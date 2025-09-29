Turku onnistui: Varissuo-Lausteella lasten liikuntaharrastaminen kasvaa ennätysvauhtia
Matalankynnyksen harrastusryhmät ja -päivät ovat vauhdittaneet Boostii-edulla harrastamista kolmella suuralueella. Turku näyttää mallia miten taloudellisia ja sosiaalisia harrastamisen esteitä voidaan taklata, kun kaupunki päättää panostaa yhdenvertaisuuteen.
Turku on ottanut merkittäviä askelia lasten liikuntaharrastamisen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Vuoden 2025 alusta jokaisella 7–19-vuotiaalla turkulaisella lapsella ja nuorella on ollut mahdollisuus hyödyntää kaupungin tarjoamaa Boostii-etua säännöllisen ja ohjatun liikuntaharrastamisen maksuihin turkulaisessa liikunta- ja urheiluseurassa.
Novo Nordisk on Cities for Better Health Turku -ohjelmallaan tukenut Boostii-edun käyttöä kolmella suuralueella, joilla lasten ja nuorten liikuntaharrastaminen on ollut muuta kaupunkia vähäisempää. Tavoitteena on ollut lisätä perheiden tietoisuutta harrastusmahdollisuuksista ja taklata lasten ja nuorten osallistumisen esteitä.
Harrastuksia on voinut kokeilla matalankynnyksen liikuntaryhmissä ja Boostii-harrastuspäivissä Pansio-Jyrkkälässä, Nummi-Halisissa ja Varissuo-Lausteella. Vuoden aikana alueille on saatu jo 12 uutta ryhmää, esimerkiksi 7–14-vuotiaiden tyttöjen jalkapallokoulu Varissuo-Lausteelle. Alueellisia ryhmiä on perustettu lasten toiveiden mukaan.
Boostii-harrastuspäivissä myös vanhemmat ovat päässeet tutustumaan lähialueen liikunta- ja urheiluseuroihin ja niiden lajitarjontaan. Tapahtumia on ollut kuusi, ja mukana on ollut parhaimmillaan 200 osallistujaa kokeilemassa 11 eri lajia. Paikalla on ollut myös paikallisjärjestöjä ja muita toimijoita. Yhteistyöhön on lähtenyt mukaan myös Raisio Oyj, joka on tarjonnut terveellisiä välipaloja osallistujille.
“Harrastuspäivillä olemme onnistuneet tavoittamaan erityisesti perheitä, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet harrastustoimintaan. Uusien ryhmien perustamisen ansiosta harrastusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet ja vastaavat paremmin lasten ja nuorten toiveita. Tarjolla on lisää vaihtoehtoja eri taitotasoille sekä lähellä lapsiperheiden omia asuinalueita” Esko Halonen Turun liikuntapalveluilta kommentoi.
Cities for Better Health -ohjelman suuralueilla sijaitsevien koulujen oppilailla on ollut myös mahdollisuus osallistua Boostii-edun harrastusmessuille, joihin on järjestetty bussikuljetuksia yhteensä 14 ala- ja yläkoululuokalle. Kaiken kaikkiaan ohjelma on tavoittanut yhteensä jo yli 1200 osallistujaa.
Katse vuoteen 2026 ja eteenpäin
Boostii on otettu innokkaasti vastaan. Vuoden 2025 aikana 10 489 lasta ja nuorta käytti etua harrastusmaksuihinsa. Varissuo-Lausteella käyttöönotto on kasvanut ennätysvauhtia ja alueen Boostii-edun käyttö kiihtyi erityisesti syksyn ja loppuvuoden aikana muita alueita nopeammin. Uusia harrastusryhmiä perustetaan edelleen, ja edessä on kolme harrastuspäivää, joiden ajankohdista ja sisällöstä Turun kaupunki tiedottaa myöhemmin.
Turun kaupungin mallia ja tuloksia seurataan loistavana liikunnan edistämisen esimerkkinä maailmanlaajuisesti Cities for Better Health -verkostossa. Yhteistyössä ovat mukana myös Paavo Nurmi -keskus ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue.
