, sillä heillä on opetussuunnitelmassa muutenkin vahvasti energiaan ja sähköön liittyviä asioita.
"Energinen oppitunti tukee opetussuunnitelmaa todella hyvin", toteaa Urjalan koulun opettaja Olli Vesakoski. "Kokonaisuus kattaa muun muassa energiaverkot, uusiutuvan energian ja sen miten sähkö toimitetaan voimalaitoksilta linjojen kautta koteihin.”
Yhteistyöllä vastuullisia sähkönkäyttäjiä
Sandell kertoo, että useat elenialaiset ovat jo pitäneet energisiä oppitunteja ja niitä on järjestetty kaikissa verkkoalueen maakunnissa eli Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kokemukset ovat inspiroivia myös elenialaisille.
”Haluamme kantaa vastuuta lasten ja nuorten tulevaisuudesta. Toivomme, että heistä kasvaa vastuullisia sähkönkäyttäjiä, jotka ymmärtävät energian merkityksen ja osaavat toimia turvallisesti”, Sandell sanoo.
Kohtaamiset kaikenikäisten sähkönkäyttäjien kanssa ovat Elenialle tärkeitä ja yhteistyöllä koulujen kanssa tehdään myös energia-alaa tutuksi.
”Ja oppilaillekin on motivoivaa, kun välillä tunnin pitää joku muu kuin se oma tuttu opettaja” Vesakoski täydentää.
Elenian tavoitteena on vierailla tänä vuonna kymmenellä koululla. Energisistä oppitunneista kiinnostuneet koulut ja opettajat voivat olla yhteydessä Sandelliin tiina.sandell@elenia.fi.

Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Sidosryhmäkoordinaattori Tiina Sandell
tiina.sandell@elenia.fi
puh. 050 536 1558


Elämää sähköistämässä
Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.
Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi
