Ura ammatillisena opettajana kiinnostaa hakijoita

22.1.2026 09:11:13 EET | Tampereen ammattikorkeakoulu | Tiedote

Jaa

Ammatillinen opettajuus kiinnostaa vuodesta toiseen. Tammikuun hakukierros ammatillisiin opettajakorkeakouluihin keräsi tänä vuonnakin huomattavasti enemmän hakijoita kuin koulutuksiin voidaan ottaa.

Opiskelua ammatillisen opettajankoulutuksen laboratoriossa.
Konsta Leppänen TAMK

Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun hakukohteisiin tuli yhteensä 861 hakemusta. Ammatilliseen opettajankoulukseen jätettiin 544 ensisijaista hakemusta ja ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen 258 ensisijaista hakemusta. Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen ensisijaisia hakemuksia tuli 58. 

– TAMK haluaa, että opettajankoulutuksiin on monta reittiä. Yhteishaku ei ole ainoa hakumuoto, vaan tarjolla myös tietyille kohderyhmille suunnattu erillishaku. Sisääntuloreittien monimuotoisuutta kehitämme edelleen myös seuraavina vuosina, kertoo Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Hanna Ilola

TAMKilla oli yhteishaussa tänä vuonna yksi hakukohde vähemmän, sillä hakua englanninkieliseen ammatilliseen opettajankoulutukseen ei järjestetty. Parina vuonna on järjestetty hyvää palautetta saanut, maahanmuuttajataustaisille opettajille järjestettävä suomenkielinen pätevöitymiskoulutus. Sen kautta jo viitisenkymmentä maahanmuuttajataustaista opettajaa on pätevöitynyt opettajiksi Suomeen. Seuraava haku tähän koulutukseen käynnistyy 28.1.2026. Koulutukseen voivat hakea ulkomailla opettajankoulutuksensa suorittaneet ja Opetushallituksesta rinnastamispäätöksen saaneet.  

Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa HOPS- ja harjoittelunohjausta toteutetaan Seinäjoella, Porissa, Tampereella ja uutena myös Kuopiossa. Alueryhmien toteutumisen edellytyksenä on riittävä hakijamäärä kullekin alueelle. Ammatillisia opettajaopintoja voi TAMKissa suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Myös STEM- ja tekniikan alan ammattilaisille on Tampereella oma opetuutor-ryhmänsä. 

Ammatilliset opettajakorkeakoulut järjestävät vuoden mittaan myös opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa, pedagogisten hankkeiden koulutuksia sekä opettajille suunnattuja täydennyskoulutuksia.  

Avainsanat

taokammattikorkeakouluopettajaopinnottamkammatillinen opettajankoulutus

Yhteyshenkilöt

Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja työelämän kumppaneiden kanssa, kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kärkiosaamisemme suuntautuu oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin. TAMKissa on yli 10 000 opiskelijaa ja vakituista henkilöstöä noin 700.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tampereen ammattikorkeakoulu

Väitöskirjatutkija Tomi Salminen: ”Hätäkeskuspäivystäjän oikein tekemä riskinarvio on ensiarvoisen tärkeä ensihoitopalvelulle”21.1.2026 10:35:39 EET | Tiedote

Ensihoitajilla on usein tuntuma, että hätäkeskuksessa on paljon yliarvioita eli hälytystehtävät arvioidaan kriittisemmiksi kuin ne ovat. Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) sosiaali- ja terveysalan lehtori Tomi Salminen perehtyy väitöskirjassaan suomalaisen ensihoitopalvelun saamien tehtävien riskinarvioon ja pyrkii muodostamaan niistä tapahtumankulun kuvauksen. Hän tarkastelee myös hätäkeskusjärjestelmää ensihoitopalvelun näkökulmasta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye