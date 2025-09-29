Turku onnistui: Varissuo-Lausteella lasten liikuntaharrastaminen kasvaa ennätysvauhtia

Turku on ottanut merkittäviä askelia lasten liikuntaharrastamisen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Vuoden 2025 alusta jokaisella 7–19-vuotiaalla turkulaisella lapsella ja nuorella on ollut mahdollisuus hyödyntää kaupungin tarjoamaa Boostii-etua säännöllisen ja ohjatun liikuntaharrastamisen maksuihin turkulaisessa liikunta- ja urheiluseurassa.

Novo Nordisk on Cities for Better Health Turku -ohjelmallaan tukenut Boostii-edun käyttöä kolmella suuralueella, joilla lasten ja nuorten liikuntaharrastaminen on ollut muuta kaupunkia vähäisempää. Tavoitteena on ollut lisätä perheiden tietoisuutta harrastusmahdollisuuksista ja taklata lasten ja nuorten osallistumisen esteitä.

Harrastuksia on voinut kokeilla matalankynnyksen liikuntaryhmissä ja Boostii-harrastuspäivissä Pansio-Jyrkkälässä, Nummi-Halisissa ja Varissuo-Lausteella. Vuoden aikana alueille on saatu jo 12 uutta ryhmää, esimerkiksi 7–14-vuotiaiden tyttöjen jalkapallokoulu Varissuo-Lausteelle. Alueellisia ryhmiä on perustettu lasten toiveiden mukaan.

Boostii-harrastuspäivissä myös vanhemmat ovat päässeet tutustumaan lähialueen liikunta- ja urheiluseuroihin ja niiden lajitarjontaan. Tapahtumia on ollut kuusi, ja mukana on ollut parhaimmillaan 200 osallistujaa kokeilemassa 11 eri lajia. Paikalla on ollut myös paikallisjärjestöjä ja muita toimijoita. Yhteistyöhön on lähtenyt mukaan myös Raisio Oyj, joka on tarjonnut terveellisiä välipaloja osallistujille.

“Harrastuspäivillä olemme onnistuneet tavoittamaan erityisesti perheitä, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet harrastustoimintaan. Uusien ryhmien perustamisen ansiosta harrastusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet ja vastaavat paremmin lasten ja nuorten toiveita. Tarjolla on lisää vaihtoehtoja eri taitotasoille sekä lähellä lapsiperheiden omia asuinalueita” Esko Halonen Turun liikuntapalveluilta kommentoi.

Cities for Better Health -ohjelman suuralueilla sijaitsevien koulujen oppilailla on ollut myös mahdollisuus osallistua Boostii-edun harrastusmessuille, joihin on järjestetty bussikuljetuksia yhteensä 14 ala- ja yläkoululuokalle. Kaiken kaikkiaan ohjelma on tavoittanut yhteensä jo yli 1200 osallistujaa.

Katse vuoteen 2026 ja eteenpäin

Boostii on otettu innokkaasti vastaan. Vuoden 2025 aikana 10 489 lasta ja nuorta käytti etua harrastusmaksuihinsa. Varissuo-Lausteella käyttöönotto on kasvanut ennätysvauhtia ja alueen Boostii-edun käyttö kiihtyi erityisesti syksyn ja loppuvuoden aikana muita alueita nopeammin. Uusia harrastusryhmiä perustetaan edelleen, ja edessä on kolme harrastuspäivää, joiden ajankohdista ja sisällöstä Turun kaupunki tiedottaa myöhemmin.

Turun kaupungin mallia ja tuloksia seurataan loistavana liikunnan edistämisen esimerkkinä maailmanlaajuisesti Cities for Better Health -verkostossa. Yhteistyössä ovat mukana myös Paavo Nurmi -keskus ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Lisätietoja Cities for Better Health -kumppanuusohjelmasta:

https://www.citiesforbetterhealth.com

https://www.novonordisk.fi/sustainable-business/cities-for-better-health-turku.html

FI25CORP00051