VAS Mepit: Mercosuria arvioidaan terveyden ja ilmaston vuoksi, myös EPP:n laajalla tuella

Arvioinnissa selvitetään sopimuksen oikeudellista asemaa muun muassa suhteessa kansallisiin parlamentteihin ja vaikutusta EU:n toimivaltaan erityisesti ilmasto-, ympäristö- ja elintarviketurvallisuussääntelyssä sekä yhteensopivuutta EU-perussopimusten kanssa.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikot äänestivät oikeudellisen arvioinnin puolesta. Äänestystuloksista selviää, että oikeudellisen arvioinnin puolesta äänestäneistä suurin osa oli suurten EPP-, Renew- ja S&D -ryhmien edustajia.

Vasemmistoliiton mepit korostavat, että sopimuksessa on hyvin perustavanlaatuisia ongelmia, joiden vuoksi oikeudellinen arviointi on tarpeellista, kuten kaikista poliittisista ryhmistä koostuva parlamentin enemmistö päätti.

– Lisääntyvä kauppa uhkaa kiihdyttää Amazonin metsäkatoa lihakarjan ja rehusoijan tuotannon kasvaessa, joka on monella tapaa väärä suunta. Sopimuksen myötä myös Latinalaisen Amerikan suuryrityksillä voi olla mahdollisuus haastaa EU välimiesoikeuteen esimerkiksi silloin, jos se päättää niiden tuontia haittaavasta ympäristösääntelystä, Andersson sanoo.

Arvioinnin tarve liittyy myös maatalouteen, jossa esimerkiksi naudanlihan tuonnin pelätään uhkaavan eurooppalaisen maatalouden kannattavuutta sekä toisaalta elintarviketurvallisuutta, esimerkiksi hormonien tai torjunta-aineiden käytön osalta.

– Eurooppalaisten ja suomalaisten kuluttajien tulee olla varmoja, että lautasella oleva ruoka on puhdasta ja turvallista. Näin perustavanlaatuisia asioita ei voida ohittaa olankohautuksella, vaan poliittisten päättäjien vastuulla on näin merkittävissä kysymyksissä pitää huolta ihmisten terveydestä, Kyllönen huomauttaa.

Kokoomuksen europarlamentaarikot perustelevat kritiikkiään kiristyvällä maailmanpoliittisella tilanteella sekä globaalilla kilpailulla.

– Sopimuksella on tietysti tärkeitä positiivisia geopoliittisia ulottuvuuksia, jotka me yksiselitteisesti allekirjoitamme. On keskeistä, että epävakaina aikoina EU vahvistaa liittolaisuuksia monien Etelä-Amerikan valtioiden kanssa, koska meidän kaikkien on vähennettävä riippuvuuksia Kiinasta ja Yhdysvalloista. Sen ei kuitenkaan tule tapahtua eurooppalaisten terveyden tai maapallon elinkelpoisuuden kustannuksella, Saramo sanoo.