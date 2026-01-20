Adven jäseneksi skandinaavis-puolalaiseen kauppakamariin (SPCC) vauhdittamaan Puolan teollisen energiamarkkinan kartoitusta

Puola kasvaa nopeasti teollisuustaloutena, mutta sen sähkö- ja lämpöinfra on yhä yksi Euroopan hiiliriippuvaisimmista. Lämpöä paljon käyttävillä toimialoilla tämä lisää tarvetta kumppaneille, jotka pystyvät tarjoamaan luotettavia ja investointivalmiita ratkaisuja hiilestä ja fossiilisista polttoaineista irtautumiseen – erityisesti teollisen lämmön ja höyryn osalta.

Adven on johtava pohjoismainen energiayhtiö, jolla on yli 50 vuoden kokemus ja vahva jalansija Euroopassa. Toimintamme perustuu kahteen vahvaan tukijalkaan, jotka luovat synergioita sekä asiakkaille että ympäröivälle yhteiskunnalle: kaukolämpöön ja teollisiin energiaratkaisuihin. Adven tuottaa luotettavia, kestäviä ja suorituskykyisiä energia- ja prosessiteollisuushyödykkeitä – ja tarjoaa samalla yritysjohdolle ja hallituksille mielenrauhaa keskittyä ydinliiketoimintaan, tuotekehitykseen ja kasvuun.

Advenin Energy as a Service -kumppanuusmallissa Adven suunnittelee, rahoittaa, rakentaa ja operoi teollisia energia- ja vesiratkaisuja sekä valvoo ja ylläpitää niitä ympäri vuorokauden toimitustakuin. Asiakkaat saavat tuotantonsa edellyttämät energia- ja prosessiteollisuushyödykkeet ilman omia investointeja (CAPEX), ja Adven vastaa kokonaisuudessaan ratkaisujen suorituskyvystä. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat muun muassa höyry- ja jäähdytysratkaisut, veden- ja jätevedenkäsittely, MVR-haihdutus ja kiteytys, sivuvirtojen hyödyntäminen, lämpöpumput sekä hukkalämmön talteenotto. Osaaminen ulottuu myös sähkönjakeluinfrastruktuuriin, hiilidioksidin talteenottoon ja vetyyn.

”Puola on erinomainen esimerkki markkinasta, jossa Adven voi saada aikaan todellista vaikuttavuutta – teollinen ja kunnianhimoinen maa, joka tarvitsee luotettavia ja innovatiivisia kumppaneita siirtyäkseen pois hiilestä ja fossiilisista polttoaineista. Jäsenyys SPCC:ssä tarjoaa meille oikean alustan pitkäjänteisten kumppanuuksien rakentamiseen Puolassa. Puola on myös merkittävä tuotantokeskittymä monille monikansallisille nykyasiakkaillemme, joten heidän paikallisten tuotantolaitostensa tukeminen on luonteva seuraava askel ydinmarkkinoidemme rinnalla”, sanoo Advenin konsernijohtaja Jonas Sjölander.

Uusi rooli markkinakartoituksen ja kumppanuuksien tueksi

Adven on nimittänyt yhtiön sisältä Kristaps Greidānsin Puolan markkinakehitysjohtajaksi. Hän vastaa paikallisen läsnäolon rakentamisesta, ensimmäisten teollisten hankkeiden edistämisestä sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien kehittämisestä puolalaisten yritysten ja tuotantolaitosten kanssa.

”Puola on suuri, merkittävä ja suhteisiin nojaava markkina. Menestyminen edellyttää läsnäoloa, kuuntelemista ja sitä, että osoitamme sitoutumisemme pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Palvelumme vahvistavat kannattavuutta, kestävyyttä ja toimintaedellytyksiä – ja muuttavat päästövähennykset koetusta kustannuksesta ja riskistä kilpailueduksi konkreettisten hankkeiden kautta. Puolan markkinakartoitus on hieno ammatillinen haaste, ja useista kiinnostavista projekteista keskustellaan jo”, sanoo Kristaps Greidāns.

Tavoitteet vuoteen 2030

Adven tavoittelee ensimmäisten teollisten energiakohteiden kehittämistä uusien kumppaneiden kanssa tulevina vuosina. Tavoitteena on vähintään kaksi kohdetta vuoteen 2030 mennessä, joista ensimmäinen voisi olla toiminnassa jo ensi vuonna. Pidemmällä aikavälillä Advenin tavoitteena on saavuttaa valituissa teollisuussegmenteissä merkittävä, noin 10% markkinaosuus.

Lisätietoja:

Kristaps Greidāns, Puolan markkinakehitysjohtaja, Adven, +371 22 008 455, kristaps.greidans@adven.com

sekä Advenin mediakontaktit alla.