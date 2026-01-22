Pohjanmaan hyvinvointialueen SHQS-laaduntunnustukselle kolmen vuoden jatko

Viimeiset kolme vuotta on sertifikaatin ylläpitämiseksi tehty järjestelmällisesti työtä laadun parantamisessa. Laadunhallinnan työ koostuu kaikesta päivittäisestä työstämme, eikä se ole erillistä toimintaa.

Ulkoisen toimijan tekemiä auditointeja toteutetaan vuosittain useampia ja niistä saatujen havaintojen pohjalta kehitetään toimintaa. Kolmen vuoden aikana suurimpia kehittämiskohteita ovat organisaatiotasolla olleet muun muassa omavalvonnallisten asioiden vakiinnuttaminen, perehdytyksen kehittäminen ja prosessikuvauksien laatiminen. Näiden teemojen kanssa jatketaan edelleen myös vuonna 2026.

Jokainen hyvinvointialueemme työntekijä on tehnyt töitä laaduntunnustuksen eteen. Tämä on osoitus siitä, että meillä tehdään työtä parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden ja potilaiden hyväksi.

– Auditoijat ovat nostaneet haastatteluiden pohjalta erityisenä huomiona sen, että meillä on yksikkötasolla erittäin kehittämismyönteistä ja työhönsä sitoutunutta henkilöstöä, kiittää laadunhallinnan asiantuntija Riika Mäki-Valtari.

Työ jatkuu asiakasprosessien arvioinnilla

Vuonna 2026 jatketaan ylläpitoauditoinneilla, joissa painopisteinä tulevat olemaan erilaiset asiakasprosessit. Auditoinneissa tarkastellaan sujuvaa asiakaspolkua, eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja pyritään löytämään tärkeitä kehittämiskohteita.

– Auditoinneissa yksi tärkeä teema on löytää myös erityiset vahvuutemme ja hyvät käytännöt, joita pyrimme sitten jalkauttamaan palveluissa laajemmin, toteaa laatujohtaja Mari Plukka.

Laatusertifikaatti on osoitus laadukkaasta ja korkeatasoisesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toiminnasta. Sertifikaatti on voimassa 26.1.2029 saakka. Sertifikaatin on myöntänyt sosiaali- ja terveydenhuollon laadunarviointi-, sertifiointi- ja koulutuspalveluja tuottava Labquality Oy.