Ura ammatillisena opettajana kiinnostaa hakijoita
Ammatillinen opettajuus kiinnostaa vuodesta toiseen. Tammikuun hakukierros ammatillisiin opettajakorkeakouluihin keräsi tänä vuonnakin huomattavasti enemmän hakijoita kuin koulutuksiin voidaan ottaa.
Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun hakukohteisiin tuli yhteensä 861 hakemusta. Ammatilliseen opettajankoulukseen jätettiin 544 ensisijaista hakemusta ja ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen 258 ensisijaista hakemusta. Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen ensisijaisia hakemuksia tuli 58.
– TAMK haluaa, että opettajankoulutuksiin on monta reittiä. Yhteishaku ei ole ainoa hakumuoto, vaan tarjolla myös tietyille kohderyhmille suunnattu erillishaku. Sisääntuloreittien monimuotoisuutta kehitämme edelleen myös seuraavina vuosina, kertoo Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Hanna Ilola.
TAMKilla oli yhteishaussa tänä vuonna yksi hakukohde vähemmän, sillä hakua englanninkieliseen ammatilliseen opettajankoulutukseen ei järjestetty. Parina vuonna on järjestetty hyvää palautetta saanut, maahanmuuttajataustaisille opettajille järjestettävä suomenkielinen pätevöitymiskoulutus. Sen kautta jo viitisenkymmentä maahanmuuttajataustaista opettajaa on pätevöitynyt opettajiksi Suomeen. Seuraava haku tähän koulutukseen käynnistyy 28.1.2026. Koulutukseen voivat hakea ulkomailla opettajankoulutuksensa suorittaneet ja Opetushallituksesta rinnastamispäätöksen saaneet.
Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa HOPS- ja harjoittelunohjausta toteutetaan Seinäjoella, Porissa, Tampereella ja uutena myös Kuopiossa. Alueryhmien toteutumisen edellytyksenä on riittävä hakijamäärä kullekin alueelle. Ammatillisia opettajaopintoja voi TAMKissa suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Myös STEM- ja tekniikan alan ammattilaisille on Tampereella oma opetuutor-ryhmänsä.
Ammatilliset opettajakorkeakoulut järjestävät vuoden mittaan myös opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa, pedagogisten hankkeiden koulutuksia sekä opettajille suunnattuja täydennyskoulutuksia.
Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita.
Ensihoitajilla on usein tuntuma, että hätäkeskuksessa on paljon yliarvioita eli hälytystehtävät arvioidaan kriittisemmiksi kuin ne ovat. Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) sosiaali- ja terveysalan lehtori Tomi Salminen perehtyy väitöskirjassaan suomalaisen ensihoitopalvelun saamien tehtävien riskinarvioon ja pyrkii muodostamaan niistä tapahtumankulun kuvauksen. Hän tarkastelee myös hätäkeskusjärjestelmää ensihoitopalvelun näkökulmasta.
