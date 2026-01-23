Vihreiden Forsgrén vaatii: läheisen suhteen on oltava koventamisperuste väkivaltatuomioissa

Vihreät esittää sujuvaa polkua muksusta maisteriksi 21.1.2026 12:00:00 EET | Tiedote

Jos ja kun Suomi haluaa olla koulutuksen kärkimaa, tulee koulutuspolun jokaisen askelman olla kunnossa ja jokaisella tasa-arvoiset mahdollisuudet rakentaa tulevaisuuttaan. Vihreät esittää toimia varhaiskasvatuksen laadun parantamiseksi, painettujen oppimateriaalien lisäämistä sekä korkeakoulujen hakijasuman purkamista. Vihreiden eduskuntaryhmä piti talvikokousta Vantaalla ja Helsingissä 20.–21.1.