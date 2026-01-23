Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue valmistautuu antamaan lausunnot hallinto-oikeudelle tulleisiin aluevalituksiin

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon toiseen vaiheen palveluverkkopäätöksestä on valitusajan puitteissa tullut 12 aluevalitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Lisäksi hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarviosta on tullut kaksi aluevalitusta. Keski-Suomen hyvinvointialue valmistautuu antamaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle aluevalitusten johdosta lausunnon.

Aluevalitusten takia palveluverkkopäätöstä ei toimeenpanna vaan päätöksen muutosten toteuttamiselle odotetaan hallinto-oikeuden ratkaisua täytäntöönpanoluvasta.

–Palveluverkkomuutokset tullaan tekemään vaiheittain, kun täytäntöönpanolupaa koskeva asia on ratkaistu. Muutosten toimeenpanon mahdollinen viivästyminen voi aiheuttaa sen, että emme pysty saavuttamaan palveluverkolle tälle vuodelle asetettua 13 miljoonaa euron taloustavoitetta. Jos näin käy, meidän on löydettävä vastaavat talousvaikutukset muusta toiminnasta, jotta pysymme tämän vuoden talousarviossa. Tähän on myös arviointiryhmä kiinnittänyt huomioita, kertoo vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto teki 9.12.2025 päätöksen sosiaali- ja terveydenhuollon toiseen vaiheen palveluverkosta ja vuoden 2026 talousarviosta.

