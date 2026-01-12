SDP:n Minna Salminen: Edellytämme henkilöstön huomioimista ja reiluutta Helenin muutosneuvotteluissa
SDP Helsingin valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Minna Salminen toivoo, että henkilöstövaikutuksia pyrittäisiin lieventämään erityisesti nyt, kun Suomen työttömyys on Euroopan korkeinta.
Helen uutisoi torstaina 15.1. aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 795 henkilöä. Alustavan arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa enintään 125 työtehtävän päättymiseen. Suunnitelmissa on myös perustaa uusia rooleja ja tehtäviä yhtiöön.
– SDP:lle on aina tärkeää Helsingin kaupungin henkilöstön hyvinvointi, olivat he töissä sitten kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa tai kaupungin omistamissa yhtiöissä, SDP Helsingin valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Minna Salminen sanoo.
Mahdolliset henkilöstövähennykset ovat ikävä uutinen aikana, jolloin työtä ei ole helposti saatavilla. Työttömyys Suomessa on Euroopan korkeinta, ja maan hallitus on leikannut työttömyysturvaa. Helenin tulee muutosneuvottelujen aikana huolehtia velvoitteistaan työnantajana ja etsiä keinoja, joilla henkilöstövaikutuksia lievennetään.
– Henkilöstöä on mahdollisuuksien mukaan koulutettava uusiin tehtäviin ja rooleihin. Työntekijöiden tulee voida luottaa siihen, että heidän osaamistaan arvostetaan ja tarvittaessa työnantaja järjestää mahdollisuuden opetella ja ottaa vastaan yhtiön sisällä uusia työtehtäviä irtisanomisen vaihtoehtona, Salminen toteaa.
Henkilöstön huomioimisen lisäksi SDP pitää tärkeänä, että kaupungin päättäjät saavat riittävää ja tarpeellista infoa kaikesta neuvotteluihin johtaneista seikoista.
– Vaikka Heleniä osakeyhtiönä ja sen hallitusta rajoittavat lakisääteiset salassapitovelvollisuudet, pidän tärkeänä, että kaupungin päättäjät saavat tämän kokoluokan muutosneuvotteluista niin laajasti tietoa kuin mahdollista, Salminen pyytää.
Minna SalminenSDP Helsingin valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtajaPuh:+358 50 4455350salminenminnajo@gmail.com
