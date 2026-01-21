Arviointimenettelyssä käytiin läpi pelastustoimen palveluita ja konsernipalveluja

Arviointiryhmä korosti kokouksessaan, että arviointiryhmän toimenpide-ehdotuksista päättäminen, niiden toimeenpano ja toimeenpanon seuranta sekä palveluverkkopäätöksen toisen vaiheen toimeenpano ovat oleellinen osa talousarvion ja taloussuunnitelman toimeenpanoa. Hyväksytyn talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohtana ja tavoitteena on, että alueen taseeseen kertyneet alijäämät olisi mahdollista kattaa vuoden 2030 loppuun mennessä.

Arviointiryhmän mukaan tavoite on erittäin haastava ja vaatii alueelta erittäin merkittäviä muutoksia kaikilla osa-alueilla sekä edellyttää erittäin vahvaa muutos- ja henkilöstöjohtamista. Arviointiryhmä totesi myös, että talouden tasapainottaminen ja alijäämien kattaminen on mahdollista vain, jos alue keskittyy lain edellyttämien palvelujen turvaamiseen ja karsii sekä järjestää uudelleen muuta toimintaa.

Aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto pitää tämän vuoden talousarvion toteutumista suunnitellusti hyvin merkittävänä.

- Meidän on osoitettava, että pystymme mitoittamaan palvelut saatuun rahoitukseen eli että saamme toiminnan ja talouden tasapainoon ja että pystymme toteuttamaan talousarvion toimenpiteet täysimääräisesti. Luottamus siihen, että pystymme tähän, on nyt lunastettava, Ylälehto kertoo.

Arviointiryhmä myös kantaa huolta siitä, että mahdolliset aluevalitukset viivästyttävät palveluverkon toimeenpanoa.

Arviointiryhmä antoi suosituksia niin pelastustoimea kuin konsernipalveluita koskien. Näitä koskevia toimenpide-ehdotuksia arviointiryhmä ei antanut. Pelastustoimen osalta arviointiryhmä suosittelee muun muassa, että hyvinvointialue hyödyntäisi itäisen Suomen pelastustoiminnan yhteistyöalueen toimintoja ja resursseja nykyistä laaja-alaisemmin pelastustoimen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa, ml. tilanne- ja johtokeskustoiminnot ja kehittää edelleen yhteishankintoja pelastustoiminnan yhteistyöalueella.

Pelastusjohtaja Ville Mensalan mukaan suositukset olivat odotettuja ja kuvastavat myös jo tehtyä yhteistyötä.

- Pelastustoiminen palveluissa yhteistyöalueen syvenevä yhteistyö on normaalia arkea. Yhteistyö on laajaa. Meillä on yhteisiä ohjausryhmiä ja esimerkiksi sopimuksia olemme jo tehneet tovin yhdessä, Mensala kertoo.

Konsernipalvelujen saamat suositukset liittyivät jo aiemmin palveluja koskeviin toimenpide-ehdotuksiin ja suosituksiin. Arviointiryhmä antoi suosituksina muun muassa, että hankintapalvelut organisoidaan uudelleen ja niiden roolia vahvistetaan, raportointi- ja analytiikkapalveluiden kehitetään sekä tilojen käyttöä optimoidaan, yhteiskäyttöä lisätään sekä tarpeettomista tai toimintaan soveltumattomista tiloista luovutaan.

Konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä toteaa, että suosituksia on jo alettu viemään käytäntöön. Toimilla tuetaan palveluiden toiminnan ja talouden yhteensovittamista.

- Olemme ottaneet käyttöön uuden raportointimallin ja olemme uudelleen organisoimassa niin raportointi- kuin analytiikkapalveluja ja hankintapalveluja. Tilojen käyttöä olemme jo tarkastelleet ja niiden käyttöä tehostetaan edelleen palveluverkon toimeenpanon myötä, Leppä kertoo.

