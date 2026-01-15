SuPerin Inberg: Lähihoitajille palautettava oikeus hoidon tarpeen arviointiin perusterveydenhuollossa – tekoäly ei saa korvata hoitoalan ammattilaisia
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg on huolissaan hallituksen suunnitelmasta mahdollistaa hoidon tarpeen arviointi tekoälyyn perustuvilla ratkaisuilla. – Kyse on potilasturvallisuuden kannalta kriittisestä tehtävästä, jonka tulee perustua koulutettujen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kliiniseen arvioon ja ammatilliseen vastuuseen, Inberg sanoo.
Hallituksen linjaus on osa laajempaa säädösvalmistelua, jossa arvioidaan automaation ja tekoälyn roolia hoitopolun alkuvaiheissa. – Yhteiskunnan on pysähdyttävä miettimään, voimmeko todella antaa tekoälylle näin kriittisiä tehtäviä. Hoidon tarpeen arviointi ei ole mekaaninen prosessi, vaan kokonaisvaltaista ammatillista harkintaa, joka perustuu ihmisen kohtaamiseen ja vastuuseen. Tekoäly ei näe potilaan ilmeitä, eleitä, äänenpainoja, toimintakyvyn muutoksia eikä pysty tunnistamaan sanattomia huolen merkkejä, jotka ovat hoitotyön ydintä. Tekoäly arvioi tietoa tilastollisesti, ei inhimillisesti, eikä se kanna vastuuta päätöksistään, toteaa SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.
Inberg muistuttaa, että lähihoitajilla oli vuosien ajan lainsäädäntöön perustuva oikeus tehdä hoidon tarpeen arviointia perusterveydenhuollossa ja että he ovat hoitaneet tehtävää pitkään vastuullisesti ja potilasturvallisesti. Tämä oikeus poistettiin edellisen hallituksen aikana terveydenhuoltolakia muutettaessa. On erikoista, että lähihoitajilta ensin poistettiin kelpoisuus, mutta samaa tehtävää kaavaillaan nyt tekoälylle. – Hallituksen tulisi korjata edellisen hallituksen virhe ja palauttaa lähihoitajille oikeus hoidon tarpeen arviointiin perusterveydenhuollossa, toteaa Inberg.
– Lainsäädännöllä turvattu ammattilaisen tekemä hoidon tarpeen arviointi on potilasturvallisuuden kannalta selvästi turvallisempi malli kuin se, jossa tekoälylle annetaan liian suuri valta. Lähihoitajien koulutus, kokemus, alueellinen tuntemus ja arjen asiakasymmärrys muodostavat osaamisen, jota mikään algoritmi ei kykene korvaamaan. Ratkaisut terveydenhuollon haasteisiin löytyvät ammattilaisten osaamisen paremmasta hyödyntämisestä, eivät sen kaventamisesta, Inberg sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
SuPer vastustaa määräaikaisten työsopimusten käytön helpottamista – työlainsäädännön tulisi suojella työntekijää15.1.2026 13:11:53 EET | Tiedote
Hallituksen esitys määräaikaisuuksien helpottamiseksi etenee tänään 15. tammikuuta valtioneuvoston yleisistunnon kautta eduskuntaan. – Lakiesitys heikentää naisvaltaisen hoitoalan työsuhdeturvaa entisestään. Tutkimukset eivät puolla esityksen tuomia hyötyjä, miksi siis hallitus kurittaa työntekijöitä? kysyy SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.
SuPerin Inberg: Hoitohenkilöstön irtisanomiset vaarantavat asiakasturvallisuutta ja heikentävät henkilöstömitoituksia12.1.2026 10:10:35 EET | Tiedote
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg muistuttaa, että riittävä koulutetun hoitohenkilöstön määrä ja tehokas valvonta ovat välttämättömiä turvallisen hoidon turvaamiseksi vanhustenhoidossa.
SuPer on hyväksynyt neuvottelutuloksen yksityisen varhaiskasvatusalan työehtosopimuksesta31.12.2025 08:59:00 EET | Tiedote
SuPerin liittohallitus hyväksyi 30. joulukuuta yksityisen varhaiskasvatusalan neuvottelutuloksen täysin uudesta työehtosopimuksesta. Uudessa työehtosopimuksessa palkankorotukset määräytyvät yleisen linjan mukaan.
Yksityisen varhaiskasvatuksen uudesta työehtosopimuksesta neuvottelutulos29.12.2025 22:59:07 EET | Tiedote
SuPer, JHL, OAJ ja Talentia sekä työnantajia edustava Sivista ovat saavuttaneet tänään 29.12.2025 neuvottelutuloksen täysin uudesta työehtosopimuksesta yksityiselle varhaiskasvatusalalle. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn.
SuPer: Neuvottelut yksityisen sosiaalipalvelualan ja varhaiskasvatuksen työehtosopimuksista jatkuvat – neuvottelujen takaraja 31. joulukuuta22.12.2025 10:15:16 EET | Tiedote
SuPer neuvottelee lähihoitajien ja lastenhoitajien palkoista ja työehdoista. – Yksityisellä sektorilla tehdään samoja töitä kuin hyvinvointialueilla ja kunnissa, ja sen tulee näkyä työehdoissa. On yhtä lailla tärkeää pitää huolta hoitajien hyvinvoinnista ja palkkakehityksestä, puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme