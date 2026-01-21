Itäkeskuksen metroaseman ympäristöä kohennetaan

Itäkeskuksen metroaseman läntisen lippuhallin ympäristössä on aloitettu kunnostustyöt, jotka parantavat muun muassa tilojen vesieristystä. Tähän mennessä aseman alueelta on purettu istutusaltaita, jotka ovat olleet liian lähellä lippuhallin ulkoseinäpintoja.

Altaiden purkamisella helpotetaan vedeneristyksen lisäksi pintojen pesua ja huoltoa. Ilman istutuksia metroaseman ympäristö ei kuitenkaan jää, vaan uusista istutuksista päästään nauttimaan jo mahdollisesti tulevana kesänä.

Ei merkittävää vaikutusta matkustajien liikkumiseen

Käynnissä olevien ulkoaluetöiden vaikutus matkustajien liikkumiseen on vähäinen. Työmaa rajaa työskentelyalueet siten, että ulkoalueella on turvallista liikkua. Töistä aiheutuu lievää meluhaittaa, mikä saattaa kuulua asemalla oleviin kuljettajien taukotiloihin.

Myöhemmässä vaiheessa kunnostushanketta siirrytään uudistamaan lippuhallien julkisivuja ja sisätiloja. Sisätiloissa saneerataan pintoja sekä uusitaan valaistusta, opasteita, ja liukuportaita sekä parannetaan turvallisuusjärjestelmiä. Hissit ja portaat tulevat olemaan hankkeen aikana käytössä, mutta liukuportaiden korjaukset vaikuttavat hetkellisesti matkustajien kulkuun.

Myös bussiterminaalin katoksia ja piha-aluetta lippuhallin ympäristössä kunnostetaan kevät- ja kesäkaudella 2026. Työt pyritään toteuttamaan siten, että matkustajille aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman vähäiset. Ilmoitamme yhdessä HSL:n kanssa mahdollisista pysäkkien siirroista ja muista muutoksia tarkemmin myöhemmin.

Itäkeskuksen metroaseman kunnostuksesta voi lukea lisää Kaupunkiliikenteen nettisivuilta.