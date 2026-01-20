Adven jäseneksi skandinaavis-puolalaiseen kauppakamariin (SPCC) vauhdittamaan Puolan teollisen energiamarkkinan kartoitusta
Adven on liittynyt skandinaavis-puolalaiseen kauppakamariin (Scandinavian-Polish Chamber of Commerce, SPCC). Jäsenyys vahvistaa yhtiön Puolaan liittyvää teollisen energian mahdollisuuksien kartoitusta ja kytkee Advenin osaksi vahvaa paikallista arvopohjaan perustuvaa yritysverkostoa.
Puola kasvaa nopeasti teollisuustaloutena, mutta sen sähkö- ja lämpöinfra on yhä yksi Euroopan hiiliriippuvaisimmista. Lämpöä paljon käyttävillä toimialoilla tämä lisää tarvetta kumppaneille, jotka pystyvät tarjoamaan luotettavia ja investointivalmiita ratkaisuja hiilestä ja fossiilisista polttoaineista irtautumiseen – erityisesti teollisen lämmön ja höyryn osalta.
Adven on johtava pohjoismainen energiayhtiö, jolla on yli 50 vuoden kokemus ja vahva jalansija Euroopassa. Toimintamme perustuu kahteen vahvaan tukijalkaan, jotka luovat synergioita sekä asiakkaille että ympäröivälle yhteiskunnalle: kaukolämpöön ja teollisiin energiaratkaisuihin. Adven tuottaa luotettavia, kestäviä ja suorituskykyisiä energia- ja prosessiteollisuushyödykkeitä – ja tarjoaa samalla yritysjohdolle ja hallituksille mielenrauhaa keskittyä ydinliiketoimintaan, tuotekehitykseen ja kasvuun.
Advenin Energy as a Service -kumppanuusmallissa Adven suunnittelee, rahoittaa, rakentaa ja operoi teollisia energia- ja vesiratkaisuja sekä valvoo ja ylläpitää niitä ympäri vuorokauden toimitustakuin. Asiakkaat saavat tuotantonsa edellyttämät energia- ja prosessiteollisuushyödykkeet ilman omia investointeja (CAPEX), ja Adven vastaa kokonaisuudessaan ratkaisujen suorituskyvystä. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat muun muassa höyry- ja jäähdytysratkaisut, veden- ja jätevedenkäsittely, MVR-haihdutus ja kiteytys, sivuvirtojen hyödyntäminen, lämpöpumput sekä hukkalämmön talteenotto. Osaaminen ulottuu myös sähkönjakeluinfrastruktuuriin, hiilidioksidin talteenottoon ja vetyyn.
”Puola on erinomainen esimerkki markkinasta, jossa Adven voi saada aikaan todellista vaikuttavuutta – teollinen ja kunnianhimoinen maa, joka tarvitsee luotettavia ja innovatiivisia kumppaneita siirtyäkseen pois hiilestä ja fossiilisista polttoaineista. Jäsenyys SPCC:ssä tarjoaa meille oikean alustan pitkäjänteisten kumppanuuksien rakentamiseen Puolassa. Puola on myös merkittävä tuotantokeskittymä monille monikansallisille nykyasiakkaillemme, joten heidän paikallisten tuotantolaitostensa tukeminen on luonteva seuraava askel ydinmarkkinoidemme rinnalla”, sanoo Advenin konsernijohtaja Jonas Sjölander.
Uusi rooli markkinakartoituksen ja kumppanuuksien tueksi
Adven on nimittänyt yhtiön sisältä Kristaps Greidānsin Puolan markkinakehitysjohtajaksi. Hän vastaa paikallisen läsnäolon rakentamisesta, ensimmäisten teollisten hankkeiden edistämisestä sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien kehittämisestä puolalaisten yritysten ja tuotantolaitosten kanssa.
”Puola on suuri, merkittävä ja suhteisiin nojaava markkina. Menestyminen edellyttää läsnäoloa, kuuntelemista ja sitä, että osoitamme sitoutumisemme pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Palvelumme vahvistavat kannattavuutta, kestävyyttä ja toimintaedellytyksiä – ja muuttavat päästövähennykset koetusta kustannuksesta ja riskistä kilpailueduksi konkreettisten hankkeiden kautta. Puolan markkinakartoitus on hieno ammatillinen haaste, ja useista kiinnostavista projekteista keskustellaan jo”, sanoo Kristaps Greidāns.
Tavoitteet vuoteen 2030
Adven tavoittelee ensimmäisten teollisten energiakohteiden kehittämistä uusien kumppaneiden kanssa tulevina vuosina. Tavoitteena on vähintään kaksi kohdetta vuoteen 2030 mennessä, joista ensimmäinen voisi olla toiminnassa jo ensi vuonna. Pidemmällä aikavälillä Advenin tavoitteena on saavuttaa valituissa teollisuussegmenteissä merkittävä, noin 10% markkinaosuus.
Lisätietoja:
Kristaps Greidāns, Puolan markkinakehitysjohtaja, Adven, +371 22 008 455, kristaps.greidans@adven.com
sekä Advenin mediakontaktit alla.
Yhteyshenkilöt
Mia Sipilä-HeikuraSVP, Sustainability, Marketing and CommunicationsAdven GroupPuh:+358 40 868 1515mia.sipila-heikura@adven.com
Tim KarikePublic Relations & MarCom ManagerAdven GroupPuh:+358 50 574 5204tim.karike@adven.com
Adven on dynaaminen energiakonserni, jonka päämääränä on edistää energiasiirtymää kehittämällä kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden, kuntien ja toimittajien kanssa. 600 työntekijäämme tarjoavat kotitalouksille ja yrityksille kaukolämpöön ja geoenergiaan perustuvaa lämmitystä sekä teollisuudelle resurssitehokkuutta edistäviä höyryntuotannon, lämmityksen, jäähdytyksen ja infrastruktuurin palveluja. Meillä on yli 50 vuoden pitkä ja vankka kokemus alalta. Vastaamme yli 350 laitoksen toiminnasta Euroopassa, ja kokonaisenergiantuotantomme on 5,6 TWh. Liikevaihtomme on 409 miljoonaa euroa ja taseemme loppusumma 1437 miljoonaa euroa.
Yhdessä kohti mahdollisuuksien tulevaisuutta, adven.com
Adven joins the Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC) to accelerate its exploration of the Polish industrial energy market20.1.2026 12:18:08 EET | Press release
Adven has joined the Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC), strengthening its exploration of industrial energy opportunities in Poland and plugging into a strong local network of like-minded value-based companies.
Adven dołącza do Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC), aby przyspieszyć eksplorację polskiego rynku energetyki przemysłowej20.1.2026 12:11:38 EET | Press release
Adven dołączył do Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC), co wzmacnia jego poszukiwania możliwości w zakresie energetyki przemysłowej w Polsce i włącza go w silną lokalną sieć podobnie myślących firm kierujących się wartościami.
