Hoitotarvikejakelun ruuhkaa puretaan Riihimäellä
Hoitotarvikejakelu on ruuhkautunut syksyn 2025 aikana erityisesti Riihimäen seudulla. Ruuhkia ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen suuri henkilöstövaje sekä noutolokerikkojen poistuminen Riihimäen, Oitin ja Lopen jakelupisteistä.
Jakeluun on saatu lisäväkeä vastaanotoilta, mutta siitä huolimatta puheluiden ja sähköisten tilauslomakkeiden käsittelyajat ovat pitkittyneet yli palvelulupauksen (5 arkipäivää).
Pahoittelemme puhelinpalvelussa ilmenneitä viivästyksiä ja teemme parhaamme puhelinpalvelun sekä tilausruuhkan nopeaksi purkamiseksi.
Hoitotarvikejakeluun on rekrytoitu lisää työntekijöitä joulukuussa. Uudet hoitajat aloittavat työnsä tammi–helmikuun vaihteessa, minkä jälkeen ruuhka alkaa helpottua. Riihimäellä jakeluaikoja tullaan alkuvuoden aikana vielä lisäämään.
Lisäksi joidenkin hoitotarvikkeiden toimitusvaikeudet ovat ajoittain hidastaneet tuotteiden saantia ja rajoittaneet kerralla jaettavia määriä. Esimerkiksi diabeteshoidossa käytettäviä sensoreita on asiakkaiden hoidon turvaamiseksi jouduttu jakamaan normaalia pienempiä määriä kerrallaan.
Jakelukäytäntö uudistuu
Kevään aikana hoitotarvikkeiden jakeluprosessia uudistetaan vaiheittain. Tavoitteena on, että sähköinen tilauslomake otetaan käyttöön koko hyvinvointialueella. Samalla hoitotarvikkeiden noutopisteitä lisätään niin, että asiakas voi valita itselleen sopivimman ja läheisimmän.
Hoitotarvikkeiden toimitus voi Oma Hämeestä riippumattomista syistä kestää joskus 2–4 viikkoa, mikä on harvinaista. Pitkäaikaissairaiden on kuitenkin syytä tehdä tilauksensa riittävän ajoissa, jopa kuukautta ennen niiden loppumista. Hoitotarvikkeita jaetaan pääsääntöisesti kolmen kuukauden tarpeeseen.
Kiireellisissä tapauksissa asiakkaat voivat asioida myös muissa hoitotarvikejakelun toimipisteissä niiden aukioloaikojen mukaisesti. Hoitotarvikejakelu palvelee numerossa 03 629 6230.
Löydät toimipisteiden aukioloajat täältä: Hoitotarvikejakelu - Oma Häme
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanne Andersson-TapioYlihoitajaPuh:045 773 499susanne.andersson-tapio@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluehallitus hyväksyi talouden käyttösuunnitelman vuodelle 202621.1.2026 08:31:08 EET | Uutinen
Maanantaina 19. tammikuuta koolla ollut aluehallitus hyväksyi talouden käyttösuunnitelman vuodelle 2026. Samalla aluehallitus päätti toimittaa käyttösuunnitelman tiedoksi turvallisuuslautakuntaan, elämänkaarilautakuntaan, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaan sekä integraatiovaliokuntaan. Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Se on talousarviota yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen suunnitelma toimialojen tehtävistä ja määrärahoista. Käyttösuunnitelman tulo- ja menoerissä on huomioitu olennaiset toimialojen ja tulosalueiden väliset sekä sisäiset muutokset, jotka on toteutettu aluevaltuuston asettamien talousarvion sitovuustasojen puitteissa. Oma Hämeen vuoden 2026 talousarvio sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteitä, jotka on määritelty toimialatasoisesti talousarviovalmistelun yhteydessä. Aluevaltuuston antaman valtuuden mukaisesti aluehallitus voi kohdentaa vuoden 2026 tasapainott
Talousneuvola tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa rahahuoliin14.1.2026 11:39:58 EET | Tiedote
