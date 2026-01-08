Fiksuilla energiasäästötoimenpiteillä turha kulutus kuriin ja miljoonien säästöt valtiolle

Energiasäästöohjelman konkreettisin ja yhä käytössä oleva toimenpide on välttää ylilämmitystä ja ylläpitää sopivaa sisälämpötilaa tilakohtaisen käytön edellyttämissä rajoissa. Tietyissä erityiskohteissa, kuten laboratorioissa ja museoissa, on toiminnan vuoksi tarkkaan määritelty sisälämpötilavaatimus, mikä huomioidaan säästötoimenpiteitä suunniteltaessa.

Tärkein yksittäinen säästökeino on varmistaa tilojen tarpeenmukainen ja energiatehokas ilmanvaihto, mikä kohdistetaan käytössä oleviin tiloihin niiden käyttöajan sekä tilojen käyttöasteen mukaisesti.

Mikäli toiminta sallii, voidaan myös kovilla pakkasjaksoilla (alle -15 C) hetkellisesti vähentää ilmanvaihtoa, mikä alentaa sähkön ja lämmön huipputehon tarvetta. Mikäli Suomessa syntyy riski sähköpulasta, voidaan rajatussa kiinteistökannassa ottaa käyttöön rakennuskohtaiset sähkönkäyttöä rajoittavat kysyntäjoustotoimenpiteet.

Senaatti mukana julkisen alan uudessa energiatehokkuussopimuksessa

Senaatti-konserni on liittynyt uuteen julkisen alan energiatehokkuussopimukseen (JETS), jossa sitoudutaan säästämään 2026–2035 aikana 10 %:a sopimukseen liitetyn kiinteistökannan kulutuksesta eli 102,8 GWh. Tämä vastaa noin kymmenen tuhannen kerrostalokaksion vuotuista energiankäyttöä.

Vuoden 2026 aikana koko konsernissa otetaan myös käyttöön uusi energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+), mikä tullaan liittämään käytössä olevaan ympäristöjohtamisjärjestelmään.

Energiatehokkuussopimukset ovat olleet Suomen valitsema tehokas ja joustava keino toteuttaa ja raportoida direktiivien mukaista energiansäästöä ilman pakottavaa lainasäädäntöä. Samalla on voitu varmistua myös muista velvoitteista, kuten esimerkiksi energiatehokkuuden huomioon ottamisesta hankinnoissa.

"Rakennuksien energiahallinta on kokonaisuus, jossa kulutuksen seuranta, energiakatsastukset, raportointi ja ohjaus sekä energiansäästötoimenpiteet tukevat kiinteistöjen energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista", toteaa erityisasiantuntija Tapio Jalo Senaatti-kiinteistöistä.

Yhteistyötä tilojen käyttäjien kanssa

Tilojen käyttäjien kanssa yhteystyössä on tärkeää varmistaa kaikkien sähköä kuluttavien laitteiden oikea ohjaustapa ja asetusarvot. Näitä ovat mm. saattolämmitykset, sulatukset, tuulikaappikoneet, kiukaat, kylmiöt, erillisjäähdytetyt tilat ja keittiölaitteet. Valaistus ajoitetaan ja säädetään aina tilojen todellisen käytön mukaan.

Tilankäyttäjille kerrotaan energiansäästöstä ja erityisesti talven lämmityskauden alkaessa on muistutettu, miten omassa pukeutumisessa kannattaa huomioida tilojen maltilliset lämpötilat. Tilankäyttäjät voivat myös ilmoittaa liian korkeista tai matalista lämpötiloista helposti tilojen seinissä olevien QR-koodien kautta tai muita palvelukanavia pitkin.

Lisätietoa energiatehokkuussopimuksista:

Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja eri toimialojen välisiä vapaaehtoisia sopimuksia, joilla on tärkeä rooli Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa ja ne tukevat Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää: https://energiatehokkuussopimukset.fi