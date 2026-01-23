Veikkaus Oy

Loton ennätyspotti etsii edelleen ottajaansa

24.1.2026 22:51:22 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Lotossa ei vieläkään löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantaina on edelleen tarjolla ennätyksellisen suuri 16 miljoonan euron potti. Yli 100 000 euron voitot lähtivät Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Punainen kynä lepää täytetyn lottokupongin päällä.
Loton suosituimmat rivit ovat pysyneet varsin muuttumattomina jo vuosikymmenten ajan Veikkaus / Mari Lehtisalo

Loton kierroksen 4/2026 oikea rivi on 3, 4, 10, 18, 31, 32, 39 sekä lisänumero 12. Plusnumeroksi arvottiin 15.

Arvonnan suurimmat voitot lähtivät kahdelle 6+1-tulokselle, joilla molemmilla voitti 103 395,20 euroa. Voitot lähtivät Taivassalon Salen asiakkaalle ja raahelaiselle nettipelaajalle.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 7 9 5 1 2 5 0. Arvonnassa löytyi kaksi kappaletta kuusi oikein tuloksia, joista toinen oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 20 000 euron voitto oli pelattu Vaasan Minimanissa. Voitto meni viiden osuuden porukkapeliin. 40 000 euron voitto matkasi kahden osuuden porukkapelille, joka oli pelattu Ulvilan R-kioskissa.

Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 12, 18, 20, 22, 25, 37 ja lisänumero 14. Millistä ei tänä iltana löytynyt yhtään päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi yli 17 500 kappaletta.

Lomatonnin voittorivi on Sydney 3. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon seitsemän kappaletta.

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja.

Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.