Lisätietoja Cities for Better Health -kumppanuusohjelmasta:
https://www.citiesforbetterhealth.com
https://www.novonordisk.fi/sustainable-business/cities-for-better-health-turku.html
FI25CORP00051
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esko HalonenLiikuntapalvelupäällikkö, Turun kaupunkiPuh:040 632 9098esko.halonen@turku.fi
Petra TirkkonenExternal Affairs DirectorNovo Nordisk Farma OyPuh:045 120 4058PKTI@novonordisk.com
Novo Nordisk on johtava globaali lääkealan yritys, joka on perustettu vuonna 1923. Pääkonttorimme sijaitsee Tanskassa. Tavoitteemme on ajaa muutosta diabeteksen ja muiden vakavien kroonisten sairauksien, kuten lihavuuden ja harvinaisten veri- ja hormonaalisten sairauksien, voittamiseksi. Pyrimme siihen tekemällä uraauurtavia tieteellisiä läpimurtoja, laajentamalla lääkkeidemme saatavuutta sekä pyrkimällä ehkäisemään ja viime kädessä parantamaan sairauksia. Novo Nordisk työllistää noin 44 000 ihmistä 80 maassa ja markkinoi tuotteitaan noin 170 maassa. Novo Nordiskin B-osakkeet on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa (Novo-B) ja ADR:t New Yorkin pörssissä (NVO). Lisätietoja: novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Novo Nordisk Farma Oy
Lihavuudesta-podcastin tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja muuttaa lihavuuspuhetta29.9.2025 13:14:15 EEST | Tiedote
Lihavuus on yksi Suomen suurimmista kansanterveyden haasteista, mutta keskustelu aiheesta vilisee edelleen asiavirheitä ja leimaavia asenteita. Uuden podcast-sarjan kautta asiantuntijat haluavat lisätä ymmärrystä lihavuudesta sairautena sekä edistää tutkimukseen perustuvaa ja rakentavaa keskustelua.
Lihavuudesta yli 2,5 miljardin lisäkustannukset yhteiskunnalle vuosittain10.6.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Tuore suomalaistutkimus selvitti hoitamattomasta lihavuudesta aiheutuneita kustannuksia, kuten sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyttä ja ennenaikaista kuolleisuutta sekä terveydenhuollon kuluja väestötasolla. Epäsuorat kustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin suorat terveydenhuollon kustannukset. Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet muodostavat merkittävimmän osan yhteiskunnalle koituvista epäsuorista kustannuksista.
Turussa tutkittua – lisää liikettä tiedolla johdettujen ratkaisujen avulla22.5.2025 09:12:52 EEST | Tiedote
Lasten ja nuorten ylipaino sekä vähenevä liikkuminen ovat nousseet merkittäviksi kansanterveydellisiksi haasteiksi. Turussa tähän ongelmaan on tartuttu tarjoamalla kaikille kaupungin lapsille ja nuorille parempi mahdollisuus liikuntaharrastamiseen. Systeemitason muutoksen ja siihen sisältyvän uuden Boostii-edun vaikutuksia arvioidaan osana Cities for Better Health -yhteistyötä.
Terveellisempien kasvuympäristöjen rakentaminen onnistuu vain yhteistyöllä12.3.2025 13:02:40 EET | Tiedote
Lasten ja nuorten elinympäristöillä on merkittävä vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Cities for Better Health -verkosto kokoontui jakamaan tietoa nykytilanteesta ja ideoimaan terveellisemmän tulevaisuuden suuntaviivoja maailman lihavuuspäivänä 4. maaliskuuta.
Cities for Better Health –ohjelma mukana Tanskan kuningasparin valtiovierailussa4.3.2025 15:34:39 EET | Tiedote
Helsinki, 4. maaliskuuta 2025 – Turun ja Kuopion kaupungit sekä Cities for Better Health -yhteistyö olivat mukana valtiovierailun ohjelmassa, kun Tanskan kuningas Frederik X ja kuningatar Mary vierailivat Merihaassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme