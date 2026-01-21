Arviointimenettelyssä käytiin läpi pelastustoimen palveluita ja konsernipalveluja
Arviointiryhmän kokouksessa 19.1. käsiteltiin pelastustoimen palveluita ja konsernipalveluja sekä aiemmin arviointiryhmän antamien toimenpide-ehdotusten ja palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa.
Arviointiryhmä korosti kokouksessaan, että arviointiryhmän toimenpide-ehdotuksista päättäminen, niiden toimeenpano ja toimeenpanon seuranta sekä palveluverkkopäätöksen toisen vaiheen toimeenpano ovat oleellinen osa talousarvion ja taloussuunnitelman toimeenpanoa. Hyväksytyn talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohtana ja tavoitteena on, että alueen taseeseen kertyneet alijäämät olisi mahdollista kattaa vuoden 2030 loppuun mennessä.
Arviointiryhmän mukaan tavoite on erittäin haastava ja vaatii alueelta erittäin merkittäviä muutoksia kaikilla osa-alueilla sekä edellyttää erittäin vahvaa muutos- ja henkilöstöjohtamista. Arviointiryhmä totesi myös, että talouden tasapainottaminen ja alijäämien kattaminen on mahdollista vain, jos alue keskittyy lain edellyttämien palvelujen turvaamiseen ja karsii sekä järjestää uudelleen muuta toimintaa.
Aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto pitää tämän vuoden talousarvion toteutumista suunnitellusti hyvin merkittävänä.
- Meidän on osoitettava, että pystymme mitoittamaan palvelut saatuun rahoitukseen eli että saamme toiminnan ja talouden tasapainoon ja että pystymme toteuttamaan talousarvion toimenpiteet täysimääräisesti. Luottamus siihen, että pystymme tähän, on nyt lunastettava, Ylälehto kertoo.
Arviointiryhmä myös kantaa huolta siitä, että mahdolliset aluevalitukset viivästyttävät palveluverkon toimeenpanoa.
Arviointiryhmä antoi suosituksia niin pelastustoimea kuin konsernipalveluita koskien. Näitä koskevia toimenpide-ehdotuksia arviointiryhmä ei antanut. Pelastustoimen osalta arviointiryhmä suosittelee muun muassa, että hyvinvointialue hyödyntäisi itäisen Suomen pelastustoiminnan yhteistyöalueen toimintoja ja resursseja nykyistä laaja-alaisemmin pelastustoimen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa, ml. tilanne- ja johtokeskustoiminnot ja kehittää edelleen yhteishankintoja pelastustoiminnan yhteistyöalueella.
Pelastusjohtaja Ville Mensalan mukaan suositukset olivat odotettuja ja kuvastavat myös jo tehtyä yhteistyötä.
- Pelastustoiminen palveluissa yhteistyöalueen syvenevä yhteistyö on normaalia arkea. Yhteistyö on laajaa. Meillä on yhteisiä ohjausryhmiä ja esimerkiksi sopimuksia olemme jo tehneet tovin yhdessä, Mensala kertoo.
Konsernipalvelujen saamat suositukset liittyivät jo aiemmin palveluja koskeviin toimenpide-ehdotuksiin ja suosituksiin. Arviointiryhmä antoi suosituksina muun muassa, että hankintapalvelut organisoidaan uudelleen ja niiden roolia vahvistetaan, raportointi- ja analytiikkapalveluiden kehitetään sekä tilojen käyttöä optimoidaan, yhteiskäyttöä lisätään sekä tarpeettomista tai toimintaan soveltumattomista tiloista luovutaan.
Konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä toteaa, että suosituksia on jo alettu viemään käytäntöön. Toimilla tuetaan palveluiden toiminnan ja talouden yhteensovittamista.
- Olemme ottaneet käyttöön uuden raportointimallin ja olemme uudelleen organisoimassa niin raportointi- kuin analytiikkapalveluja ja hankintapalveluja. Tilojen käyttöä olemme jo tarkastelleet ja niiden käyttöä tehostetaan edelleen palveluverkon toimeenpanon myötä, Leppä kertoo.
Liite: Arviointiryhmän 19.1. kokouksen pöytäkirja
Lisätietoja:
vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto, p. 0400 922 636
pelastustoimen toimialajohtaja Ville Mensala, p. 040 336 0680
konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä, p. 050 599 9545
Viestinnän yhteissähköpostiviestinta@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Kaksi hakijaa etenee soveltuvuusarviointien jälkeen haastatteluun hyvinvointialuejohtajan haussa21.1.2026 11:53:21 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran hakuprosessi etenee ensimmäisen haastatteluvaiheen ja soveltuvuusarviointien jälkeen toiseen haastatteluvaiheeseen.
Laitoshoidon yksikkö Hoivalan toimintaa Äänekoskella suunnitellaan päättyväksi – asukkaille uudet kodit yhdessä keskustellen20.1.2026 14:19:54 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee ikääntyneiden laitoshoidon palvelua tarjoavan Hoivalan toiminnan päättymistä keväällä 2026. Laki edellyttää laitoshoidosta luopumista vuoden 2027 loppuun mennessä. Asukkaille tarjotaan asiakkaan palvelutarvetta vastaavat uudet kodit yhdessä keskustellen.
Kuntoutuspalveluihin voi ottaa yhteyttä monikanavaisesti – myös digitaalisesti ja matalalla kynnyksellä19.1.2026 12:00:12 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen kuntoutuspalveluihin on nyt mahdollista olla yhteydessä useilla eri tavoilla, sekä perinteisesti että digitaalisesti. Palvelut on suunniteltu tukemaan kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita, kuten tuki- ja liikuntaelinoireisia, puheterapia-asiakkaita ja apuvälinepalvelun käyttäjiä, helposti ja oikea-aikaisesti.
Keski-Suomen pelastuslaitos tukee alueen anniskeluravintoloiden toiminnanharjoittajia paloturvallisuuden varmistamisessa16.1.2026 08:59:05 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut anniskeluravintoloiden toiminnanharjoittajille turvallisuuden tarkistuslistan paloturvallisuuden tueksi. Käymällä tarkistuslistan kohdat läpi ja korjaamalla mahdolliset puutteet toiminnanharjoittaja voi vähentää onnettomuusriskejä ja parantaa asiakkaiden turvallisuutta.
Keski-Suomen hyvinvointialue pilotoi Suomi.fi-viestin lähettämistä 19.1. alkaen16.1.2026 08:54:29 EET | Tiedote
Pilotissa mukana olevat yksiköt fysiatrian poliklinikka, hematologian poliklinikka, kivunhoidon poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka sekä osa perusterveydenhuollon erikoisvastaanotoista, lähettävät ajanvarauskirjeet 19.1. alkaen Suomi.fi-viestinä, mikäli asiakas on ottanut viestit käyttöön.
