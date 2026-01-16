Pitkittynytkään häiriö ei pysäytä maksamista kaupan kassalla – FA:lta selvitys korttimaksamisesta häiriötilanteessa
- Jokaisen korttimaksamisen ketjuun kuuluvan on varauduttava siten, että toiminnot jatkuvat mahdollisimman normaalisti myös häiriötilanteessa.
- Yhden korttimaksamisen ketjun toimijan häiriö voi pysäyttää korttimaksamisen, jos häiriöön ei ole varauduttu.
- Maksaminen maksupäätteellä voidaan mahdollistaa, vaikka yhteydet varmennusverkostoon katkeaisivat kaikesta varautumisesta huolimatta.
- Korttimaksaminen häiriötilanteissa tulee varmistaa markkinaehtoisella varautumisella mieluummin kuin sääntelyllä.
- Kotimainen lainsäädäntö vaikuttaa vain rajalliseen joukkoon toimijoita paikallisesti. Osa maksuketjun toimijoista saattaa sijaita ulkomailla.
- Sääntelyä tehokkaampi ja nopeampi keino ovat muutokset maksukorttiyhtiöiden sääntöihin.
Finanssiala ry (FA) on julkaissut selvityksen korttimaksamisesta pitkittyneissä häiriötilanteissa. Katsaus sisältää muun muassa tilannekatsauksen maksamisesta Suomessa, suosituksia häiriötilanteisiin varautumiseen sekä avaa, miten maksaminen pitkittyneessä häiriötilanteessa saadaan toteutettua.
Kaikkien korttimaksamisen ketjun osapuolien on varauduttava kaikkiin häiriöihin omalta osaltaan itsenäisesti. Maksamisen kannalta tärkeintä on huolehtia reaaliaikaisesta tiedonvälityksestä. Se, että korttimaksu menee perille maksajalta kauppiaalle, riippuu kaikista ketjun osapuolista.
”Jos häiriöihin ei ole varauduttu, voi yhden lenkin pettäminen keskeyttää koko maksutapahtuman. Korttimaksamisen toimijoita ovat esimerkiksi korttiyhtiöt, kauppiaiden maksupalveluiden toimittajat, kauppiaat ja kortinmyöntäjät”, sanoo selvityksen laatinutA:n johtava asiantuntija Kirsi Klepp.
Korttimaksamisen estäviä häiriöitä tapahtuu hyvin vähän, mutta jotta yksikään lenkeistä ei pettäisi, on jokaisen toimijan itsenäisesti varauduttava varajärjestelmin. Tällöin maksaminen voi jatkua häiriöstä huolimatta, jos vain sähköä on saatavilla ja tietoliikenneyhteydet toimivat.
”Vaikka yhteys varmennusverkostoon olisi katkennut, toimii korttimaksaminen asiakkaan näkökulmasta normaalisti. Kauppias kerää maksutapahtumia puskuriin ja varmentaa ne, kun yhteys taas palautuu. Selvityksen keskeinen teesi on, että kaiken varautumisen tavoitteena on mahdollistaa maksaminen häiriötilanteessakin mahdollisimman samaan tapaan kuin normaalisti.”
Markkinaehtoista kehitystä ja joustavaa lainsäädäntöä
Suomessa korttimaksamisen toimintavarmuutta on kehitetty pääosin markkinaehtoisesti ja yhteistyö viranomaisten ja markkinatoimijoiden välillä on ollut avointa ja toimivaa.
Lainsäädännön muuttaminen on hidasta, ja markkinan ohjaaminen lainsäädännöllä hankalaa. Korttimaksujärjestelmä on luonteeltaan kansainvälinen, ja paikallinen lainsäädäntö vaikuttaa vain rajalliseen joukkoon toimijoita.
Kansainvälisillä korttiyhtiöillä on keskeinen rooli korttimaksamisessa. Näiden säännöt ja ohjeistukset mahdollistavat nopean ja yhtenäisen toimeenpanon koko korttimaksamisen ketjussa. Ohjeet tukevat korttipohjaisen maksamisen jatkuvuutta Euroopassa.
”Maksamisen kehittämistä on hyvä jatkaa markkinaehtoisesti ja riittävää joustoa erilaisiin maksamisen tilanteisiin mahdollistavalla lainsäädännöllä. Asiakkaat haluavat maksaa häiriötilanteissa samoilla maksuvälineillä kuin normaalistikin. Viime kädessä maksamisesta päättää kuluttaja kaikissa olosuhteissa”, Klepp summaa.
Yhteyshenkilöt
Kirsi KleppJohtava asiantuntijaPuh:+358 20 793 4264kirsi.klepp@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 20 793 4229johannes.palmgren@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
