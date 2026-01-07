Englanninkielisille sote-alan koulutuksille riittää kysyntää

Diakin englanninkielisiin AMK-tutkintoihin haki yhteensä 621 haussa huomioitavaa hakijaa. Hakijoiden yleisimmät asuinmaat olivat Suomi, Bangladesh ja Nigeria.

Diakissa oli haussa yhteensä 80 aloituspaikkaa englanninkielisissä sosiaali- ja terveysalan AMK-koulutuksissa Helsingin-kampuksella. Opinnot alkavat syksyllä 2026.

Hakijamäärät koulutuksiin olivat

Bachelor’s Degree in Social Services (englanninkielinen sosionomikoulutus) 298 hakijaa

Bachelor’s Degree in Health Care, Nursing (englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus) 364 hakijaa





Valintakokeet

Diakin englanninkielisessä sosionomikoulutuksessa käytetään kahta eri valintatapaa: ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta International UAS Examia ja Diakin omaa kaksivaiheista valintakoetta. International UAS Exam järjestetään kokonaan verkossa 24.3.2026. Diakin oman valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään 3.3.2026 Diakin Helsingin-kampuksella ja toinen vaihe 4.3.2026 Helsingin-kampuksella. Hakija voi osallistua kumpaankin valintakokeeseen (International UAS Exam ja Diakin oma valintakoe) tai vain toiseen.

Diak järjestää oman, kaksivaiheisen valintakokeen englanninkieliseen sairaanhoitajakoulutukseen. Ensimmäinen vaihe järjestetään Diakin Helsingin-kampuksella 3.3.2026 ja toinen vaihe Helsingin-kampuksella 5.3.2026. Diakin englanninkieliseen sairaanhoitajakoulutukseen hakevan tulee osata suomen kieltä vähintään tasolla B1.

Diak ei käytä valintakokeiden lisäksi muita valintatapoja englanninkielisissä koulutuksissa.

Lue lisää valintakokeista Diakin sivuilta.





Valinnan tulokset

UAS Exam -valintakokeen tulokset sekä muut tulokset vahvistuvat viimeistään 15.4.2026. Kerromme verkkosivuillamme, kun valinnan tulokset ovat valmiit. Valittujen opiskelijoiden nimiä emme julkaise verkossa.

Hakija näkee lopullisen tilanteensa Opintopolku-palvelusta. Kaikki hakijat saavat tiedon opiskelijavalintojen tuloksesta myös sähköpostitse.

Hyväksytyksi tulleiden opiskelijoiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 9.7.2026 klo 15 mennessä.





Kevään toinen yhteishaku

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku järjestetään 10.–24.3.2026. Haussa ovat mukana Diakin suomenkieliset AMK- ja YAMK-koulutukset Helsingissä, Oulussa, Porissa sekä verkossa. Lisätietoja haussa olevista tutkinnoista löydät Diakin sivuilta.





Lisätiedot

Lue lisää hakijan sivuilta.