Veikkauksen Voittajakirja paljastaa: ”Se antaa tiettyjä vapauksia”
Veikkauksen peleistä jättimäisiä voittoja saaneet henkilöt ovat tervetulleita juhlistamaan voittoaan Veikkauksen pääkonttorin Miljonäärisalonkiin. Voittokahvittelun lomassa voittajat pääset kirjoittamaan myös voittajille suunnattuun ”ystäväkirjaan” eli Voittajakirjaan. Lotossa on tällä viikolla tarjolla koko pelin 55-vuotisen historian suurin potti 16 miljoonaa euroa.
- Voittajakirja on kuin monen lapsuudesta tuttu ystäväkirja, mutta räätälöitynä miljonääreille. Siinä kysytään esimerkiksi tunnelmista suurvoiton jälkeen. Voittajakirjan kautta voittajat pääsevät tutustumaan myös muiden voittajien ajatuksiin. Rahapeleistä voittaneet miljonäärit kun eivät tavallisesti tapaa onnekkaita kohtalotovereitaan tuosta vaan, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Kirjaan on vuodesta 2021 asti kertynyt useiden Lotosta miljoonavoittoja napanneiden ajatuksia ja tuntemuksia.
Voittajakirjassa on kysymyksiä laidasta laitaan. Kenelle voittaja aikoo kertoa voitostaan? Mitä voittaja aikoo tehdä voittorahoilla? Ketä haluaisi auttaa rahoilla? Millaisia haaveita voittajalla on ja mikä on parasta voitossa?
Kirjasta löytyy Lotosta voittaneiden vastauksia lähes 20 kappaletta. Näin lottovoittajat ovat vastanneet joihinkin kysymyksiin.
Heti voiton jälkeen minusta tuntui…
”uskomattomalta”
”onko totta”
”hyvältä”
”ihanalta”
”uskomattoman epätodelliselta”
”sekavalta”
”epätodelliselta”
”oudolta”
”hienolta”
”onnelliselta”
Parasta voitossa on…
”voi hymyillä monelle asialle”
”ei tarvitse huolehtia raha-asioista
”turvallinen olo”
”helpompi hengittää, voi ottaa vapaata”
”voin auttaa lapsiani, veljiäni ja siskoani”
”se tuli porukalle :)”
”voi elää miettimättä”
”se antaa tiettyjä vapauksia”
”on vapaus tehdä asioita, joita ei aiemmin pystynyt”
”turvaa elämää”
”kuitenkin auttaa lähimmäisiäni”
”eläkkeellä olo turvattu”
”voin olla ilman taloushuolia”
Pelkoja ja toivotuksia tuleville voittajille
Elämää mullistava voitto voi tuoda myös mukanaan pelkoja siitä, että lottovoittajan elämä ei olekaan pelkkää auvoisuutta ja onnea. Loton miljoonavoittoja napanneet voittajat ovat kertoneet kirjassa näistä peloistaan.
Minua pelottaa, että voiton jälkeen…
”tulee rahanpyytäjiä”
”pelkään kateutta”
”ystävät hylkäävät”
”ihmisten suhtautuminen minua kohtaan muuttuu”
”rupeen ostamaan turhuuksia”
”tulee elämääni ”loisia” ympärilleni”
”kuolen ja että voitto paljastuu kavereille”
”että tulisi riitaa läheisten kanssa”
Onnekkaat lottovoittajat lähettävät kirjassa terveisiä myös seuraaville kirjoittajille.
”ole oma itsesi”
”terv. ja onnea, terveyttä”
”hyvää jatkoa”
”onnea paljon ja malttia päätöksiin :) ”
”onnea”
”onnea koko sydämestä”
”onnea ja terveyttä”
”onnittelut, jalat maassa”
”onnittelut, nyt naatitaan”
”nauti, sijoita ja elä koroilla”
”pidä elämä normaalina ja nauti”
”ota rauhallisesti, nauti”
”pidä jalat maassa”
”onnea muillekin”
”nauttikaa mahdollisuudesta, mutta jalat maassa”
”nauti hetkestä”
”toivottavasti voit toteuttaa kaikki unelmasi”
Voittajien kirjaan kirjoitetaan erityisellä Onnekkaiden kynällä, joka on Miljonäärisalongissa vain tätä tarkoitusta varten. Kynä on kuitenkin alati vaarassa kadota.
- Ehkäpä syynä on voiton jälkeinen huuma, mutta moni voittaja on kirjoittamisen jälkeen sujauttanut kynän luontevasti taskuunsa, joten kahvittelun jälkeen tarkistamme aina, että Onnekkaiden kynä on varmasti tallessa, nauraa Sundholm.
Lotossa on tällä viikolla tarjolla koko pelin 55-vuotisen historian suurin potti 16 miljoonaa euroa.
- Jos lauantaina löytyy pelatuista riveistä ne oikeat seitsemän numeroa, toivotan voittajan lämpimästi tervetulleeksi voittajakahveille Miljonäärisalonkiin ja kirjoittamaan ajatuksensa Voittajakirjaan.
Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.
Voittajakirjaan on mahdollista tutustua paikan päällä Veikkauksen pääkonttorilla. Ota yhteys Veikkauksen mediapalveluun tai minna.sundholm@veikkaus.fi
