Englanninkielisille sote-alan koulutuksille riittää kysyntää
Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku päättyi keskiviikkona 21.1.2026.
Diakin englanninkielisiin AMK-tutkintoihin haki yhteensä 621 haussa huomioitavaa hakijaa. Hakijoiden yleisimmät asuinmaat olivat Suomi, Bangladesh ja Nigeria.
Diakissa oli haussa yhteensä 80 aloituspaikkaa englanninkielisissä sosiaali- ja terveysalan AMK-koulutuksissa Helsingin-kampuksella. Opinnot alkavat syksyllä 2026.
Hakijamäärät koulutuksiin olivat
- Bachelor’s Degree in Social Services (englanninkielinen sosionomikoulutus) 298 hakijaa
- Bachelor’s Degree in Health Care, Nursing (englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus) 364 hakijaa
Valintakokeet
Diakin englanninkielisessä sosionomikoulutuksessa käytetään kahta eri valintatapaa: ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta International UAS Examia ja Diakin omaa kaksivaiheista valintakoetta. International UAS Exam järjestetään kokonaan verkossa 24.3.2026. Diakin oman valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään 3.3.2026 Diakin Helsingin-kampuksella ja toinen vaihe 4.3.2026 Helsingin-kampuksella. Hakija voi osallistua kumpaankin valintakokeeseen (International UAS Exam ja Diakin oma valintakoe) tai vain toiseen.
Diak järjestää oman, kaksivaiheisen valintakokeen englanninkieliseen sairaanhoitajakoulutukseen. Ensimmäinen vaihe järjestetään Diakin Helsingin-kampuksella 3.3.2026 ja toinen vaihe Helsingin-kampuksella 5.3.2026. Diakin englanninkieliseen sairaanhoitajakoulutukseen hakevan tulee osata suomen kieltä vähintään tasolla B1.
Diak ei käytä valintakokeiden lisäksi muita valintatapoja englanninkielisissä koulutuksissa.
Lue lisää valintakokeista Diakin sivuilta.
Valinnan tulokset
UAS Exam -valintakokeen tulokset sekä muut tulokset vahvistuvat viimeistään 15.4.2026. Kerromme verkkosivuillamme, kun valinnan tulokset ovat valmiit. Valittujen opiskelijoiden nimiä emme julkaise verkossa.
Hakija näkee lopullisen tilanteensa Opintopolku-palvelusta. Kaikki hakijat saavat tiedon opiskelijavalintojen tuloksesta myös sähköpostitse.
Hyväksytyksi tulleiden opiskelijoiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 9.7.2026 klo 15 mennessä.
Kevään toinen yhteishaku
Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku järjestetään 10.–24.3.2026. Haussa ovat mukana Diakin suomenkieliset AMK- ja YAMK-koulutukset Helsingissä, Oulussa, Porissa sekä verkossa. Lisätietoja haussa olevista tutkinnoista löydät Diakin sivuilta.
Lisätiedot
Lue lisää hakijan sivuilta.
Yhteyshenkilöt
Anna Pihlajamäkimarkkinoinnin asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 346 5169anna.pihlajamaki@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
