Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategian 2026–2029
Kaupunginvaltuusto kokoontui kevätkauden ensimmäiseen kokoukseensa 21. tammikuuta. Valtuusto päätti kokouksessa myös Katajanokan ala-asteen ja Laajasalon peruskoulun perusparannuksesta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategian 2026–2029. Palvelustrategia on yksi keskeisimmistä toimialan palvelujen järjestämisvastuuseen liittyvistä strategisista asiakirjoista. Sen lähtökohtana on taata, että Helsinki kykenee vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla asukkaidensa palvelutarpeeseen.
Palvelustrategiassa korostuu neljä keskeistä teemaa: palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus, talouden ja toiminnan tasapaino, osaavan henkilöstön riittävyys sekä turvallisuus ja varautuminen. Palvelustrategiaa on valmisteltu syksystä 2024 lähtien asukkaita, henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja muita sidosryhmiä kuullen.
Palvelustrategiassa on huomioitu hyvinvointialueiden tehtäviä koskevat valtakunnalliset tavoitteet 2025–2029 sekä Helsingin kaupunkistrategia.
Katajanokan ala-aste ja Laajasalon peruskoulu remonttiin
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Katajanokan ala-asteen koulurakennuksen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman. Kuntotutkimusten perusteella rakennus on laajan perusparannuksen tarpeessa. Remontissa koulun yhteydessä oleva asuintila muutetaan opetuskäyttöön ja rakennukseen tulee pieni laajennus. Uudistetun koulun tiloihin tulee 260 koulupaikkaa ja 42 esiopetuspaikkaa. Hankkeen enimmäishinta on 15,8 miljoonaa euroa.
Valtuusto hyväksyi perusparannuksen ja laajennuksen myös Laajasalon peruskouluun. Perusparannus- ja laajennushankkeessa Laajasalon peruskoulun ala- ja yläluokat sekä päiväkoti Ilomäen esiopetuksen toiminnot yhdistetään samaan rakennukseen. Tilat suunnitellaan noin 1 000 yhtenäisen peruskoulun oppilaalle ja 49 esiopetusikäiselle. Hankkeen enimmäishinta on noin 47,7 miljoonaa euroa.
Kaavamuutoksia Lauttasaareen, Munkkivuoreen ja Malmille
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutokset Munkkivuoreen, Lauttasaareen ja Malmille. Munkkivuoren kaava koskee ostoskeskuksen aluetta ja kaava mahdollistaa muun muassa kauppakeskuksen kehittämisen, 10-kerroksisen asuintalon rakentamisen sekä pikaraitiotien ja ostoskeskuksen eteen tulevan pikaraitiopysäkin rakentamisen.
Lauttasaarentie 50:n kaavamuutos antaa mahdollisuuden muuttaa toimitilarakennusten korttelialue asuinkerrostalojen alueeksi.
Malmin Ormuspellontie 2:n asemakaavan muutos mahdollistaa pienteollisuusrakennuksen purkamisen ja uuden päivittäistavarakaupan rakentamisen.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 509 64 10
maisa.hopeakunnas@hel.fi
