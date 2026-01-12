Tutkimuksen tulokset yllättivät tutkijat: Hiljaisen suojelun piirissä yli miljoona metsähehtaaria
PTT:n tekemän tutkimuksen mukaan lähes joka toinen yksityismetsänomistaja toteuttaa omistamissaan metsissä hiljaista suojelua. – Tulokset ovat pysäyttäviä. Kun 43 prosenttia vastaajista kertoi toteuttavansa hiljaista suojelua, skaalattuna koko yksityismetsien pinta-alaan tämä tarkoittaa noin 1,1 miljoonaa hehtaaria, sanoo Pellervon Taloustutkimuksen, PTT:n vanhempi metsäekonomisti MMT Jani Laturi.
–Pinta-alallisesti tämä on erittäin merkittävä määrä. Se on suurempi kuin monet viralliset suojelukokonaisuudet yksityismailla. Vaikka emme tiedä tarkasti, millaisia ekologisia arvoja kaikilla näillä kohteilla on, jo pelkkä mittakaava tekee ilmiöstä tärkeän ja yhteiskunnallisesti merkittävän.
Laturin mukaan tutkimuksen tärkein viesti päättäjille on, että hiljainen suojelu on todellinen ja laaja ilmiö. – Kun puhutaan metsien käytöstä, ilmastotavoitteista ja monimuotoisuudesta, tämä on osa kokonaisuutta. On varottava, ettei tästä yritetä tehdä byrokraattista järjestelmää, koska se voi karkottaa ne, jotka nyt tekevät tätä vapaaehtoisesti.
–Hiljainen suojelu kertoo jotain olennaista suomalaisesta metsäkulttuurista. Monet haluavat hoitaa metsiään muullakin kuin euroilla mitattavalla tavalla. Se on näkymätön, mutta merkittävä osa suomalaista metsänhoitoa.
Yksityinen päätös, julkinen hyöty
Vaikka hiljainen suojelu perustuu yksityisiin valintoihin, sen vaikutukset ulottuvat Laturin mukaan laajasti yhteiskuntaan. – Se tukee luonnon monimuotoisuutta, vaikuttaa hiilinieluihin ja muokkaa puun tarjontaa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten yksilölliset päätökset tuottavat kollektiivisia hyötyjä. Vaikka metsänomistaja ei tee ratkaisua yhteiskuntaa varten, seuraukset ovat yhteiskunnallisia.
–Hiljainen suojelu täydentää virallista suojeluverkostoa. Se toimii puskurina, täydentäjänä ja luo uusia kohteita. Monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että maisemassa on erilaisia kohteita, myös sellaisia, joita ei ole hallinnollisesti määritelty suojelualueiksi.
Laturin mukaan hiljaisen suojelun vaikutukset ilmastotavoitteisiin ovat myös merkittäviä. –Jos hakkuut jäävät tekemättä tai niitä siirretään, se vaikuttaa hiilivarastoihin ja nieluihin. Näitä vaikutuksia ei kuitenkaan voi suoraan ohjata, koska ne perustuvat vapaaehtoisuuteen.
–Valtaosa hiljaisesta suojelusta ei tarkoita metsien täydellistä koskemattomuutta. Kyse on usein pienimuotoisesta hoidosta kuten yksittäisten puiden kaatamisesta, maiseman avaamisesta tai turvallisuussyistä tehtävistä toimenpiteistä. Kyse on erilaisesta metsien käytöstä, jossa tuotannolliset tavoitteet väistyvät.
Hiljaisessa suojelussa päätäntävalta säilyy metsänomistajalla
Metsänomistaja päätyy Laturin mukaan usein hiljaiseen suojeluun metsissä, joihin liittyy tunneside. – Mökkimaisemia tai vanhoja metsiä eri haluta hakata talouskäyttöön, vaikka se olisi metsänhoidollisesti perusteltua. Osa suojelun piirissä olevista metsistä on metsätaloudellisesti kannattamatonta ja osa vaikeakulkuisia, pienialaisia tai muuten heikkotuottoisia.
–Syy hiljaiseen suojeluun voi olla myös se, että metsänomistaja jättää ratkaisun metsän käytöstä sukupolvenvaihdoksen yli, tai pitää metsää taloudellisena varantona. Se on tavallaan vakuutus. Jos joskus tulee tiukka tilanne, metsä voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa.
