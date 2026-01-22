Vihreät esittää uudistettua aikuiskoulutustukea

Hallituksen ratkaisulla lakkauttaa aikuiskoulutustuki ja vaikeuttaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia on kielteisiä vaikutuksia yksilöiden ja työmarkkinoiden kannalta, sillä se lukitsee ihmiset heidän nykyiseen työhönsä ja vaikeuttaa työttömien osaamisensa päivittämistä.

– Lakkautettua aikuiskoulutustukea hyödynnettiin ahkerasti esimerkiksi sote- ja opetusalalla. Omien taitojen päivittäminen motivoi myös jatkamaan työuralla ja vahvistaa työn mielekkyyttä. Orpon hallituksen aikuiskoulutukseen kohdistuvilla leikkauksilla voi syntyä lyhytaikaisia säästöjä, mutta osaamistason heikkenemisellä on kielteisiä kansantaloudellisia vaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Kouluttautumista tulee tukea erityisesti aikana, kun ihmisiä irtisanotaan ja työllistyminen on aiempaa vaikeampaa, Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen toteaa.

Tilanteen korjaamiseksi Vihreät esittää erityisesti oman osaamisensa päivittämiseen ja alanvaihtoon tarkoitettua uutta aikuiskoulutustukea.

– Aikuiskoulutustuella suoritettavien opintojen tulisi tähdätä tietyn opintokokonaisuuden suorittamiseen, tutkintoon tai ammatti- tai kielipätevyyteen, joka kasvattaa työntekijän osaamista. Se voi tarkoittaa siis paljon muutakin kuin kokonaisia tutkintoja ja moni voisi hyödyntää sitä osa-aikaisten töiden ohella. Olennaisinta on se, että kouluttautuminen tähtäisi työvoimapula-alalle, vihreän siirtymän kannalta keskeisiin tehtäviin tai työn tuottavuutta tai omaa työllistymistä parantavaan koulutusasteen korottamiseen, Holopainen korostaa.

Tuki olisi yhdistelmä suoraa tukea ja valtion takaamaa opintolainaa. Tuki olisi suuruudeltaan minimissään perusosan suuruinen, eli noin 660 euroa. Ansiotulot korottaisivat tuen suuruutta niin, että tuki olisi maksimissaan 1 700 euroa kuukaudessa. Sen lisäksi tukeen sisältyisi valtion takaama 850 euron kuukausittainen lainamahdollisuus. Tuki rahoitettaisiin pääosin Työllisyysrahastosta ja se olisi julkisen talouden kannalta aiempaa aikuiskoulutustukea edullisempi.

– Uudelleenkouluttautumisen rahoitukseen osallistuisivat työnantajat, työntekijät sekä valtio kukin omilla osuuksillaan. Mukana olisi myös lainan hyväksilukuun liittyvä kannustin, jos lainaa nostanut työllistyy työvoimapula-alalle vuoden sisällä tukikauden jälkeen. Tämä olisi yhtä aikaa kannatteleva ja kannustava malli, Holopainen toteaa.

Tällä hetkellä on pulaa esimerkiksi sairaanhoitajista, erityisopettajista sekä hitsaajista.

Vihreiden esittämä uudistettu aikuiskoulutustuki tiiviisti