Jouluna on voinut kulua paljon rahaa lahjoihin, ruokaan ja juhlintaan. Lisäksi alkuvuosi tuo usein mukanaan erilaisia laskuja sekä hintojen korotuksia. Jos arjen raha-asiat huolettavat, on apua saatavilla helposti. Talousneuvolan toiminta jatkuu tammikuussa Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Talousneuvolassa voit keskustella arjen raha-asioistasi ja saada neuvoja juuri omaan tilanteeseesi eri alojen asiantuntijoilta. Talousneuvola on kaikenikäisille tarkoitettu, maksuton ja luottamuksellinen palvelu. Halutessasi voit asioida myös nimettömänä. Ajanvarausta ei tarvita. Talousneuvola on auki Hämeenlinnassa jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 13-15 Kumppanuustalolla (Kirjastokatu 1, Hämeenlinna) 12. tammikuuta 2. helmikuuta 2. maaliskuuta 13. huhtikuuta (poikkeusaika pääsiäisen vuoksi) 4. toukokuuta Talousneuvola on auki Riihimäellä joka kuukauden kolmas keskiviikko kello 12-15 Riksulassa (Antonin talo, Öllerinkatu 3, Riihimäki) 21. tammikuuta 18. helmikuuta 18. maaliskuuta 15. h
Tervakosken terveysaseman toiminnan supistus jatkuu – palveluita tarjotaan edelleen tiistaisin ja torstaisin13.1.2026 13:39:25 EET | Uutinen
Tervakosken terveysaseman kiireetön vastaanottotoiminta jatkuu supistettuna Janakkalassa. Elokuun 2026 loppuun saakka asema on auki kahtena päivänä viikossa, tiistaisin ja torstaisin. Toiminnan supistus alkoi elokuussa 2025 – syynä on lääkärivaje, joka johtuu rekrytointivaikeuksista. Supistetun toiminnan aikana Tervakoskella työskentelevät yksi lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja diabeteshoitaja. Vastaanotot ovat ennalta suunniteltuja kiireettömiä aikoja. Tervakosken terveysasemalla on ennestään laboratoriopalveluja tiistaisin ja torstaisin, joten aukiolojen keskittäminen tukee myös laboratoriotoimintaa. Toiminnan supistamisen aikana asiakkaat saavat yhteyden terveysasemalle kuitenkin tuttuun tapaan puhelimitse joka arkipäivä: Janakkalan alueen terveysasemien kiireetön Ensilinja, p. 03 629 6630 (ma–pe klo 10–14) Tervakosken terveysaseman tiiminumero, p. 03 629 6604 (ma–pe klo 8–14) Toiminnan supistaminen ei koske suun terveydenhuoltoa eikä neuvolaa.
Aluehallitus hyväksyi muutokset omaishoidon tuen palkkioon ja perhehoidon palkkioon13.1.2026 13:06:23 EET | Uutinen
Aluehallitus nimesi myös edustajansa vaikuttamistoimielimiin.
Ilveskodin remontti on valmis – vammaispalvelut muuttavat uusiin tiloihin vaiheittain13.1.2026 09:50:10 EET | Uutinen
Oma Häme käynnistää Ilveskodissa vaiheittain uusia palveluja kevään 2026 aikana. Hämeenlinnassa sijaitsevassa Ilveskodissa tarjotaan kevään aikana sekä ikäihmisten palveluja että vammaispalveluja. Kun ikäihmisten palvelut myöhemmin siirtyvät toisiin toimitiloihin, toimii Ilveskodissa jatkossa vain vammaispalvelut. Nykyisten asukkaiden hoito ja arki turvataan muutoksen ajan heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Yksikössä asuu edelleen yksi sotainvalidi, jonka palvelut on huomioitu toiminnan suunnittelussa. Ilveskoti on Oma Hämeen omistama kiinteistö. Tilojen kehittämisessä on huomioitu hyvinvointialueen palveluverkon linjaukset ja oma palvelutuotanto. Ilveskotia remontoitiin viime vuonna vammaispalvelujen tarpeisiin vastaavaksi. Kunnostustöissä on panostettu erityisesti asiakaslähtöisyyteen, turvallisuuteen ja esteettömyyteen. Tilat tukevat erilaisia tarpeita Ilveskodissa käynnistyvät erityisen tuen asumispalveluyksikkö, lyhytaikaishoidon yksikkö sekä kehitysvammaisten asiakkaide
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme