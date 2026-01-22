Turun yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin noin 3900 hakijaa – hakijamäärissä odotettua laskua merkittävien muutosten myötä

Hakijamäärät laskivat selvästi edellisvuodesta, mikä oli odotettua vuoden 2025 alussa käyttöönotetun kansallisen hakemusmaksun sekä EU- ja ETA-alueen ulkopuolisia hakijoita koskevan lukuvuosimaksujen täyskatteellisuusvaatimuksen myötä. Täyskatteellisuusvaatimuksen myötä Turun yliopisto luopui ensimmäiselle opiskeluvuodelle myönnettävistä apurahoista, joiden turvin monet ovat aiemmin päätyneet opiskelemaan Turkuun.

Turun yliopisto oli mukana korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa 7.–21. tammikuuta 2026 yhteensä 18 englanninkielisellä tutkinto-ohjelmalla, joista kaksi oli kandidaatti- ja 16 maisteriohjelmia. Yhteishaussa hakijat saattoivat hakea enintään kolmeen Turun yliopiston tarjoamaan ohjelmaan.

Hakijamäärien lasku vastaa ennakkoarvioita

Hakijamäärien lasku suhteessa vastaavaan kevään 2025 hakuun oli merkittävä, mutta vastasi ennakkoarvioita. 2025 haussa ensimmäisen kerran käytössä ollut kansallinen 100 euron hakemusmaksu sekä elokuussa 2026 voimaan tuleva lukuvuosimaksujen täyskatteellisuusvaatimus muuttivat kansainvälisen haun toimintaympäristöä olennaisesti ja vaikuttivat erityisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten hakijoiden määrään. Täyskatteellisuusvaatimuksen myötä Turun yliopisto luopui ensimmäiselle opiskeluvuodelle myönnettävistä apurahoista, joiden turvin monet ovat aiemmin päätyneet opiskelemaan Turkuun.



Hakemusmäärä tarkentuu vielä hakemusten käsittelyn edetessä, kun hakemusmaksuvelvollisuudet ja maksujen tilanne on lopullisesti varmistettu. Osa hakijoista ei ole hakemusmaksuvelvollisia, ja osalla maksuaika on vielä kesken haun päättymisen jälkeen.

Uudet ja vakiintuneet ohjelmat kiinnostivat

Vuonna 2026 toista kertaa haettavissa olleet englanninkieliset kandidaattiohjelmat sijoittuivat hakemusmääriltään suosituimpien ohjelmien joukkoon. Sustainable and Social Entrepreneurship -ohjelmaan jätettiin 455 hakemusta ja Information and Communication Technology -ohjelmaan jätettiin 266 hakemusta (vastaavat luvut vuonna 2025 olivat 495 ja 497). Kandidaattiohjelmien valintakiintiöt ovat yhteensä 50 uutta opiskelijaa.

Maisteriohjelmissa suosituimpien joukossa olivat Information and Communication Technology 873 hakemusta (1306 vuonna 2025), sekä Global Innovation Management 503 hakemusta (847 vuonna 2025). Kaikkien maisteriohjelmien valintakiintiöt ovat yhteensä 322 uutta opiskelijaa.

Turun yliopisto on kansainvälisyysohjelmassaan 2021–2030 linjannut tavoitteekseen kehittää kansainvälistä opiskelijarekrytointia hallitusti ja edistää opiskelijayhteisön monimuotoisuutta. Lisäksi yliopisto pyrkii kaksinkertaistamaan kansainvälisten maisteriopiskelijoiden määrän vuodesta 2020 vuoteen 2030 mennessä.

Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille kevään 2026 aikana, ja uudet opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2026.