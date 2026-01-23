Vihreiden Krista Mikkonen vaatii lakiesityksen valmistelun keskeyttämistä: “Viranomaisten rooleja ei pidä sekoittaa”
Vihreiden kansanedustaja ja entinen sisäministeri Krista Mikkonen kritisoi Rajavartiolaitokselle ehdotettuja uusia valtuuksia, jotka kajoavat voimakkaasti ihmisten perusoikeuksiin ja sekoittavat viranomaisten työnjakoa.
Sisäministeriö esittää Rajavartiolaitokselle uusia laajoja valtuuksia, jotka kattaisivat oikeudet tarkastaa asiakirjoja, ajoneuvoja ja ihmisiä sisärajoilla ilman, että heitä epäillään mistään rikoksesta.
– Uudet toimivaltuudet olisivat erittäin ongelmallisia ihmisten oikeusturvan kannalta. Poliisikaan ei voi lähtökohtaisesti tehdä Rajavartiolaitokselle nyt ehdotettuja tarkistuksia ihmisille ilman epäilyä rikoksesta. Lakiesityksen valmistelu tulisi keskeyttää. Lausuntokierroksella kerätty palaute on harvinaisen selvä, kommentoi entinen sisäministeri, Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen viitaten Tullin, Oikeusministeriön ja Poliisihallituksen lausuntoihin.
Mikkonen jakaa Tullin pääjohtaja Sami Rakshitin huolen siitä, että viranomaisten valtuuksia pyritään laajentamaan suhteettomasti kokonaisturvallisuuden nimissä ilman riittäviä perusteita ja kattavia vaikutusarviointeja.
– Rajavartiolaitoksen uudet valtuudet myös sekoittaisivat Tullin, Rajavartiolaitoksen ja Poliisin keskinäistä työnjakoa. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen kuuluu poliisin ydintehtäviin. Poliisille kuuluvien tehtävien ja toimivaltuuksien osoittaminen muulle viranomaiselle edellyttäisi erityisiä perusteita, joita tässä ei ole. Näen varteenotettavana riskinä myös etnisen profiloinnin lisääntymisen, kommentoi Mikkonen.
Tullin pääjohtaja Sami Rakshitin mukaan ehdotetut toimenpiteet tarkoittavat käytännössä rajatarkastusten palauttamista sisärajoille, mikä on Schengen-sääntöjen vastaista.
– Tullin pääjohtajan tavoin suhtaudun esitykseen erittäin kriittisesti. Kaikkea ei voi perustella kokonaisturvallisuudella. Eri tehtäviä ja valtuuksia on jaettu eri viranomaisille, minkä tarkoituksena on turvata ihmisten oikeusturva. Näiden säännösten yli ei voi kävellä noin vain, sanoo Mikkonen.
Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Saana SarmelaViestintäsuunnittelijaPuh:0503559327saana.sarmela@vihreat.fi
