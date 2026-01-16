Pitkittynytkään häiriö ei pysäytä maksamista kaupan kassalla – FA:lta selvitys korttimaksamisesta häiriötilanteessa

Kaikkien korttimaksamisen ketjun osapuolien on varauduttava kaikkiin häiriöihin omalta osaltaan itsenäisesti. Maksamisen kannalta tärkeintä on huolehtia reaaliaikaisesta tiedonvälityksestä. Se, että korttimaksu menee perille maksajalta kauppiaalle, riippuu kaikista ketjun osapuolista.

”Jos häiriöihin ei ole varauduttu, voi yhden lenkin pettäminen keskeyttää koko maksutapahtuman. Korttimaksamisen toimijoita ovat esimerkiksi korttiyhtiöt, kauppiaiden maksupalveluiden toimittajat, kauppiaat ja kortinmyöntäjät”, sanoo selvityksen laatinutA:n johtava asiantuntija Kirsi Klepp.

Korttimaksamisen estäviä häiriöitä tapahtuu hyvin vähän, mutta jotta yksikään lenkeistä ei pettäisi, on jokaisen toimijan itsenäisesti varauduttava varajärjestelmin. Tällöin maksaminen voi jatkua häiriöstä huolimatta, jos vain sähköä on saatavilla ja tietoliikenneyhteydet toimivat.

”Vaikka yhteys varmennusverkostoon olisi katkennut, toimii korttimaksaminen asiakkaan näkökulmasta normaalisti. Kauppias kerää maksutapahtumia puskuriin ja varmentaa ne, kun yhteys taas palautuu. Selvityksen keskeinen teesi on, että kaiken varautumisen tavoitteena on mahdollistaa maksaminen häiriötilanteessakin mahdollisimman samaan tapaan kuin normaalisti.”

Markkinaehtoista kehitystä ja joustavaa lainsäädäntöä

Suomessa korttimaksamisen toimintavarmuutta on kehitetty pääosin markkinaehtoisesti ja yhteistyö viranomaisten ja markkinatoimijoiden välillä on ollut avointa ja toimivaa.

Lainsäädännön muuttaminen on hidasta, ja markkinan ohjaaminen lainsäädännöllä hankalaa. Korttimaksujärjestelmä on luonteeltaan kansainvälinen, ja paikallinen lainsäädäntö vaikuttaa vain rajalliseen joukkoon toimijoita.

Kansainvälisillä korttiyhtiöillä on keskeinen rooli korttimaksamisessa. Näiden säännöt ja ohjeistukset mahdollistavat nopean ja yhtenäisen toimeenpanon koko korttimaksamisen ketjussa. Ohjeet tukevat korttipohjaisen maksamisen jatkuvuutta Euroopassa.

”Maksamisen kehittämistä on hyvä jatkaa markkinaehtoisesti ja riittävää joustoa erilaisiin maksamisen tilanteisiin mahdollistavalla lainsäädännöllä. Asiakkaat haluavat maksaa häiriötilanteissa samoilla maksuvälineillä kuin normaalistikin. Viime kädessä maksamisesta päättää kuluttaja kaikissa olosuhteissa”, Klepp summaa.

