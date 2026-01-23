Keski-Suomen hyvinvointialue valmistautuu antamaan lausunnot hallinto-oikeudelle tulleisiin aluevalituksiin
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon toiseen vaiheen palveluverkkopäätöksestä on valitusajan puitteissa tullut 12 aluevalitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Lisäksi hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarviosta on tullut kaksi aluevalitusta. Keski-Suomen hyvinvointialue valmistautuu antamaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle aluevalitusten johdosta lausunnon.
Aluevalitusten takia palveluverkkopäätöstä ei toimeenpanna vaan päätöksen muutosten toteuttamiselle odotetaan hallinto-oikeuden ratkaisua täytäntöönpanoluvasta.
–Palveluverkkomuutokset tullaan tekemään vaiheittain, kun täytäntöönpanolupaa koskeva asia on ratkaistu. Muutosten toimeenpanon mahdollinen viivästyminen voi aiheuttaa sen, että emme pysty saavuttamaan palveluverkolle tälle vuodelle asetettua 13 miljoonaa euron taloustavoitetta. Jos näin käy, meidän on löydettävä vastaavat talousvaikutukset muusta toiminnasta, jotta pysymme tämän vuoden talousarviossa. Tähän on myös arviointiryhmä kiinnittänyt huomioita, kertoo vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo.
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto teki 9.12.2025 päätöksen sosiaali- ja terveydenhuollon toiseen vaiheen palveluverkosta ja vuoden 2026 talousarviosta.
Yhteyshenkilöt
Kati Kallimovs. hyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
