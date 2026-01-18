Kokoomuksen Sirén: Mercosur-kauppasopimus vahvistaa Eurooppaa ja sen torppaaminen olisi vakava virhe

Kaksi viikkoa sitten EU-jäsenmaat pääsivät historialliseen sopuun Etelä-Amerikan maiden kanssa solmittavasta kauppasopimuksesta, jota on neuvoteltu jo 25 vuotta. Nyt Euroopan parlamentin vihervasemmisto yhdessä laitaoikeiston kanssa on kuitenkin viivästyttänyt sopimuksen etenemistä äänestämällä, että se tarvitsee EU-tuomioistuimen lausunnon.



Kokoomuksen kansanedustaja ja suuren valiokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén pitää päätöstä erittäin vahingollisena.



“EU-tuomioistuimen lausuntoa vaatimalla luodaan kuukausien epävarmuus, joka syö yritysten investointihalukkuutta ja rapauttaa EU:n kauppapoliittista uskottavuutta. Juuri nyt, kun maailmankauppaa uhkaavat kauppasodat ja geopoliittinen epävarmuus, Mercosur-sopimus olisi Euroopalle strateginen voitto”, Sirén painottaa.



Mercosur-sopimus on Suomen viennille poikkeuksellisen tärkeä. Se avaa Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn suojatut jättimarkkinat eurooppalaisille yrityksille ja poistaa tullit yli 90-prosenttisesti.



Latinalaisen Amerikan osuus Suomen viennistä on tällä hetkellä alle kaksi prosenttia, joten kasvupotentiaali on merkittävä myös pk-yrityksille. Komission arvion mukaan EU:n vienti Mercosur-alueelle voi kasvaa jopa 39 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.



Pelkästään tullimaksujen poisto toisi EU-alueelle yli neljän miljardin euron vuotuiset säästöt.



“Sopimus on juuri nyt äärimmäisen tärkeä niin Suomelle kuin koko Euroopalle. EU:n pitää vahvistaa kilpailukykyään, turvata vienti ja rakentaa uusia kumppanuuksia. Mercosurin jälkeen seuraava askel on saatava nopeasti liikkeelle myös Intian kanssa”, Sirén sanoo.



”Eurooppa ei voi jäädä seisomaan paikalleen tässä tilanteessa, vaan nyt tarvitaan ymmärrystä kokonaisuudesta sekä päätöksentekokykyä. Vihreät ja vasemmisto yhdessä laitaoikeiston kanssa toimivat tässä valitettavan lyhytnäköisesti”, Sirén päättää.