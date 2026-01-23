Vihreiden Forsgrén vaatii: läheisen suhteen on oltava koventamisperuste väkivaltatuomioissa
Yhdenvertaisuusvaltuutetun tuore selvitys paljasti, että Suomessa määrätyissä väkivaltarikosten rangaistuksissa ei ole huomioitu riittävästi väkivallan tapahtumista pari- tai lähisuhteessa. Kansanedustaja Bella Forsgrén vaatii, että lähisuhteessa tapahtuvasta väkivallasta tulee seurata kovennettu rangaistus.
Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén kommentoi huolestuneena tällä viikolla julkaistua yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitystä käräjäoikeuden väkivaltatuomioista, jonka mukaan rangaistuksia määrätessä ei huomioida riittävästi väkivallan tapahtumista pari- tai lähisuhteessa.
– Väkivalta on väärin aina, mutta erityisen rikkovaa se on pari- tai lähisuhteessa. On äärimmäisen tärkeää, että tämä huomioidaan rikosoikeudellisissa prosesseissa ja rangaistuksien määräämisessä, Forsgrén toteaa.
Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi vakavimmista ihmisoikeusloukkauksista Suomessa. Suomi on EU:n turvattomin maa naisille, ja fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa on kokenut joka kolmas parisuhteessa oleva nainen.
– Väkivalta läheisessä suhteessa on sen kokijalle erityisen haavoittavaa, sillä fyysisten seurausten lisäksi se voi aiheuttaa syviä traumoja ja vakavia psyykkisiä oireita. Se, että väkivallan tekijänä on läheinen tai rakas henkilö, vaikeuttaa paitsi tilanteesta toipumista, myös siitä lähtemistä. Väkivallan tapahtuminen lähisuhteessa tulisikin olla automaattisesti peruste rangaistuksen koventamiselle, vaatii Forsgrén.
Suomi on sitoutunut naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn pyrkivään Istanbulin sopimukseen, jossa väkivaltarikoksen tapahtuminen pari- tai lähisuhteessa määritellään raskauttavana tekijänä rangaistusta määrättäessä. Sopimuksen osapuolena on Suomen velvollisuus paitsi torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, myös vastata siitä, että väkivallan tekijät saatetaan rikosvastuuseen ja rangaistukset ovat oikeasuhteisia.
– Meillä on Suomessa vielä paljon työtä tehtävänä. Jokainen nainen ansaitsee elää turvassa, ja oikeusvaltiona Suomen on tehtävä kaikkensa sen varmistamiseksi, Forsgrén huomauttaa.