Tutkimuksen mukaan suurin syy hiljainen suojelu virallisen suojelun sijaan on päätäntävallan säilyttäminen omissa käsissä. – Monet pelkäävät, että sopimus tai virallinen status rajoittaa liikaa. Hiljaisessa suojelussa he voivat itse päättää, mitä tapahtuu ja milloin.
–Myös joustavuus on tärkeää. Metsätuhot, myrskyt tai muuttuvat elämäntilanteet voivat vaatia toimenpiteitä, mihin halutaan reagoida.
Laturin mukaan hiljaista suojelua toteuttavat metsänomistajat suhtautuvat keskimääräistä myönteisemmin vapaaehtoisiin suojelusopimuksiin. – Tämä voi olla ensimmäinen askel ja joka myös mahdollistaa luontoarvojen syntymisen. Kun on jo tehnyt päätöksen olla hakkaamatta, ajatus sopimuksesta ja korvauksesta ei tunnu enää niin vieraalta.
Selvityksen taustaa
Suomessa metsien suojelusta puhutaan virallisten suojelualueiden, METSO-ohjelman tai lainsäädännön kautta, joiden rinnalla hiljainen vapaaehtoinen suojelu jää keskustelussa katveeseen. –Sillä tarkoitetaan metsänomistajien omaehtoisia ja korvauksettomia päätöksiä jättää metsiä kokonaan tai osittain metsätaloudellisen käsittelyn ulkopuolelle, kuvailee Laturi.
Suomen Metsäsäätiön rahoittama tutkimus perustuu keväällä 2025 toteutettuun metsänomistajakyselyyn, johon vastasi 853 yksityistä metsänomistajaa eri puolilta Suomea. Hiljainen suojelu määriteltiin tutkimuksessa tiukasti. Alue on jätetty joko kokonaan käsittelemättä tai sitä hoidetaan vain hyvin pienimuotoisesti, selvästi poikkeavalla tavalla verrattuna tavanomaiseen talousmetsän hoitoon.
Markku Laukkanen, markku.laukkanen@audiomedia.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Laturi, jani.laturi@ptt.fi
Kuvat
Lisätietoja julkaisijasta
Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittama ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanke julkaisee ajankohtaisia metsätaloutta ja sen parissa tehtävää tutkimustyötä koskevia artikkeleita. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä. Säätiön toiminnan keskeisiin teemoihin perustuvat artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös www.kollinsaatio.fi/saatio/ajankohtaista sivustoilla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Audiomedia Oy
Lapin matkailun menestystarina ilmestyy kirjana Matkamessuilla12.1.2026 10:52:13 EET | Artikkeli
Lapin matkailu on kasvanut muutaman yrittäjän rohkeasta visiosta 50 vuodessa kansainväliseksi elämysteollisuudeksi. Kävijäennätyksiä rikotaan, kun joka toinen Suomeen matkaava haluaa pohjoiseen. Lapista on tullut ”kerran elämässä” -kohde miljoonille matkailijoille ympäri maailmaa.
Suomalainen innovaatio: Metsäpohjainen tuote sairauksien ehkäisyyn8.1.2026 08:25:44 EET | Artikkeli
Metsäpohjaisen Re-Connecting Nature™ -mikrobiuutteen kehittäjä Uute Scientific Oy on tulossa vahvasti kosmetiikka- ja lääketeollisuuteen. Kehitysyhtiö palkittiin vuosi sitten LUT-yliopiston sekä Marjatta ja Eino Kollin Säätiön Metsä360 tunnustuspalkinnolla, mikä on edesauttanut uuden rahoituskierroksen onnistumista ja uusien kumppanuuksien löytämistä. Yhtiö sai joulukuussa Aalto Design Factoryn tuotekehityksen tiennäyttäjät -tunnustuksen kuluttajalähtöisestä tuotekehittämisestä. Metsien mikrobit lisäävät vastustuskykyä sairauksille Uute Scientific Oy:n toimitusjohtaja Kari Sinivuoren mukaan kehitetty mikrobiuute altistaa luonnon mikrobeille, kun sitä lisätään raaka-aineena kosmetiikka- tai muihin kuluttajatuotteisiin. – Metsänpuupohjainen uute on enemmän kuin uusi raaka-aine: se on täysin uusi skaalautuva liiketoiminta-alusta, joka haastaa metsäteollisuuden perinteet. Kun arvo ei enää synny tonneista ja kuutioista, metsä voi päätyä kirjaimellisesti ihmisten iholle asiakkaittemme tuotte
Metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi: Metsänieluihin nojaava ilmastopolitiikka epäonnistunut18.12.2025 11:26:36 EET | Artikkeli
Ilmastotavoitteiden realismia ei ole kyseenalaistettu Suomen ilmastotavoitteet on asetettu OP Pohjolan metsäpalvelupäällikön Petri Kortejärven mukaan hataralle tietopohjalle. – Tavoitteet eivät enää perustu tutkittuun tietoon, vaan politiikka ohjaa tiedettä, eikä päinvastoin. Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa on ymmärretty kapeasti, ja tästä seuraa sekä virheellisiä johtopäätöksiä että jopa ilmastonmuutoksen hillinnälle haitallista politiikkaa. – Maankäyttösektorin ilmastopoliittiset maalitolpat on asetettu hyvin kapealle. 2010- luvun alun tietopohjaan perustuva EU:n maankäyttösektoria koskeva tavoiteasetanta ei vastaa nykyistä tieteellistä ymmärrystä. Suomessa on tehty runsaasti tutkimusta siitä, miten näihin asetettuihin tavoitteisiin voitaisiin päästä, mutta itse tavoitteiden realismia ei ole kunnolla kyseenalaistettu. Lopputuloksena on politiikka, joka on ajanut itsensä nurkkaan. Metsiin kohdistuu Kortejärven mukaan valtava määrä ristiriitaisia odotuksia
Koskisen Oyj:n Jukka Pahta: Puurakentamisesta on tullut ikuinen lupaus11.12.2025 09:22:51 EET | Artikkeli
Lainsäädäntö ei edistä ilmastoystävällistä puurakentamista Kaksi vuosikymmentä sitten Suomessa käytettiin rakentamiseen viisi miljoonaa kuutiota puutavaraa ja nyt kaksi miljoonaa. – Pudotus on dramaattinen. Puuta käyttävä pientalorakentaminen on romahtanut 14 tuhannesta talosta kolmannekseen ja kerrostalorakentamisessa puun käytön osuus on edelleen vähäinen, sanoo Koskisen Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Pahta. –Sopii kysyä, miksi puurakentaminen ei Suomessa kasva, vaikka muualla Euroopassa se on jo valtavirtaa. Ruotsissa kerrostaloasuntojen puukäyttö on paikoitellen 20–30 prosentin luokkaa, kun se on meillä muutamaa prosentin tasolla. Itävallassa, Sveitsissä, Saksassa ja Baltian maissa puukerrostalorakentaminen on arkea. Esimerkiksi Tallinnassa uudet talot ovat hienoja hybridirakenteita, joita Suomessa ei juuri näy. Puutuoteteollisuuden tuotteita rakennus-, huonekalu- ja kuljetusvälineteollisuudelle valmistavan yrityksen toimitusjohtaja näkee Suomessa puurakentamisen esteenä rakenteellise
Metsä360 palkinnon voittanut Woodio tähtää vientiin3.12.2025 08:45:00 EET | Artikkeli
Euroopassa tiukkoja kriteereitä rakentamisen päästöille Puukomposiitista valmistetuista design- kylpyhuonekalusteista tunnettu Woodio Oy voitti tämän vuoden Metsä360 palkinnon. Yrityksen kehittämä maailman ensimmäinen vedenkestävä puukomposiitti on yhdistelmä metsäteollisuuden sivuvirroista syntyvää puuhaketta ja hartsipohjaista sidosainetta. –Seuraava kehitysvaihe on se, että me lähdemme vahvasti kansainvälistymään. Meillä on Lahdessa uusi tehdas, kapasiteettia ja uskottavuutta lähteä vientimarkkinoille, sanoo Woodio Oy:n toimitusjohtaja Terja Koskenoja. Englanti, saksankielinen Eurooppa ja Benelux maat ovat Koskenojan mukaan ensisijaisia viennin kohdemaita. – Euroopassa on monia maita, jotka ovat edistyneitä viherrakentamisessa ja asettaneet tiukkoja kriteereitä rakentamisen päästöille, mikä suosii puurakentamista. Uskomme, että meidän tuotteemme kulkevat käsi kädessä ekologisen rakentamisen kasvun kanssa. –Ekologisuuden ja pienen hiilijalanjäljen lisäksi tuotteen design ja esteettis
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme