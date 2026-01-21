Hoitotarvikejakelun ruuhkaa puretaan Riihimäellä

Talousneuvola tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa rahahuoliin 14.1.2026 11:39:58 EET | Tiedote

Jouluna on voinut kulua paljon rahaa lahjoihin, ruokaan ja juhlintaan. Lisäksi alkuvuosi tuo usein mukanaan erilaisia laskuja sekä hintojen korotuksia. Jos arjen raha-asiat huolettavat, on apua saatavilla helposti. Talousneuvolan toiminta jatkuu tammikuussa Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Talousneuvolassa voit keskustella arjen raha-asioistasi ja saada neuvoja juuri omaan tilanteeseesi eri alojen asiantuntijoilta. Talousneuvola on kaikenikäisille tarkoitettu, maksuton ja luottamuksellinen palvelu. Halutessasi voit asioida myös nimettömänä. Ajanvarausta ei tarvita. Talousneuvola on auki Hämeenlinnassa jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 13-15 Kumppanuustalolla (Kirjastokatu 1, Hämeenlinna) 12. tammikuuta 2. helmikuuta 2. maaliskuuta 13. huhtikuuta (poikkeusaika pääsiäisen vuoksi) 4. toukokuuta Talousneuvola on auki Riihimäellä joka kuukauden kolmas keskiviikko kello 12-15 Riksulassa (Antonin talo, Öllerinkatu 3, Riihimäki) 21. tammikuuta 18. helmikuuta 18. maaliskuuta 15. h