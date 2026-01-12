SDP Helsinki

SDP:n Minna Salminen: Edellytämme henkilöstön huomioimista ja reiluutta Helenin muutosneuvotteluissa

20.1.2026 12:08:02 EET | SDP Helsinki | Tiedote

Jaa

SDP Helsingin valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Minna Salminen toivoo, että henkilöstövaikutuksia pyrittäisiin lieventämään erityisesti nyt, kun Suomen työttömyys on Euroopan korkeinta.

Minna Salminen

Helen uutisoi torstaina 15.1. aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 795 henkilöä. Alustavan arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa enintään 125 työtehtävän päättymiseen. Suunnitelmissa on myös perustaa uusia rooleja ja tehtäviä yhtiöön.

– SDP:lle on aina tärkeää Helsingin kaupungin henkilöstön hyvinvointi, olivat he töissä sitten kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa tai kaupungin omistamissa yhtiöissä, SDP Helsingin valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Minna Salminen sanoo.

Mahdolliset henkilöstövähennykset ovat ikävä uutinen aikana, jolloin työtä ei ole helposti saatavilla. Työttömyys Suomessa on Euroopan korkeinta, ja maan hallitus on leikannut työttömyysturvaa. Helenin tulee muutosneuvottelujen aikana huolehtia velvoitteistaan työnantajana ja etsiä keinoja, joilla henkilöstövaikutuksia lievennetään.

– Henkilöstöä on mahdollisuuksien mukaan koulutettava uusiin tehtäviin ja rooleihin. Työntekijöiden tulee voida luottaa siihen, että heidän osaamistaan arvostetaan ja tarvittaessa työnantaja järjestää mahdollisuuden opetella ja ottaa vastaan yhtiön sisällä uusia työtehtäviä irtisanomisen vaihtoehtona, Salminen toteaa.

Henkilöstön huomioimisen lisäksi SDP pitää tärkeänä, että kaupungin päättäjät saavat riittävää ja tarpeellista infoa kaikesta neuvotteluihin johtaneista seikoista.

– Vaikka Heleniä osakeyhtiönä ja sen hallitusta rajoittavat lakisääteiset salassapitovelvollisuudet, pidän tärkeänä, että kaupungin päättäjät saavat tämän kokoluokan muutosneuvotteluista niin laajasti tietoa kuin mahdollista, Salminen pyytää.

Avainsanat

sdphelsinkihelenmuutosneuvotteluthenkilöstökaupunkipolitiikka

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP Helsinki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye