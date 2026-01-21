Vihreät - De Gröna

Sofia Virta vetoaa ministeri Juusoon: lisäleikkaukset sosiaalipalveluista on estettävä jo haastavissa tilanteissa olevien suomalaisten puolustamiseksi

22.1.2026 12:21:11 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi hallituksen suunnitelmia kohdistaa uusia leikkauksia sosiaalipalveluihin tilanteessa, jossa sosiaalialan ammattilaiset ovat jo nyt äärirajoilla.

Yle uutisoi tänään sekä sosiaalihuollon 100 miljoonan leikkausten valmistelun etenemisestä että sosiaalipalveluiden ammattilaisten kuormituksesta. 

– Samaan aikaan kun sosiaalialan työntekijät uupuvat ja palveluista on vakava pula, hallitus suunnittelee jopa sadan miljoonan euron lisäleikkauksia juuri sosiaalipalveluihin. Tämä on täysin järjetöntä, Virta sanoo.

Virran mukaan sosiaalipalveluissa ei ole enää leikattavaa ilman, että seuraukset osuvat suoraan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin.

– Kun köyhyyttä syvennetään ja työttömyys kasvaa, paine lastensuojeluun sekä päihde- ja mielenterveyspalveluihin vain lisääntyy. Ongelmat eivät katoa leikkaamalla – ne pahenevat, Virta toteaa.

Virta muistuttaa, että sosiaalipalvelut ovat hyvinvointivaltion ydintä, jonka voisi pelastaa valitsemalla toisin.

– Kyse on lastensuojelusta, vammaispalveluista, ikäihmisten kotihoidosta sekä päihde- ja mielenterveyspalveluista. Ne ovat lupaus siitä, että apua saa silloin, kun elämä lyö kovimmin. On häpeällistä keventää yhteisöveroa miljardilla velaksi, vaikka asiantuntijat varoittavat, ettei sillä saada kasvua, ja samaan aikaan leikata sieltä, missä avun tarve on suurin, Virta sanoo.

Virran mukaan säästöjen seuraukset tulevat kalliiksi.

– Kun apua ei saa ajoissa, lasku kasvaa ja ongelmat kasaantuvat. On aina halvempaa rakentaa ehjää kuin korjata rikkinäistä, Virta päättää.

