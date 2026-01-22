Oma Hämeen palveluseteleitä toimitetaan jo Suomi.fi-palvelun kautta
Palvelusetelipäätöksiä on jo toimitettu Suomi.fi-viestinä niille asiakkaille, joilla on palvelu käytössä.
Oma Hämeeltä lähetettäviä palveluseteleitä toimitetaan asiakkaille uudella tavalla. Palvelusetelipäätöksiä liitteineen on toimitettu 7.1.2026 lähtien Suomi.fi-viestinä niille asiakkaille, joilla on Suomi.fi-palvelu käytössä. Asia koskee ikäihmisten kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen, lapsiperheiden palvelujen, alle 23-vuotiaiden lyhytterapian, vammaispalveluiden sekä erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen palveluseteleitä. Jos asiakas ei käytä Suomi.fi-palvelua lainkaan, saa hän edelleen päätökset paperipostina.
Osa kuntoutuksen asiakkaista on voinut saada palveluseteleitä testitarkoituksessa Suomi.fi-palvelun kautta jo joulukuun alusta alkaen. Ennen vuotta 2026 tehdyt palvelusetelipäätökset on lähetetty kirjeitse. Ne voivat sisältää tietoja, jotka asiakkaan tulee antaa edelleen palvelusetelituottajalle.
Kevään 2026 aikana astuu voimaan lakimuutos, joka velvoittaa Oma Hämeen, kuten muutkin viranomaiset siirtymään sähköiseen viestintään.
Ohjeet asiakkaalle
Jos asiakkaalla on käytössään Suomi.fi-palvelu, on tärkeää muistaa käydä katsomassa omat Suomi.fi-viestit, koska asiasta ei enää lähetetä erillistä paperikirjettä. Asiakkaat, jotka eivät käytä valtakunnallista Suomi.fi-palvelua, saavat edelleen postinsa paperisena.
Kaikki eivät välttämättä muista ja tiedä käyttävänsä jo Suomi.fi-palvelua. Kyse on sähköisestä postilaatikosta, jota viranomaiset ja julkisen hallinnon toimijat käyttävät viestien ja asiakirjojen lähettämiseen. Viestit voi lukea Suomi.fi-mobiilisovelluksella tai kirjautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun.
Jos käytät Suomi.fi-viestejä jo muiden viranomaisten kanssa (esimerkiksi poliisi tai Verohallinto), myös Oma Hämeen postit toimitetaan sinulle jatkossa automaattisesti sähköisesti. Tätä ei voi itse valita, koska kevään 2026 aikana astuu voimaan lakimuutos, joka velvoittaa Oma Hämeen, kuten muutkin viranomaiset siirtymään sähköiseen viestintään. Kun lakimuutos on tullut voimaan, Suomi.fi-viestit tulevat automaattisesti käyttöön, kun henkilö tunnistautuu järjestelmän. Siihen asti kirjautuessa järjestelmä kysyy suostumusta.
Omista Suomi.fi-asetuksistaan henkilö voi valita, mikäli haluaa jatkossakin postinsa paperisena. Jos käyttäjä ei koskaan kirjaudu pankkitunnuksillaan mihinkään viranomaispalveluun, hän pysyy paperipostiasiakkaana, eikä valintaa tarvitse omista tiedoistaan käydä erikseen tekemässä.
Jos asiakas haluaa palata paperipostiin, on hänen tehtävä muutos itse Suomi.fi-palvelussa. Valinta on voimassa kuusi kuukautta. Sen jälkeen sähköiset viestit käynnistyvät uudelleen, jos asiakas kirjautuu vahvasti jonkun viranomaisen palveluun Suomi.fi-palvelussa. Muutos koskee kaikkea viranomaispostia. Asiakas ei voi valita, mitkä viestit tulevat kirjeenä ja mitkä sähköisesti.
Oma Häme aloitti joulukuun alussa Suomi.fi-viestien käytön asiakasviestinnässään. Aluksi lähetetään esimerkiksi ajanvarauskirjeitä sisätautien poliklinikalta, Sydänsairaalasta ja muistipoliklinikalta. Viranomaisten viestintä siirtyy vaiheittain ensisijaisesti Suomi.fi-viestien kautta tapahtuvaksi.
Yhteyshenkilöt
Pia VilkmanprojektipäällikköPuh:040 548 9716pia.vilkman@omahame.fi
