Loton ennätyspotti etsii edelleen ottajaansa
Lotossa ei vieläkään löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantaina on edelleen tarjolla ennätyksellisen suuri 16 miljoonan euron potti. Yli 100 000 euron voitot lähtivät Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle.
Loton kierroksen 4/2026 oikea rivi on 3, 4, 10, 18, 31, 32, 39 sekä lisänumero 12. Plusnumeroksi arvottiin 15.
Arvonnan suurimmat voitot lähtivät kahdelle 6+1-tulokselle, joilla molemmilla voitti 103 395,20 euroa. Voitot lähtivät Taivassalon Salen asiakkaalle ja raahelaiselle nettipelaajalle.
Lauantai-Jokerin voittorivi on 7 9 5 1 2 5 0. Arvonnassa löytyi kaksi kappaletta kuusi oikein tuloksia, joista toinen oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 20 000 euron voitto oli pelattu Vaasan Minimanissa. Voitto meni viiden osuuden porukkapeliin. 40 000 euron voitto matkasi kahden osuuden porukkapelille, joka oli pelattu Ulvilan R-kioskissa.
Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 12, 18, 20, 22, 25, 37 ja lisänumero 14. Millistä ei tänä iltana löytynyt yhtään päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi yli 17 500 kappaletta.
Lomatonnin voittorivi on Sydney 3. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon seitsemän kappaletta.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja.
Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotin päävoitto jakoon - tänne napsahti 53,7 miljoonaa euroa23.1.2026 22:06:49 EET | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnassa kierroksella 4/2026 löytyi päävoitto. Täysosuman arvo on noin 53,7 miljoonaa euroa.
Veikkauksen Voittajakirja paljastaa: ”Se antaa tiettyjä vapauksia”23.1.2026 10:05:38 EET | Tiedote
Veikkauksen peleistä jättimäisiä voittoja saaneet henkilöt ovat tervetulleita juhlistamaan voittoaan Veikkauksen pääkonttorin Miljonäärisalonkiin. Voittokahvittelun lomassa voittajat pääset kirjoittamaan myös voittajille suunnattuun ”ystäväkirjaan” eli Voittajakirjaan. Lotossa on tällä viikolla tarjolla koko pelin 55-vuotisen historian suurin potti 16 miljoonaa euroa.
Kolmen tasapelin Liiga-kierros kävi Veikkaukselle kalliiksi - "Aika lailla yhden prosentin todennäköisyys toteutui"23.1.2026 08:04:01 EET | Tiedote
Keskiviikon jääkiekon Liiga-kierroksen kaikki kolme ottelua päättyivät varsinaisella peliajalla tasapeliin. Tasapeliputken myötä Veikkauksen asiakkaat lukuisia voittoja Pitkävedosta. Veikkaukselle kierros oli yli 240 000 euroa tappiollinen.
Eurojackpotin päävoitto nousi 52 miljoonaan - Jokerista jakoon 40 000 euroa20.1.2026 22:34:39 EET | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 4/2026 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on 52 miljoonaa euroa.
Monikansallisia miljoonia – Uudenlainen raaputussarpa Big Cash tarjoaa miljoonan euron päävoittoja20.1.2026 16:07:21 EET | Tiedote
Kansainvälinen uutuusarpa Big Cash voi tuoda Suomeen uusia miljonäärejä, ja uudella tavalla. Arvan myynti on alkanut Veikkauksen asiamiesverkoston myyntipaikoissa sekä Veikkauksen omissa pelipaikoissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme