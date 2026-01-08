Asiakaskysynnän kasvu ja henkilöstöresurssien väheneminen vaikuttavat Maahanmuuttoviraston asiakaspalveluun
Valtiotalouden säästöt osuvat monin tavoin Maahanmuuttoviraston toimintaan. Viraston tulee suhteuttaa toimintaansa pieneneviin resursseihin. Henkilöstön määrän pieneneminen johtaa osaltaan palveluiden heikentymiseen.
– Henkilöstömäärämme palvelupisteissä on pienentynyt noin neljänneksellä. Samaan aikaan asiakaskysyntä kasvoi voimakkaasti vuoden 2025 lopussa pysyvien oleskelulupien ja kansalaisuushakemusten lakimuutosten myötä. Nämä seikat ovat johtaneet siihen, että osa palvelupisteistämme on ruuhkautunut, asiakaskohtaamisen prosessinomistaja Maaru Launiemi-Mattila kertoo.
Palvelupiste on ruuhkautunut erityisesti Helsingissä. Tämän vuoksi moni asiakkaista on matkustanut asioimaan myös muihin viraston palvelupisteisiin, mikä on aiheuttanut ruuhkaa myös niissä.
– Pyrimme hallitsemaan ruuhkien syntymistä monilla eri keinoilla. Tulemme siirtämään resursseja muista asiakaspalvelukanavistamme palvelupisteille. Valitettavasti resurssien väheneminen tulee pysyvästi alentamaan palvelutasoamme. Teemme kuitenkin kehitystoimenpiteitä, jotta palvelumme pysyisivät sujuvina jatkossakin, Launiemi-Mattila kertoo.
Maahanmuuttoviraston asiakkaat voivat hyödyntää palvelupisteiden sijaan myös muita palvelukanavia, mikä ehkäisee ruuhkien syntymistä.
– Hakemuksen voi jättää verkossa Enter Finland -palvelussa, jolloin sen hinta on pienempi ja käsittely nopeampi. Jatkolupaa hakevat voivat välttää monissa tapauksissa kokonaan palvelupisteellä käynnin, jos he tunnistautuvat palvelussa vahvasti. Asiakkaidemme kannattaa myös hyödyntää ajanvarauspalveluamme, jolloin heidän ei tarvitse jonottaa palvelupisteellemme, Launiemi-Mattila sanoo.
asiakaskohtaamisen prosessinomistaja Maaru Launiemi-Mattila s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 433 195
Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.
