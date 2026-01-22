Varhan ikääntyneiden palveluissa arviointiyksiköiden toiminta vahvistuu – lisää paikkoja ja moniammatillista tukea

Arviointiyksiköiden vahvistaminen on osa Varhan tavoitetta tarjota laadukkaita, asiakaslähtöisiä palveluja, jotka edistävät iäkkään hyvinvointia ja ohjautumista toimintakyvyn mukaisiin palveluihin.

- Varhassa panostetaan arviointiyksiköiden alueelliseen saavutettavuuteen ja lukumäärään. Uusimpana aloitti Loimaan yksikkö vuoden 2026 alussa. Yhteensä arviointiyksiköitä on nyt yhdeksän kaikissa Varhan alueen suurimmissa kaupungeissa, toteaa Varhan ikääntyneiden arviointi- ja kuntoutuspalveluiden palvelupäällikkö Elina Harikkala.

Arviointijakso tukee ikääntyneen kuntoutusta

Kuntouttava arviointijakso asumisyksikössä on lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen ikääntyneen palvelutarpeen arviointi.

Jakso on tarkoitettu niille iäkkäille, joiden kuntouttava arviointijakso on haasteellista toteuttaa asiakkaan kotona. Arviointijakson tavoitteena on saada kokonaiskuva asiakkaan toimintakyvystä ja tukea kuntoutuksen avulla hänen toipumistaan.

Arviointiyksiköissä toiminta perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, jossa asiakkaan kuntoutusta ja hoitoa suunnittelee ja toteuttaa tiimi, johon kuuluvat yleensä lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti ja/tai toimintaterapeutti sekä tarvittaessa geronomi tai sosionomi.

Kuntoutusjakson aikana laaditaan yksilöllinen kuntoutumisen suunnitelma yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Suunnittelussa huomioidaan asiakkaan omat toiveet, voimavarat ja elämäntilanne. Asiakkaita tuetaan päivittäisissä toimissa ja kannustetaan osallistumaan kuntouttavaan toimintaan.

Palvelumuutos 1.1.2026 alkaen

Vuoden vaihteessa 2026 Varhan ikääntyneiden kuntouttavat arviointiyksiköt ja osa kuntouttavista lyhytaikaishoidon yksiköistä siirtyivät laitospalvelusta ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Muutos yhtenäistää käytäntöjä Varhan alueella ja tukee asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Muutos koski seuraavia yksiköitä: